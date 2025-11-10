REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Podatki » Zaliczka na PIT pracownika. Jak obliczyć w 2025 r.

Zaliczka na PIT pracownika. Jak obliczyć w 2025 r.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 listopada 2025, 11:34
[Data aktualizacji 10 listopada 2025, 11:39]
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
Zaliczka na PIT - umowa o pracę
Zaliczka na PIT pracownika. Jak obliczyć w 2025 r.
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Zaliczka na PIT w 2025 r. – co to jest i ile wynosi na umowie o pracę? Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy pracownika? Udostępniamy kalkulator i przykładowe obliczenia.

Zaliczka na PIT pracownika - umowa o pracę

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o PIT zakłady pracy będące osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, z pracy nakładczej lub ze spółdzielczego stosunku pracy, z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy lub z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej wypłacanej w spółdzielniach pracy. 

REKLAMA

REKLAMA

Zaliczkę płatnicy odprowadzają od dochodu pracowników do urzędu skarbowego co miesiąc. Art. 76c ordynacji podatkowej gwarantuje zwrot nadpłaty wynikającej z odprowadzaniem zaliczki. Nadpłatę wynikającą z zaliczek na podatek zwraca się po zakończeniu okresu, za który rozlicza się podatek. 

Zaliczka na PIT 2025 – ile wynosi?

Zaliczki na PIT za miesiące od stycznia do grudnia wynoszą:

  1. za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika nie przekroczył kwoty 120 000 zł12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
  2. za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika przekroczył kwotę 120 000 zł – 12% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę 120 000 zł;
  3. za miesiące następujące po miesiącu z pkt 2 – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od danego płatnika.

Zaliczka na PIT pracownika – jak obliczyć?

Zaliczka na podatek dochodowy pracownika obliczana jest od dochodu pracownika, a więc przychodu pomniejszonego o składki ZUS. Przychodem pracownika jest wynagrodzenie za pracę brutto. Wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki ZUS i pracownicze koszty uzyskania przychodów to podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy.

REKLAMA

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o PIT koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  2. nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  3. wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
  4. nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.
Przykład

Wynagrodzenie brutto: 6000 zł
Składka emerytalna (9,76%): 585,60 zł
Składka rentowa (1,50%): 90,00 zł
Składka chorobowa (2,45%): 147,00 zł
Składki ZUS w sumie (13,71%): 822,60 zł

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 6000 – 822,60 = 5 177,40 zł
Składka zdrowotna (9%): 465,97 zł

Koszty uzyskania przychodu: 250,00 zł
Podstawa obliczenia zaliczki: 4927,00 zł (zaokrąglenie do złotówki)

Zaliczka na PIT (12%): 591,24 zł
Zaliczka dla urzędu skarbowego po zaokrągleniu do złotówki: 591,00 zł

Wynagrodzenie netto: 4 120,43 zł

Jeśli pracownik złożył do pracodawcy oświadczenie na formularzu PIT-2, będzie miał co miesiąc uwzględnianą kwotę 300 zł pomniejszającą podatek. W takim przypadku powyższa zaliczka na podatek dochodowy dla urzędu skarbowego wynosiłaby dokładnie 291,00 zł (591,00 – 300,00 = 291,00 zł). Wówczas w omawianym przykładzie kwota wynagrodzenia netto wzrośnie do 4420,43 zł.  Formularz PIT-2 pozwala więc na comiesięczną obniżkę podatku zamiast zwrotu podatku dopiero przy rozliczeniu rocznym. Pracownik otrzymuje co miesiąc wyższe wynagrodzenie netto czyli na rękę. Formularz PIT-2 można złożyć jednocześnie u dwóch, a nawet trzech pracodawców. Wówczas kwota zmniejszająca podatek będzie wynosiła u każdego pracodawcy odpowiednio 150 zł albo 100 zł.

Ważne

Zgodnie z art.  63 § 1 Ordynacji podatkowej podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Zaliczka na PIT pracownika – kalkulator

Najprostszym sposobem na obliczenie zaliczki na PIT pracownika jest kalkulator wynagrodzeń 2025 brutto netto. Kalkulator wynagrodzeń oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne. W kalkulatorze wpisuje się kwotę wynagrodzenia brutto pracownika. 

Zaznacza się liczbę źródeł dochodów. Można także zaznaczyć opcję uwzględniającą wniosek o niepobieranie podatku – dotyczy to tylko dochodu rocznego do 30 000 zł. Dodatkowo, kalkulator zawiera możliwość odliczenia kwoty pomniejszającej podatek w wysokości 300 zł. Jeśli pracownik złożył oświadczenie PIT-2, zaznacza tę opcję w kalkulatorze. Co więcej, wybiera się miesiąc złożenia wniosku. Można także uwzględnić ulgę na PIT dla przychodu rocznego do 85 528 zł. Za pomocą kalkulatora uwzględnia się także koszty uzyskania przychodów: zwykłe, podwyższone, autorskie. Istnieje również możliwość wybrania wariantu bez kosztów.

 

Zaliczka na pit pracownika - kalkulator

Infor.pl

Wynik kalkulatora podaje dla każdego miesiąca i w ujęciu rocznym wysokość składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, składek ZUS w sumie, składki zdrowotnej, zaliczki na podatek dochodowy, wynagrodzenia netto oraz sumę dochodu narastająco.

 

Zaliczka na pit pracownika - kalkulator wynik

Infor.pl

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ »

Zaliczka na podatek dochodowy 2025 – najniższa krajowa

Dla przykładu zaliczka na podatek dochodowy od najniższej krajowej w 2024 roku przy zwykłych kosztach uzyskania przychodu w wysokości 250 zł i przy kwocie zmniejszającej podatek w wysokości 300 zł wynosiła odpowiednio od stycznia do czerwca 2024 roku – 109,20 zł oraz od lipca do grudnia 2024 roku – 115,20 zł.

Natomiast w 2025 r. najniższa krajowa wynosi 4666 zł. Przy zwykłych kosztach uzyskania przychodu i kwocie zmniejszającej podatek 300 zł zaliczka na podatek dochodowy wynosi 153 zł.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Zobacz również:

Polecamy: Wynagrodzenia 2025. Rozliczanie płac w praktyce

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dziennik Ustaw z 2025. poz. 163)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 111

Powiązane
Pobieranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne
Pobieranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne
Emerytury i renty z KRUS w 2025 r. Zaliczka na podatek i składka zdrowotna. Jak są obliczane?
Emerytury i renty z KRUS w 2025 r. Zaliczka na podatek i składka zdrowotna. Jak są obliczane?
Zwrot pracownikom wydatków na taksówki – czy trzeba pobrać zaliczkę na podatek? Są wyjaśnienia fiskusa: taksówki w podróży służbowej i w czasie wyjścia służbowego
Zwrot pracownikom wydatków na taksówki – czy trzeba pobrać zaliczkę na podatek? Są wyjaśnienia fiskusa: taksówki w podróży służbowej i w czasie wyjścia służbowego
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ponad 8% podwyżki w ZUS już od stycznia 2026
10 lis 2025

W 2026 r. ZUS zafunduje nam kolejną podwyżkę - ale nie jest to podwyżka oczekiwana z utęsknieniem. Przeciwnie, jej odbiorcy raczej woleliby tego uniknąć.
Artykuł 8 Kodeksu Pracy może Ci zaszkodzić w pracy - uważaj na ten przepis, bo wiele się w nim mieści (nadużycia etyczne, moralne i obyczajowe)
10 lis 2025

Postanowienie Sądu Najwyższego z 8 kwietnia 2025 roku, sygn. II PSK 90/24 stanowi o ważnym aspekcie prawa pracy, który odnosi się do artykuł 8 Kodeksu Pracy. W praktyce mało osób ma świadomość co oznacza tzw. nadużycie prawa podmiotowego. A przypominamy ignorantia iuris nocet, tak więc uważaj na art. 8 KP bo może ci zaszkodzić w pracy.
Chcesz sobie zrobić długi weekend i bierzesz urlop na żądanie? Uważaj na pułapki w przepisach - pomylisz się i wylatujesz z roboty!
10 lis 2025

Czasami pracownik musi być ostrożny jak saper - przepisy prawa pracy niby oczywiście chronią pracowników, ale można też natrafić na minę. Szczególnie ostrożnie trzeba korzystać z urlopu na żądanie - to wcale nie działa jak automat i trzeba się pilnować, żeby nie popełnić błędu.
Nie da się cały czas kwitnąć [Wywiad]
07 lis 2025

Rozmowa z dr Anną Kieszkowską-Grudny, pomysłodawczynią i współredaktorką książki „Formuła wygrywania”, o pułapce nieustannej efektywności i o tym, dlaczego autentyczność i samoświadomość stają się strategicznymi kompetencjami liderów

REKLAMA

Pielęgnacyjne świadczenie: kiedy zrozumieją, że warunkiem przyznania świadczenia nie powinno być wyłącznie posiadanie przez współmałżonka OzN orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności? NSA wciąż milczy
07 lis 2025

W ostatnich latach polski system zabezpieczenia społecznego stoi przed wyzwaniami związanymi z ochroną praw osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Jednym z najbardziej istotnych i ważnych tematów jest świadczenie pielęgnacyjne – forma wsparcia finansowego dla tych, którzy rezygnują z pracy, aby opiekować się bliskimi wymagającymi stałej pomocy. Jednak rygorystyczne przepisy często stają na drodze do uzyskania tej pomocy, nawet gdy opieka jest sprawowana na co dzień. Przykładem jest sprawa, która trafiła przed Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Szczegółowy zakres faktyczny i prawny sprawy poniżej.
Umowa zlecenia z własnym pracownikiem – czy takie rozwiązanie jest możliwe?
09 lis 2025

Końcówka roku to dla wielu firm czas szczególnie intensywny – realizacja planów sprzedażowych, zamykanie projektów, przygotowanie raportów i inwentaryzacje powodują, że zakres obowiązków rośnie. Pracodawcy często szukają wtedy sposobów na szybkie zwiększenie dostępnych zasobów kadrowych bez konieczności przeprowadzania żmudnego procesu rekrutacyjnego. Jednym z pomysłów, który pojawia się w praktyce, jest zawarcie umowy zlecenia z własnym pracownikiem.
Waloryzacja wynagrodzeń i zmiana mechanizmów. Czy już w listopadzie czeka nas niespodzianka? Trwają prace w ministerstwie
06 lis 2025

Waloryzacja wynagrodzeń i zmiana mechanizmów - stanie się faktem, bo jeszcze w październiku ruszyły prace w Ministerstwie. Zapadły kluczowe propozycje zmian w ustawie dotyczącej zasad ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego ogromnej grupy pracowników w Polsce.
AI nie zastąpi empatii. Joanna Sidor: Przyszłość pracy to człowiek, nie algorytm
08 lis 2025

Sztuczna inteligencja na zawsze zmieniła sposób pracy, ale nie zastąpi relacji międzyludzkich. W nowoczesnych organizacjach kluczowe znaczenie mają kompetencje miękkie – empatia, zdolności komunikacyjne i myślenie strategiczne. Liderzy HR coraz częściej poszukują talentów, które łączą biegłość technologiczną z umiejętnością budowania zaufania. Również kandydaci do pracy coraz częściej pytają o takie kwestie jak kultura organizacyjna, styl komunikacji w firmie i przestrzeń na rozwój.

REKLAMA

Od 7 listopada 2025 r. te zmiany dotkną miliony Polaków [ROZPORZĄDZENIE W MOCY]
06 lis 2025

Od 7 listopada 2025 r. te zmiany dotkną miliony Polaków. Rozporządzenie opublikowane 29 października 2025 r. w mocy od 7 listopada. Czas pokaże, czy nowe obostrzenia przyniosą oczekiwane efekty, czy też wymagać będą dalszych modyfikacji - ale już teraz jest pewne, że obywatele nie będą mieli tak łatwego dostępu do świadczeń jak kiedyś. Szczegóły poniżej.
Co się liczy a co nie? Nowa definicja stażu pracy w Polsce. Przewodnik po zmianach od 1 stycznia i 1 maja 2026 r.
05 lis 2025

Co się liczy a co nie? Nowa definicja stażu pracy w Polsce już niebawem, ale okazuje się, że z tym zaliczaniem stażu pracy wcale nie jest tak kolorowo. Jest wiele wyłączeń czy "dublowania się okresów pracy". Przedstawiamy przewodnik po zmianach od 2026 r.

REKLAMA