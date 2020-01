Płatniku VAT, PIT i CIT pamiętasz o mikrorachunku podatkowym? Od stycznia zapłacisz te podatki tylko na indywidualny rachunek podatkowy.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała dla podatników nowe uproszczenie, którym jest indywidualny rachunek podatkowy – mikrorachunek podatkowy. Co to oznacza? Każdy płatnik podatków PIT, CIT i VAT od 1 stycznia 2020 r. powinien posiadać swój jeden indywidualny rachunek, na który będzie dokonywał wpłat. Na to samo konto należy również wpłacać odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnienia.

reklama reklama



Polecamy: Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami

Jak uzyskać indywidualny rachunek podatkowy?

Numer mikrorachunku można wygenerować na stronie lub otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy podać numer PESEL (w przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej bądź nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT) lub NIP (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub płatników VAT, lub płatników podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne).

Korzyści płynące z mikrorachunku

Mikrorachunek podatkowy pozwoli w prosty i wygodny sposób płacić PIT, CIT i VAT. Dzięki niemu nie trzeba szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych – jeśli nastąpi zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, numer pozostaje ten sam. Ograniczy to również liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto.

Podatki inne niż opisane wyżej nadal należy wpłacać na starych zasadach, na rachunki podatkowe urzędów skarbowych zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/pit-cit-i-vat-zaplacisz-na-mikrorachunek-podatkowy-od-1-stycznia-2020-r