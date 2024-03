6246,13 zł. od 1 marca 2024 r. tylko dla wybranych

Osoby, które ukończą 100 lat począwszy od 1 marca 2024 r. otrzymają z ZUS czy KRUS świadczenie honorowe w wysokości 6246,13 zł. Dotychczas świadczenie honorowe jest przyznawane w drodze wyjątku osobom, które ukończyły 100 lat życia. Świadczenie jest przyznawane przez Prezesa ZUS/KRUS na mocy decyzji podjętej przez Prezesa Rady Ministrów w 1972 r. Czas to zmienić. Aktualnie trwają więc prace w parlamencie nad tym, aby uregulować to świadczenie w ustawie.

Co to jest świadczenie honorowe z ZUS?

Świadczenie honorowe to świadczenie pieniężne, które przysługuje z tytułu ukończenia 100 lat życia.

Komu przysługuje świadczenie honorowe?

Na mocy decyzji, w drodze wyjątku Prezes ZUS przyznaje świadczenia honorowe nie tylko osobom pobierającym świadczenia z ZUS, ale również osobom uprawnionym do wojskowej lub policyjnej emerytury i renty inwalidzkiej, a więc byłym żołnierzom zawodowym oraz funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej. Wypłata świadczenia realizowana jest przez odpowiedni organ emerytalny. W stosunku do rolników, którzy pobierają świadczenie z KRUS i mają ukończone 100 lat świadczenie wypłaca Prezes KRUS.

Ważne Ile osób w Polsce jest uprawnionych do świadczenia honorowego? Według danych wskazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia oraz Główny Urząd Statystyczny w 2024 r. osób, które ukończyły 100 lat życia i mają prawo do świadczenia honorowego jest w Polsce około 2,3 tys.

Ile trzeba mieć lat żeby pobierać świadczenie honorowe?

Aby móc pobierać świadczenie honorowe należy mieć ukończone 100 lat.

Dodatek dla 100 latka, czyli świadczenie honorowe od 1 marca 2024 r. wynosi 6246,13 zł. Podobnie jak inne świadczenia z ZUS czy KRUS jest ono waloryzowane. W okresie od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. wynosiło 5540,25 zł. Wzrost jest więc nie mały bo aż o 705, 88 zł.

Projekt ustawy - świadczenie ma być wypłacane na podstawie ustawy a nie w drodze wyjątku

Aktualnie świadczenie jest przyznawane przez Prezesa ZUS/KRUS na mocy decyzji podjętej przez Prezesa Rady Ministrów w 1972 r. - w drodze wyjątku. W parlamencie trwają prace nad projektem ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia (dalej jako: projekt). Podmiotem odpowiedzialnym za prace jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Co ma się zmienić? W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie przepisów regulujących tę kwestię, które usankcjonują ustawowo tę tradycję. Jak podaje projektodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy:

W obecnych realiach konstytucyjnych zasady i tryb przyznawania świadczenia honorowego powinny być jednak uregulowane w ustawie, nie zaś – w akcie prawa wewnętrznego, podjętym kilkadziesiąt lat temu w innych realiach ustrojowych. Obowiązująca Konstytucja z jednej strony wskazuje bowiem wyraźnie, że zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty (art. 93 ust. 1 Konstytucji), z drugiej natomiast – że nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli (art. 93 ust. 2 Konstytucji). W rezultacie aktualnie istnieje istotna potrzeba, by prawo do świadczenia honorowego jako przysługujące jednostce prawo do świadczenia z zabezpieczenia społecznego, o którym rozstrzyga organ władzy publicznej, było wprost i wyraźnie – zarówno w aspekcie materialnoprawnym, jak i proceduralnym – uregulowane w ustawie. (…) Aktualnie bowiem utrzymanie świadczenia honorowego uzależnione jest od potwierdzenia przez każdego, kolejnego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego decyzji Prezesa Rady Ministrów z 1972 r.

Zgodnie z projektem prawo do świadczenia honorowego ma przysługiwać osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które ukończyły 100 lat życia i które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty tego świadczenia mają prawo do świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym (z pewnymi wyjątkami).

Zbieg świadczeń

W razie zbiegu u jednej osoby prawa do więcej niż jednego świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym, wypłacane byłoby tylko jedno świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat życia. W takim przypadku, w razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy emerytalno-rentowe, decyzje w sprawie świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia wydaje i świadczenie to wypłaca ZUS.