Odpis na ZFŚS: Zbliża się termin przekazania I raty za 2024 r. Ile to będzie?

Zbliża się termin wpłaty I raty odpisu na ZFŚS, należnej za 2024 r. Pracodawca powinien przekazać kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisu.

Terminy przekazania odpisu na ZFŚS

Do 31 maja 2024 r. pracodawca zobowiązany do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) powinien przekazać na rachunek funduszu kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości dokonanych odpisów na działalność socjalną. Pozostałą kwotę dokonanych odpisów i zwiększeń należy przekazać do 30 września 2024 r.

Powyższe terminy nie obowiązują pracodawców, którzy utworzyli ZFŚS dobrowolnie. Mogą oni przekazać środki na jego działalność w innym dowolnie ustalonym terminie.

Wysokość odpisu na ZFŚS

W 2024 r. podstawą naliczania odpisu na ZFŚS jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 r. Według GUS jego wysokość wynosi 6445,71 zł.

Wysokość obowiązkowych odpisów na ZFŚS przedstawia tabelka.

Obowiązkowe odpisy na ZFŚS w 2024 r.

Odpisy obowiązkowe Procent przeciętnego wynagrodzenia Wysokość odpisu Na jednego pracownika 37,5% 2417,14 zł Na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze (w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych) 50% 3222,86 zł Na jednego młodocianego w pierwszym roku nauki 5% 322,29 zł Na jednego młodocianego w drugim roku nauki 6% 386,74 zł Na jednego młodocianego w trzecim roku nauki 7% 451,20 zł

Ponadto na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, fundusz można zwiększyć o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 2023 r. O tyle samo można zwiększyć fundusz na każdego emeryta lub rencistę, nad którym pracodawca sprawuje opiekę socjalną. Również pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy, mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5%, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego.

Wysokość dobrowolnych zwiększeń przedstawia tabelka.

Dobrowolne zwiększenia na ZFŚS w 2024 r.

Zwiększenia dobrowolne Procent przeciętnego wynagrodzenia Wysokość zwiększenia Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% 6,25% 402,86 zł Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć fundusz o 6,25% na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki 6,25% 402,86 zł Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5%, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego 7,5% 483,43 zł

