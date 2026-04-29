ZUS daje konkretne wsparcie na rzecz rodziców i opiekunów dzieci [KOMUNIKAT]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych publikuje poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci. Materiał realizuje zapowiedź wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin. Wyjaśnia zasady ubezpieczeń i świadczeń. Pokazuje krok po kroku, jak skorzystać z przysługujących praw.

Ważne Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza zapowiadane rozwiązanie. Udostępnia kompleksowy poradnik dla przyszłych i obecnych rodziców. ZUS przekłada tym samym deklaracje złożoną w marcu na konkretne działania. Poradnik pomaga zrozumieć przepisy. Upraszcza trudne zagadnienia. Daje jasne wskazówki, co zrobić w konkretnej sytuacji życiowej.

Poradnik dla przyszłych i obecnych rodziców. Co zawiera poradnik?

Poradnik zbiera w jednym miejscu najważniejsze informacje o ubezpieczeniach i świadczeniach. Czytelnik znajdzie w nim m.in.:

zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu,

informacje dla pracowników, zleceniobiorców i osób prowadzących działalność,

wyjaśnienia dotyczące zasiłku chorobowego i macierzyńskiego,

opis świadczeń przed porodem i po narodzinach dziecka,

wskazówki, jak ubiegać się o świadczenia krok po kroku.

Materiał omawia także sytuacje szczególne. Pokazuje, co zrobić przy zbiegu dwóch lub więcej tytułów do ubezpieczeń. Wyjaśnia zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym podczas urlopu wychowawczego lub prowadzenia działalności.

Dla kogo poradnik z ZUS?

ZUS kieruje poradnik do szerokiej grupy odbiorców:

kobiet w ciąży i ojców,

przyszłych rodziców,

rodziców dzieci,

opiekunów,

osób pracujących i prowadzących działalność.

Nowy poradnik to praktyczne narzędzie. ZUS daje rodzicom wiedzę, która pomaga bezpiecznie przejść przez okres łączenia aktywności zawodowej z ciążą i opieką nad dzieckiem. Państwowy ubezpieczyciel przypomina, że każdy klient, który potrzebuje pomocy w interpretacji przepisów prawa, może skorzystać z infolinii, e-wizyty lub wizyty w placówce ZUS.

Poradnik jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: ZUS