REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » ZUS » ZUS daje konkretne wsparcie na rzecz rodziców i opiekunów dzieci [KOMUNIKAT]

ZUS daje konkretne wsparcie na rzecz rodziców i opiekunów dzieci [KOMUNIKAT]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 kwietnia 2026, 18:59
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych publikuje poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci. Materiał realizuje zapowiedź wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin. Wyjaśnia zasady ubezpieczeń i świadczeń. Pokazuje krok po kroku, jak skorzystać z przysługujących praw.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza zapowiadane rozwiązanie. Udostępnia kompleksowy poradnik dla przyszłych i obecnych rodziców. ZUS przekłada tym samym deklaracje złożoną w marcu na konkretne działania. Poradnik pomaga zrozumieć przepisy. Upraszcza trudne zagadnienia. Daje jasne wskazówki, co zrobić w konkretnej sytuacji życiowej.

Poradnik dla przyszłych i obecnych rodziców. Co zawiera poradnik?

Poradnik zbiera w jednym miejscu najważniejsze informacje o ubezpieczeniach i świadczeniach. Czytelnik znajdzie w nim m.in.:

  • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu,
  • informacje dla pracowników, zleceniobiorców i osób prowadzących działalność,
  • wyjaśnienia dotyczące zasiłku chorobowego i macierzyńskiego,
  • opis świadczeń przed porodem i po narodzinach dziecka,
  • wskazówki, jak ubiegać się o świadczenia krok po kroku.

Materiał omawia także sytuacje szczególne. Pokazuje, co zrobić przy zbiegu dwóch lub więcej tytułów do ubezpieczeń. Wyjaśnia zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym podczas urlopu wychowawczego lub prowadzenia działalności.

Dla kogo poradnik z ZUS?

ZUS kieruje poradnik do szerokiej grupy odbiorców:

  • kobiet w ciąży i ojców,
  • przyszłych rodziców,
  • rodziców dzieci,
  • opiekunów,
  • osób pracujących i prowadzących działalność.

Nowy poradnik to praktyczne narzędzie. ZUS daje rodzicom wiedzę, która pomaga bezpiecznie przejść przez okres łączenia aktywności zawodowej z ciążą i opieką nad dzieckiem. Państwowy ubezpieczyciel przypomina, że każdy klient, który potrzebuje pomocy w interpretacji przepisów prawa, może skorzystać z infolinii, e-wizyty lub wizyty w placówce ZUS.

REKLAMA

Poradnik jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Źródło: ZUS

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Dodatkowe 350 zł do emerytury. Sprawdź, czy należy się świadczenie
29 kwi 2026

Od zeszłego roku można starać się o dodatkowe pieniądze do emerytury. ZUS podaje, że jest to średnio więcej o 350 zł do emerytury. Sprawdź, czy należy się świadczenie i możesz podnieść wysokość otrzymywanej co miesiąc kwoty.
Polacy coraz częściej na L4. Dane ZUS niepokoją
29 kwi 2026

W 2025 r. zarejestrowano 27,5 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, co przełożyło się na 290,5 mln dni absencji. To o 0,5 mln dni więcej niż rok wcześniej i o 8 mln dni więcej niż w 2021 r. - wynika z opublikowanych danych ZUS.
Większość Polaków nie boi się zwolnienia, ale nie wszyscy mają powody do spokoju. Oto nowe badanie
29 kwi 2026

Możliwość utraty obecnej pracy za mało prawdopodobną uważa 40 proc. respondentów, a 34 proc. raczej nie liczy się z tym scenariuszem. Bezpieczeństwo zatrudnienia powiązane jest jednak z przewidywanym przez ankietowanych rozwojem sytuacji w ich zakładach pracy – wynika z badania CBOS.

REKLAMA

W 2026 r. firmy rekrutują według doświadczenia, a nie dyplomu
29 kwi 2026

Z badania wynika, że w 2026 r. firmy rekrutują i będą zatrudniać pracowników według doświadczenia, a nie dyplomu. Gdzie najważniejsza jest praktyka, a gdzie jeszcze pracodawcy patrzą na wykształcenie?
13 kwietnia 2026 r. weszły w życie zmiany w zwolnieniach lekarskich. Czego nie można robić, by nie stracić chorobowego? Nowe wzory dokumentów
29 kwi 2026

Od 13 kwietnia 2026 r. obowiązują zmiany w zwolnieniach lekarskich. Czego nie można robić, aby nie stracić chorobowego? Jest też nowy wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i protokołu z kontroli. ZUS informuje o nowych przepisach prawnych. Czym jest tzw. czynność incydentalna?
Kto, kiedy i dlaczego będzie musiał zwrócić 13. czy 14. emeryturę?
29 kwi 2026

Już za chwilę za nami będzie kwiecień, a wraz z nim coroczna wypłata dodatkowego świadczenia, tzw. 13. emerytura. Tymczasem okazuje się, że w pewnych sytuacjach będzie istniał obowiązek zwrotu świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał jeszcze w marcu 2026 r. ważny komunikat i kwoty w nim podane determinują sytuację wielu seniorów, którzy w określonych sytuacjach zobowiązani będą (albo już są) do zwrotu świadczeń, nawet po tym, jak pieniądze trafiły już na konto. Kto, kiedy i dlaczego będzie musiał zwrócić 13. czy nawet 14. emeryturę?
ZUS RUD - korekta za okres wcześniejszy niż 30 miesięcy wstecz. Rozwiązanie przejściowe tylko do końca czerwca 2026 r.
28 kwi 2026

ZUS RUD i korekta umowy o dzieło za okres wcześniejszy niż 30 miesięcy wstecz - rozwiązanie przejściowe tylko do końca czerwca 2026 r. Można to zrobić, logując się na eZUS. Należy wybrać konto indywidualne, a następnie przejść do roli Ogólnej. Oto instrukcja kreatora korekty umowy o dzieło.

REKLAMA

Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn należy wyrównać? Zagłosuj [SONDA]
28 kwi 2026

Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn należy wyrównać? Chodzi o podniesienie wieku emerytalnego kobiet do 65 lat i tym samym zrównanie go z wiekiem przechodzenia na emeryturę przez mężczyzn. Zagłosuj w naszej sondzie.
Kobiety po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach, ale przed osiągnięciem wieku emerytalnego przejdą na emeryturę? Pytanie o emerytury stażowe
28 kwi 2026

Czy kobiety po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach pracy, ale przed osiągnięciem wieku emerytalnego przejdą na emeryturę? Poseł Michał Kowalski skierował zapytanie do MRPiPS o emerytury stażowe.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA