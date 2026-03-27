Jawność płac: rewolucja czy krok w dobrą stronę? [Gość Infor.pl]

Od kilku miesięcy temat jawności wynagrodzeń budzi sporo emocji. Jedni mówią o nadchodzącej rewolucji na rynku pracy, inni widzą w tym raczej naturalną zmianę. Jak będzie naprawdę? Wiele wskazuje na to, że czeka nas raczej ewolucja, choć dla części firm może ona oznaczać poważne przetasowania.

Co już się zmieniło?

Pierwsze elementy nowych regulacji już działają. Kandydat do pracy powinien znać widełki płacowe jeszcze przed podjęciem decyzji o przyjęciu oferty. W praktyce oznacza to większą przejrzystość na etapie rekrutacji.

Nie wszyscy pracodawcy publikują widełki w ogłoszeniach, ale coraz częściej ta informacja pojawia się w trakcie procesu. To już zmienia sposób rozmów o wynagrodzeniu.

Co przed nami?

Drugi etap zmian dopiero nadchodzi. Pracownik będzie mógł zapytać pracodawcę, gdzie jego wynagrodzenie mieści się w ramach przyjętych widełek. Firma będzie musiała odpowiedzieć w określonym czasie.

To ważna różnica. Nie chodzi o ujawnianie konkretnych pensji współpracowników. Nadal nie będzie obowiązku informowania, ile zarabia konkretna osoba. Kluczowa będzie pozycja w przedziale wynagrodzeń.

Czy grozi nam spłaszczenie płac?

Obawa o „zrównanie” wynagrodzeń pojawia się często. W praktyce jednak proces ten już trwa od lat. Wpływają na to rosnąca płaca minimalna i presja na podwyżki na niższych stanowiskach, a także większa stabilizacja wynagrodzeń na najwyższych poziomach.

Nowe przepisy mogą wprowadzić większy porządek w ramach jednego stanowiska czy poziomu. Jeśli dwie osoby wykonują podobną pracę i mają zbliżone kompetencje, różnice w wynagrodzeniu będą musiały być uzasadnione.

To nie oznacza, że doświadczenie przestanie się liczyć. Widełki płacowe zazwyczaj są na tyle szerokie, że pozwalają różnicować wynagrodzenia między osobą początkującą a ekspertem. Kluczowe będzie świadome zarządzanie tym zakresem.

Równość płac i luka wynagrodzeń

Nowe regulacje mocno akcentują temat równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Jeśli różnice przekroczą określony poziom, pracodawca będzie musiał je uzasadnić albo podjąć działania naprawcze.

W praktyce problem często nie wynika z nierównego wynagradzania na tym samym stanowisku, ale ze struktury zatrudnienia. Kobiety częściej pracują na niższych stanowiskach, a mężczyźni częściej zajmują role menedżerskie. To właśnie ten układ wpływa na ogólną lukę płacową.

Nowe przepisy mogą skłonić firmy do bardziej świadomego planowania ścieżek kariery i awansów.

Obowiązki dla firm

Zakres obowiązków będzie zależał od wielkości organizacji:

największe firmy będą raportować dane co roku, średnie – co trzy lata, najmniejsze nie będą objęte obowiązkiem raportowania.

Dla dużych organizacji to często kontynuacja już istniejących procesów. Dla mniejszych może to być pierwsze zetknięcie z taką skalą uporządkowania polityki płacowej.

Zakaz pytania o wcześniejsze zarobki

Jedną z bardziej konkretnych zmian jest zakaz pytania kandydatów o wynagrodzenie w poprzedniej pracy. W praktyce jednak rozmowy o oczekiwaniach finansowych nadal będą się odbywać, tylko w innej formie.

Szanse dla pracowników i pracodawców

Większa przejrzystość może przynieść realne korzyści obu stronom.

Dla pracowników oznacza:

lepsze zrozumienie, ile mogą zarobić, większą świadomość, co trzeba zrobić, by awansować, poczucie większej sprawiedliwości.

Dla pracodawców:

budowanie zaufania, silniejszy wizerunek firmy, łatwiejsze przyciąganie kandydatów w czasach niedoboru pracowników.

Ewolucja zamiast rewolucji

Choć wokół zmian narosło wiele obaw, wszystko wskazuje na to, że rynek pracy nie zostanie wywrócony do góry nogami. Bardziej prawdopodobny scenariusz to stopniowe porządkowanie zasad wynagradzania.

Dla jednych firm będzie to tylko korekta kursu. Dla innych początek większych zmian. Ale kierunek wydaje się jasny: większa przejrzystość, większa odpowiedzialność i bardziej świadome zarządzanie wynagrodzeniami.