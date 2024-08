Min. edukacji B. Nowacka: 10% podwyżki dla nauczycieli. Ale ta podwyżka nie wyciśnie przelewu 500 zł z 5000 zł brutto

Bo 10% podwyżki dotyczy średniego wynagrodzenia, czyli zdaniem nauczycieli pewnej konstrukcji statystycznej służącej do rozliczania dotacji i subwencji oświatowych dla gmin. Dlatego nie ma żadnych szans, aby nauczyciel z pensją 5000 zł brutto otrzymał 500 zł podwyżki w 2025 r. Dodatkowo MEN poinformował jedynie o tym, że został złożony wniosek o podwyżkę do min. finansów A. Domańskiego. To Minister Finansów (MF), a nie Minister Edukacji (MEN) zadecyduje o zarobkach nauczycieli w 2025 r.

W 2025 r. budżetówka ma obiecaną podwyżkę pensji 4,1%. Min. edukacji B. Nowacka rozpoczęła procedurę przyznania podwyżek nauczycielom o 10%. To dwa i pół razy więcej niż dla szeregowych pracowników urzędów. MEN zabiega także o podwyżkę dodatku za wychowawstwo o 100 zł (z 300 zł na 400 zł). Dodatkowo min. edukacji deklaruje pomoc dla katechetów - będą mogli pozyskać kwalifikacje do nauki innych przedmiotów niż religia.

REKLAMA

Autopromocja

27 sierpnia 2024 r. pierwsze pokazanie kart rządu w sprawie podwyżek w 2025 r. - przyjęcie projektu budżetu: We wtorek dowiemy się jakie podwyżki w 2025 r. Będzie 7% czy tylko 4,1% (oferta premiera z VI). Nauczyciele chcą 15%. Min. edukacji B. Nowacka da 10% (jak MF się zgodzi)

Podwyżki dla nauczycieli 2,5 razy większe niż dla budżetówki są zależne od zgody min. finansów A. Domańskiego. Podobnie jest z podwyżką dodatku za wychowawstwo z 300 zł na 400 zł.

Ważne ZNP postuluje podniesie dodatku za wychowawstwo do 500 zł i o podniesienie wynagrodzeń nauczycieli w przyszłym roku o 15 proc. O tyle samo postuluje WZZ "Forum-Oświata".

Warto też pamiętać o wielu innych zmianach w szkołach niż tylko reforma systemu wynagradzania nauczycieli. Informujemy o tym w tym artykule:

Wykaz: 8 zmian w szkołach od 1 września 2024 r. [min. edukacji B. Nowacka, LEKTURY, KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2024/2025]

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Źródło informacji - poniższa depesza PAP o staraniach MEN o zdobycie pieniędzy na 10% podwyżki u nauczycieli

1. Paulina Piechna-Więckiewicz poinformowała, że szefowa resortu Barbara Nowacka zwróciła się do ministra finansów m.in. w sprawie zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r. "Jesteśmy na etapie kształtowania, formowania budżetu na przyszły rok. Rząd ma czas do końca września (...). Do 30 września de facto mogę powiedzieć tylko tyle, że taką propozycję, wniosek złożyliśmy, żeby na poziomie 10 proc. podwyżki mogły mieć miejsce od 1 stycznia 2025 roku".

2) MEN wnioskuje, by dodatek za wychowawstwo wynosił 400 zł, czyli był o 100 zł wyższy.

3. Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Waldemar Jakubowski, poproszony po spotkaniu o komentarz, odparł: "Bez przełomu". Przyznał, że na przełom związek najbardziej liczył w kwestii powiązania wysokości wynagrodzeń nauczycieli z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Za takim rozwiązaniem są wszystkie trzy związki. "Tu bardzo wyraźnie pani wiceminister uchyliła się od odpowiedzi, czy popierają ten projekt, czy nie. Odesłała do Sejmu, gdzie leży projekt ZNP, który wymaga bardzo wielu korekt, ale jest jakimś przyczynkiem do dyskusji" - powiedział Jakubowski.

Ważne Jakubowski ocenił, że podniesienie dodatku za wychowawstwo do 400 zł brutto jest w dalszym ciągu "żenującą kwotą za coraz większe obowiązki każdego wychowawcy".

4. "Padła deklaracja ze strony ministerstwa, że ten nasz projekt będzie procedowany. To daje nadzieję. Przypomnieliśmy również, że takie rozwiązanie funkcjonuje w służbie zdrowia i już drugi rok sprawdza się i jakoś nie zrujnowało budżetu" - powiedział Boroń.

5. Krzysztof Wojciechowski z Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność zaznaczył, że chodzi o "10 proc. średniego wynagrodzenia, a nie 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego, czyli jeżeli nauczyciel zarabia na przykład 5000 zł brutto, to nie dostanie 500 zł brutto".

6. Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Forum-Oświata" Sławomir Wittkowicz komentując informację o piśmie ministry edukacji do ministra finansów dotyczącym podwyżki dla nauczycieli o 10 proc. powiedział, że "jest to postęp w porównaniu do wstępnych założeń do budżetu". "Przypominamy, że Rada Dialogu Społecznego wskazywała, że podwyżka powinna wynieść 15 proc., bo tylko wtedy pozwoli to utrzymać realne wskaźniki związane z tegoroczną podwyżką o 30 i 33 proc." - dodał.

Katecheci mogą się przekwalifikować

Min. edukacji Barbara Nowacka: Zadbam o to, żeby katecheci mogli uzyskać dodatkowe kompetencje, by uczyć także innych przedmiotów; ten system wsparcia dla nich będzie - powiedziała w czwartek.