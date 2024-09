Wcześniejsza emerytura nauczycielska od 1 września 2024 - zmiany już obowiązują! Po ilu latach pracy należy się nowa emerytura dla nauczycieli? Ile lat można mieć przechodząc na emeryturę nauczycielską? Kiedy nauczyciel musi złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę?

rozwiń >

Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela - zmiany już obowiązują

Nauczyciele nowy rok szkolny rozpoczęli wraz ze zmianami w nauczycielskich emeryturach. Wrzesień to bowiem pierwszy miesiąc obowiązywania istotnych zmian w Karcie Nauczyciela, dzięki którym aktywni pedagodzy - po spełnieniu określonych warunków - mogą przejść na emeryturę w wieku niższym niż powszechny wiek emerytalny.

Dla kogo wcześniejsza emerytura nauczycielska?

Z prawa do nowej emerytury nauczycielskiej mogą obecnie skorzystać nauczyciele, którzy spełnią łącznie kilka warunków. Jednym z nich jest rozwiązanie na swój wniosek stosunku pracy. Może to być także sytuacja, gdy rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy nastąpi w określonych okolicznościach - np. kiedy dyrektor szkoły w razie całkowitej jej likwidacji rozwiąże z nauczycielem stosunek pracy albo stosunek pracy wygaśnie z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania nauczyciela w stanie nieczynnym.

Kolejnym warunkiem jest rozpoczęcie pracy przed 1 stycznia 1999 r. jako nauczyciel, wychowawca, inny pracownik pedagogiczny w przedszkolu, szkole, placówce lub innej jednostce organizacyjnej wymienionej w art.1 Karty Nauczyciela.

Po ilu latach emerytura nauczycielska?

- Konieczne jest także żeby nauczyciel posiadał okres składkowy, wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy, o której mowa w art. 1 Karty Nauczyciela, (z wyjątkiem nauczyciela szkoły za granicą), w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – zastrzega Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka zaznacza, że z tego świadczenia nie skorzysta nauczyciel, któremu przysługuje prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek na podstawie art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela, a także ci, których wysokość wyliczonej emerytury jest niższa niż kwota najniższej emerytury określonej w ustawie emerytalnej. Od 1 marca 2024 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1780,96 zł.

Od jakiego wieku emerytura nauczycielska?

Rzeczniczka wyjaśnia, że na nową emeryturę nauczycielską mogą przejść, począwszy od 1 września 2024 r., nauczyciele urodzeni przed 1 września 1966 r., o ile przed dniem wejścia w życie przepisów ukończyli 58 lat i spełniają pozostałe warunki. Od 1 września 2025 r. na emeryturę będą mogli przejść pedagodzy urodzeni po 31 sierpnia 1966 r. a przed 1 września 1969 r., którzy przed 1 września 2025 r. ukończą co najmniej 56 lat.

Natomiast od 1 września 2026 r. z tego świadczenia będą mogli skorzystać nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1969 r. Warunki wymagane do nabycia uprawnień do nowej emerytury nauczycielskiej są takie same dla kobiet i mężczyzn.

Nowa emerytura nauczycielska - wniosek przed wiekiem emerytalnym!

- Istotne jest, by wniosek o nową emeryturę nauczycielską został złożony przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak nawet po przyznaniu świadczenia prawo do nowej emerytury nauczycielskiej nie ustaje w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego - mówi Iwona Kowalska-Matis.

Ile wynosi emerytura nauczycielska od 1 września 2024 roku?

Nowa emerytura nauczycielska zostanie obliczona poprzez podzielenie sumy zwaloryzowanego kapitału początkowego, zwaloryzowanych składek zgromadzonych na koncie ubezpieczonego oraz zwaloryzowanych środków zgromadzonych na subkoncie przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na tę emeryturę danego ubezpieczonego.

Rzeczniczka podkreśla, że z chwilą wydania decyzji w sprawie ustalenia prawa do nowej emerytury nauczycielskiej środki w OFE przechodzą na subkonto w ZUS-ie, które jest zamykane. Tym samym ustaje członkostwo w OFE.

- W związku z tym kobieta, która jest członkiem OFE, nie nabędzie prawa do emerytury kapitałowej w powszechnym wieku emerytalnym i tym samym nie będzie miała prawa do przeliczenia emerytury docelowej czyli po ukończeniu 65 lat – przestrzega Kowalska-Matis.

W przypadku przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w razie śmierci środki z subkonta i OFE są dziedziczone. Natomiast, w przypadku nowej emerytury nauczycielskiej środki z subkonta (wraz z przekazanymi środkami z OFE) są przenoszone na konto ubezpieczonego i nie podlegają dziedziczeniu, co oznacza brak prawa do podziału środków lub wypłaty gwarantowanej.