We wtorek dowiemy się jakie podwyżki w 2025 r. Będzie 7% czy tylko 4,1% (oferta premiera z VI). Nauczyciele chcą 15%. Min. edukacji B. Nowacka da 10% (jak MF się zgodzi)

27 sierpnia br. Rada Ministrów przyjmie projekt budżetu na 2025 rok. Informację przekazał minister finansów Andrzej Domański. Dowiemy się, czy zapowiedziana podwyżka o 4,1% dla budżetówki (wypowiedzi premiera pod koniec czerwca) zostanie zwiększona do 7% (o takiej podwyżce informują związkowcy). I o ile mniej otrzymają nauczyciele niż oczekiwane przez nich 15%.

Nauczyciele wywalczyli w 2024 r. podwyżkę aż o 30%-33%. I dziś negocjują z min. edukacji B. Nowacką podwyżki o 15%. Ta skierowała do MF wniosek o 10%. Ma to być jednak podwyżka o 10% tzw. wynagrodzenia średniego. Nauczyciele twierdzą, że jest to hipotetyczna pensja, która służy wyliczeniu subwencji dla gmin. Rząd przelewa samorządom subwencje, a gminy płacą z tego nauczycielom już rzeczywiste pensje. Do tej średniej pensji "wrzuca się" hipotetyczne składniki wynagrodzenia, których większa część nauczycieli nie widzi na oczy (w ich opinii).

W tym artykule więcej o propozycji MEN podwyżki pensji średnich nauczycieli o 10% w 2025 r. Min. edukacji B. Nowacka: 10% podwyżki dla nauczycieli. Z pensji 5000 zł brutto nie będzie jednak 500 zł podwyżki w 2025 r. Dodatki i katecheci

W czerwcu premier Donald Tusk zapowiedział, że budżetówka otrzyma tylko 4,1% podwyżki. We wtorek 27 sierpnia dowiemy się, czy będzie to tylko (w kontekście podwyżek w 2024 r.), czy więcej.

Jest pewne, że nauczyciele nie otrzymają "swoich" dodatkowych 15% do obecnych pensji zasadniczych - na końcu artykułu wyliczenia, ile by to było, gdyby otrzymali jednak 15%. Nasze obliczenia pokazują, że nawet po podwyżce 15% pensji zasadniczej (a nie średniej) nauczyciel dyplomowany (a więc ze stażem 15-20 lat), miałby pensję nie przekraczającą 5000 zł. Byłoby to około 4967,39 zł netto. I ta kwota obrazuje problem - czy Polskę stać, czy nie, aby doświadczony nauczyciel miał pensje zasadniczą 5000 zł "na rękę". Politycy na dziś chyba mówią "nie stać Polski na to".

Projekt budżetu. Jakie podwyżki dla budżetówki, nauczycieli i mundurowych

Min. A. Domański przekazał te informacje w Polsat News. Padło tam pytanie: Czy czeka nas nowelizacja tegorocznego budżetu. Jego odpowiedź: "Ta decyzja jeszcze nie zapadła". "Jesteśmy w trakcie prac nad budżetem roku 2025. Ale oczywiście obserwujemy wpływy podatkowe. Wiemy, że w czerwcu dynamika wpływów z VAT przekroczyła 30 proc."

Decyzja o nowelizacji tegorocznego budżetu zapadnie do końca sierpnia 2024 r. Znana jest za to data przyjęcia projektu budżetu na 2025 r. To 27 sierpnia 2024 r. Tego dnia odbędzie się Rada Ministrów i tam zapadną ostateczne decyzje. Na bazie tego dokumentu będzie można ocenić skalę podwyżek na 2025 r. dla sfery budżetowej. Zobaczymy, czy na wysokość podwyżek będzie miała wpływ procedura nadmiernego deficytu (wszczęta przez Komisję Europejską) i przedstawienia KE planu naprawczego finansów publicznych. O tej sprawie min. Domański powiedział:

"Trwają prace dotyczące budżetu i jednocześnie jesteśmy w tzw. dialogu technicznym z Komisją Europejską. Trwają prace nad planem budżetowo-strukturalnym, który będziemy przedstawiać Komisji Europejskiej. Odnośnie tego, czy ten okres dostosowania będzie okresem 4-letnim czy 7-letnim, to wciąż trwają prace analityczne w Ministerstwie Finansów. Są silne argumenty zarówno za 4-letnim, jak i 7-letnim okresem dostosowawczym".

Trudne rozmowy: podwyżka pensji nauczycieli o 15% (od pensji zasadniczej) czy 10% (od średniej pensji)

Pierwsze informacje o podwyżkach na 2025 r. premier D. Tusk ujawnił pod koniec czerwca 2025 r. Rząd przyjął 4,1 % jako wskaźnik podwyżki pensji w budżetówce na 2025 r. Nauczyciele oczekują jednak większej podwyżki o 15%. I równolegle podniesienia pensji nauczyciela dyplomowanego do 100% wynagrodzenia przeciętnego i stałego powiązania tych dwóch wynagrodzeń. Jak wyglądałyby ich pensje po podwyżce o 15%?

Ile będą nauczyciele zarabiali od 1 stycznia 2025 r. - wariant po podwyżce o 15%

Pomijamy PPK.

Nauczyciel początkujący - 5644,2 zł (brutto) i 4178,05 zł (netto), podwyżka o 502,1 zł (netto)

Nauczyciel mianowany - 5815,55 zł (brutto), 4294,60 (netto), podwyżka o 517,65 zł (netto)

Nauczyciel dyplomowany - 6802,25 zł brutto, 4967,39 zł netto, podwyżka o 604,7 zł

Ile będą nauczyciele zarabiali od 1 stycznia 2025 r. - wariant po podwyżce o 4,1% (wyjściowa propozycja z czerwca 2024 r.)

Pomijamy PPK.

Nauczyciel początkujący 3813,56 zł netto (podwyżka o 137,61 zł)

Nauczyciel mianowany 3919,28 zł netto (podwyżka o 142,33 zł)

Nauczyciel dyplomowany 4527,50 zł netto (podwyżka o 164,81 zł)

Nauczyciel Brutto Netto początkujący 5110 zł 3813,56 zł mianowany 5265 zł 3919,28 zł dyplomowany 6158 zł 4527,50 zł

Ile zarabiają nauczyciele od 1 stycznia 2024 r. (brutto i netto)

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z odpowiednim poziomem wykształcenia pedagogicznego/zawodowego (pierwsza grupa zaszeregowania) od 1 stycznia br. wynosi 4908 zł (podwyżka o 1218 zł brutto), nauczyciela mianowanego 5057 zł (podwyżka o 1167 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego 5915 zł (podwyżka o 1365 zł brutto).

I to przekłada się na taki układ pensji brutto i netto. Dla uproszczenia zakładamy, że nie ma PPK.

Nauczyciel Brutto Netto początkujący 4908 zł 3675,95 zł mianowany 5057 zł 3776,95 zł dyplomowany 5915 zł 4362,69 zł

Nauczyciele z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym – stanowią najliczniejszą grupę wśród nauczycieli - to ponad 95% wszystkich nauczycieli.

Ile nauczyciele zarabiali w 2023 r.?

Minimalna pensja nauczyciela w 2023 r. bez dodatków, nadgodzin, dofinansowania z gminy, to:

1) nauczyciel początkujący - 3690 zł brutto (2846 zł netto/na rękę),

2) nauczyciele mianowani - 3890 zł brutto (2982 zł netto/na rękę),

3) nauczyciela dyplomowani - 4550 zł brutto (3432 zł netto/na rękę).

Nierozwiązywalny problem pensum

Nie jest rozwiązany problem pensum. Teza osób uznających te pensje za wysokie jest prosta: "Pensum nauczycielskie nie odpowiada 8 godzinom pracy dziennie.Jak dodamy nadgodziny, aby "dobić" do 8h, to mamy rzeczywiste dochody nauczycieli. Zwłaszcza, że są zmiany w zakresie prac domowych w szkołach podstawowych - nauczyciele nie oceniając prac domowych, zmniejszają zakres swojej pracy w domach na rzecz uczniów." Cała ta argumentacja (z zarzutami w tle) jest nietrafiona w przypadku nauczycieli w szkołach, w których nie ma nadgodzin.