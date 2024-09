Uczestnik PPK w wieku 60+ może przenieść środki z rachunku PPK na lokatę [Przykłady]

Alternatywą dla ratalnej wypłaty środków z rachunku PPK przez uczestnika, który osiągnął 60. rok życia, jest przeniesienie środków na rachunek terminowej lokaty. Również takie rozwiązanie umożliwia skorzystanie z oszczędności z PPK bez zapłaty podatku od zysków kapitałowych.

Wypłata środków z PPK bez podatku

Głównym celem uczestnictwa w PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę przez uczestnika PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia. Uczestnik PPK w tym wieku może, ale nie musi rozpocząć wypłatę środków ze swojego rachunku PPK. Z rozpoczęciem wypłaty warto wstrzymać się zwłaszcza w przypadku, gdy uczestnik PPK nadal pracuje. Po rozpoczęciu wypłaty z PPK przez uczestnika, który osiągnął 60. rok życia, na żaden jego rachunek PPK (nawet, jeżeli ma kilka rachunków PPK i rozpoczął wypłatę tylko z jego z nich) nie wpłyną już bowiem nowe wpłaty do PPK. Dotyczy to także wpłaty powitalnej (jeśli uczestnik nie otrzymał jej przed rozpoczęciem wypłaty środków) i dopłat rocznych od państwa. Uczestnik PPK w wieku 60+, który wypłaci 25% środków z rachunku PPK jednorazowo, a 75% środków w co najmniej w 120 miesięcznych ratach (albo 100% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach) otrzyma całość środków zgromadzonych na rachunku PPK, bez zapłaty podatku od zysków kapitałowych.

REKLAMA

Autopromocja

Przeniesienie środków z PPK na lokatę

Alternatywą dla wypłaty środków z rachunku PPK przez uczestnika PPK w wieku 60+ jest wypłata transferowa środków z rachunku PPK na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej uczestnika, prowadzony przez bank albo na rachunek lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Wypłata transferowa musi objąć całość środków zgromadzonych na rachunku PPK (na rachunek lokaty nie można przekazać tylko części środków). Również skorzystanie z takiego rozwiązania spowoduje, że na rachunek PPK uczestnika nie będą już wpływać nowe wpłaty dokonane przez pracodawcę ani środki od państwa.

Ważne Uczestnik PPK w wieku 60+, który zawarł z zakładem ubezpieczeń umowę, na podstawie której - po osiągnięciu 60. roku życia - nabył prawo do świadczenia okresowego lub dożywotniego, może dokonać wypłaty transferowej środków zgromadzonych w PPK do tego zakładu ubezpieczeń.

Przykład Uczestnik PPK w wieku 60+ chce skorzystać ze środków zgromadzonych na rachunku PPK. U osoby tej zdiagnozowano stwardnienie rozsiane. Jest to poważne zachorowanie w rozumieniu ustawy o PPK. W takim przypadku uczestnik PPK - zarówno przed, jak i po rozpoczęciu wypłaty środków z rachunku PPK po osiągnięciu 60. roku życia - może skorzystać z wypłaty do 25% środków z rachunku PPK z tytułu poważnego zachorowania, bez pomniejszeń i bez zapłaty podatku od zysków kapitałowych. Z wypłaty z tytułu poważnego zachorowania można jednak skorzystać tylko wtedy, gdy środki nadal znajdują się na rachunku PPK. Jeżeli uczestnik PPK podejmie decyzję o wypłacie transferowej oszczędności z rachunku PPK na rachunek terminowej lokaty albo do zakładu ubezpieczeń, na jego rachunku PPK nie pozostaną środki, które mogłyby zostać wypłacone z tytułu poważnego zachorowania.

Środki z PPK na lokacie - wymagania

Wypłata transferowa na rachunek lokaty jest dokonywana na podstawie dyspozycji uczestnika PPK złożonej instytucji finansowej, po okazaniu potwierdzenia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej albo umowy o prowadzenie rachunku lokaty terminowej w SKOK. Takiej wypłaty transferowej można dokonać tylko wtedy, gdy w umowie o prowadzenie rachunku, na który ma nastąpić wypłata transferowa, przewidziano możliwość dysponowania środkami przekazanymi z PPK jedynie w sposób określony w art. 99 ust. 1 ustawy o PPK (czyli wypłacając 25% środków jednorazowo, a 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach albo 100% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach). Wypłata transferowa następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia dyspozycji przez uczestnika PPK.

Wypłata transferowa z rachunku PPK jest zwolniona z podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 58c lit. c ustawy o PIT). Podatku dochodowego nie zapłaci także uczestnik PPK, który wypłaci środki przetransferowane z PPK na rachunek lokaty - jeżeli jednak wypłata środków przetransferowanych z PPK będzie realizowana w wyniku likwidacji rachunku lokaty albo nastąpi zmiana umowy tego rachunku, to uczestnik PPK zapłaci 19% zryczałtowany podatek od dochodu z tytułu wypłaty 75% środków przetransferowanych z PPK. Dochód stanowi wówczas kwota wypłaty pomniejszona o koszty przypadające na tę wypłatę, stanowiące wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których środki pieniężne zostały przekazane w formie wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej albo rachunek lokaty terminowej w SKOK (art. 21 ust. 1 pkt 58d oraz art. 30a ust. 1 pkt 11f i ust. 17 ustawy o PIT).

Przykład Uczestnik PPK w wieku 60+ przetransferował środki ze swojego rachunku PPK na lokatę terminową, ale potrzebował tych środków, w związku z czym zlikwidował lokatę. Likwidacja lokaty spowodowała, że uczestnik PPK musiał zapłacić 19% zryczałtowany podatek od zysków kapitałowych wypracowanych przez 75% środków przetransferowanych przez niego z PPK.