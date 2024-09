Uwaga! Minimalne wynagrodzenie w 2025 r. jeszcze wyższe. Zmienił się projekt rozporządzenia

4666 zł - tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2025 r. Jest to więcej niż proponowano na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie w przyszłym roku do 30,50 zł.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2025 r.

W projekcie rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji zaproponowano, by od 1 stycznia 2025 r.:

minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4666 zł brutto,

minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosiła 30,50 zł brutto.

"W terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2025 r. na forum Rady Dialogu Społecznego. Wobec powyższego, zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy, Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września br. – przy czym nie mogą być one niższe od wysokości zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji" - napisano w projekcie.

Projekt rozporządzenia czeka teraz na podpis premiera.

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia

Zaproponowane w najnowszej wersji rozporządzenia kwoty minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej są wyższe od zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego. Kwoty przedstawione do negocjacji były następujące:

4626 zł brutto - minimalne wynagrodzenie za pracę,

30,20 zł brutto - minimalna stawka godzinowa.

"Dzięki wzrostowi minimalnego wynagrodzenia za pracę zostanie zachowana siła nabywcza dochodów pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenia" - czytamy w projekcie rozporządzenia.

Wejście w życie rozporządzenia

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.