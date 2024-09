Płaca minimalna. Ile będzie wynosić najniższa krajowa w 2025? Znamy stawki, jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.

Płaca minimalna. Ile będzie wynosić najniższa krajowa w 2025?

Szacuje się, że w 2025 r. liczba osób objętych podwyżką płacy minimalnej wyniesie ponad 3,1 mln osób.

Ważne Minimalne wynagrodzenie za pracę to wysokość świadczenia, które przysługuje osobie, która posiada status pracownika i jest zatrudniona w oparciu np. o umowę o pracę, powołania, mianowania, wyboru czy spółdzielczej umowy o pracę. Zgodnie z ogólnymi zasadami pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie wydaje się jednak, aby minimalne wynagrodzenie, było w aktualnych realiach wynagrodzeniem godziwym.

Minimalne wynagrodzenie za pracę to nie minimalna stawka godzinowa

Minimalna stawka to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Nie dotyczy ona pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w ramach stosunku pracy czy osób zatrudnionych w ramach umowy o dzieło. Dotyczy ściśle zleceń oraz np. kontraktów B2B, czyli świadczenie usług pomiędzy dwoma przedsiębiorcami.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) musi być wydane rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.

Ważne ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667) zarządza się, co następuje: Od dnia 1 stycznia 2025 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4666 zł.

Od dnia 1 stycznia 2025 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 30,50 zł. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Rząd zaskoczył! Rząd pokazał, że chce dbać o pracowników: stawki są wyższe, a co z przedsiębiorcami? Dla nich koszty też będą wyższe

W terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2025 r. na forum Rady Dialogu Społecznego. Wobec powyższego, zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy, Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września br. – przy czym nie mogą być one niższe od wysokości zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji. Wysokości zaproponowane Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji były następujące: 4626 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę) i 30,20 zł (minimalna stawka godzinowa).

Płaca minimalna 2025 - ile na rękę

Trzeba pamiętać, że podawana przez rząd kwota to wartość brutto. Już teraz nasi czytelnicy pytają, a ile będzie wynosiło minimalne wynagrodzenie w 2025 netto, "na rękę"? Ile realnie będzie wpływało na konto, o to wyliczenia. Przy założeniu, że minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło w 2025 r. 4666 zł to wynagrodzenie minimalne w będzie w wysokości 3511 zł (oczywiście wszystko zależy od tego jakie składki będą dokładnie potrącane, czy będzie opłacane PPK itd. Wartości te mogą być różne). Pewne jest jednak to, że nie będzie to nawet 4000 zł, a około 3500 zł. Przy poniższych założeniach od wynagrodzenia 4626 zł brutto trzeba uwzględnić (odjąć): składkę emerytalną, składkę rentową, składkę na ubezpieczenie chorobowe, zaliczkę na podatek dochodowy.

Na co będzie miał wpływ wzrost wynagrodzenia w 2025 r.?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 r. będzie miał wpływ na inne świadczenia, są to m.in.:

Dodatek za pracę w porze nocnej. Wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój. Wolna od potrąceń kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. Wysokość wpłat dokonywanych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wynagrodzenie za czas choroby Odszkodowanie dla pracownika, który doznał mobbingu lub z tej przyczyny rozwiązał umowę o pracę czy też odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, które powinny być w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Wzrost kosztów zatrudnienia pracownika dla pracodawcy w drugim półroczu 2024 r. Maksymalna wysokość 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w ramach odprawy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników.