Zmiana wynagrodzenia konsultantów w ochronie zdrowia

rozwiń >

Nowe rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia konsultantów

Od początku czerwca 2023 r. trwają konsultacje w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich. Nowe rozporządzenie ma wprowadzić zmiany do już obowiązującego rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz.U. 2011 r. poz. 736, dalej: rozporządzenie).

Do zmian ma dojść, ponieważ wynagrodzenia konsultantów tak krajowych jak i wojewódzkich nie były zmieniane przez ostatnie 13 lat. Niewątpliwie inflacja i spadek wartości pieniądza powodują, że dotychczas otrzymywane wynagrodzenie, określone już kilkanaście lat temu nie przystaje do aktualnych realiów. Ponadto zakres obowiązków konsultantów (szczególnie wojewódzkich) poszerzał się na przestrzeni lat.

Kim są konsultanci w ochronie zdrowia

Sytuację prawną konsultantów w ochronie zdrowia, reguluje ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2023 r. poz. 605, dalej: ustawa). Wyróżnia się: konsultanta krajowego, wojewódzkiego oraz wojskowej służby zdrowia. Konsultantem może być osoba, która:

posiada tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,

a w przypadku braku specjalisty w danej dziedzinie – w dziedzinie pokrewnej,

oraz daje rękojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań konsultanta.

Co należy do zadań konsultanta

Konsultanci wykonują różne zadania organizacyjne związane z szeroko rozumianą ochroną zdrowia. Kadencja konsultanta trwa 5 lat. Zwykle konsultanci:

biorą udział w pracach komisji i zespołów powoływanych w celu realizacji polityki zdrowotnej; wykonują zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta; prowadzą nadzór nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia oraz w tym zakresie sporządzają opinie dotyczące doskonalenia zawodowego czy realizacji szkolenia podyplomowego.

Maksymalne wynagrodzenie konsultantów - ile będzie wynosiło

Zgodnie z projektem zmiany rozporządzenia proponuje się trzy progi maksymalnego wynagrodzenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Konsultant krajowy w danej dziedzinie ujętej w wykazie specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych ma otrzymywać wynagrodzenie roczne w wysokości nie wyższej niż 23 000 zł czy też 20 000 zł - w zależności od dziedziny. Jest to najwyższy próg ze względu na dziedziny priorytetowe. Są to wynagrodzenia ustalane na poziomie 3,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia zaokrąglone w dół do pełnych tysięcy.

Proponuje się dodać w rozporządzeniu nowy przepis, który ma wskazywać, że konsultant krajowy w dziedzinie farmacji, konsultant krajowy w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa otrzymuje wynagrodzenie roczne w wysokości nie wyższej niż 17 000 zł a konsultant wojewódzki z tego zakresu ma otrzymywać nie więcej niż nie 8 500 zł rocznie.

Konsultant wojewódzki w dziedzinie ujętej w wykazie specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych ma otrzymywać wynagrodzenie roczne w wysokości nie wyższej niż 11 500 zł czy 10 000 zł - w zależności od dziedziny.

Maksymalne stawki wynagrodzeń a nie minimalne

Trzeba pamiętać, że projekt zmian rozporządzenia jak i dotychczas samo rozporządzenie, określa maksymalne stawki jakie można otrzymać. Nie oznacza to jednak, że w takiej wysokości wynagrodzenie będzie wypłacane. Nie ma obligatoryjności stosowania maksymalnych stawek. Decyzję co do ostatecznej wysokości wynagrodzenia pozostawiono ministrom oraz wojewodom. Wysokości wynagrodzeń można dostosować do posiadanych środków w budżecie.

Jednocześnie ustawa wskazuje, że działalność konsultantów jest finansowana z budżetu państwa, z tym zastrzeżeniem, że działalność konsultanta wojewódzkiego jest finansowana ze środków pozostających w dyspozycji właściwego wojewody albo ze środków pozostających w dyspozycji właściwych wojewodów.

Różnice wysokości wynagrodzeń konsultantów

Istotą różnic w wynagrodzeniach pomiędzy konsultantami wojewódzkimi a krajowymi jest zapewnienie sprawnej realizacji zadań przez tych konsultantów jak i różny zakres zadań z uwagi na poszczególne specjalności.

Co ciekawe konsultanci działający w województwach mogą zarobić więcej. Dlaczego? Ponieważ, ta sama osoba może pełnić funkcję konsultanta wojewódzkiego w tej samej dziedzinie w innym województwie.

Umowa cywilno-prawna z konsultantami

W zależności od rodzaju konsultacji w ochronie zdrowia umowę cywilno-prawną na dany rok z powołanymi konsultantami zawiera albo:

Minister właściwy do spraw zdrowia;

Minister Obrony Narodowej;

wojewoda.

Umowę cywilnoprawną zawiera się na dany rok, a sama umowa określa realizację zadań określonych w ustawie. W umowie określa się między innymi wysokość wynagrodzenia, termin i sposób jego wypłaty oraz obowiązek sporządzenia sprawozdania.

Kiedy wejdą w życie nowe stawki wynagrodzeń konsultantów

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2023 r.