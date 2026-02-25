REKLAMA

Wyższy zasiłek za wypadek w drodze do i przy powrocie z pracy. Przy oblodzonych chodnikach i jezdniach nietrudno o nieszczęście

Wyższy zasiłek za wypadek w drodze do i przy powrocie z pracy. Przy oblodzonych chodnikach i jezdniach nietrudno o nieszczęście

25 lutego 2026, 09:26
Iwona Kowalska-Matis
Iwona Kowalska-Matis
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa Dolnośląskiego
Wyższy zasiłek za wypadek w drodze do i przy powrocie z pracy. Przy oblodzonych chodnikach i jezdniach nietrudno o nieszczęście
Za wypadek w drodze do i przy powrocie z pracy należy się zasiłek. Przy mokrych i oblodzonych chodnikach i jezdniach nietrudno o nieszczęście

Wyższy zasiłek chorobowy po wypadku w drodze do lub z pracy

Mokre lub oblodzone chodniki i jezdnie. W takich warunkach o upadek nietrudno. Jeżeli wypadek przydarzy się komuś podczas drogi między domem a miejscem zatrudnienia, to po spełnieniu wszystkich warunków można zakwalifikować go jako wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Osoba, która miała wypadek w drodze do pracy lub z pracy, ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100 procent podstawy wymiaru.

Red. Przy zwykłej chorobie należy się zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru.

- Zasiłek chorobowy przysługujący po takim wypadku, także za czas pobytu w szpitalu, wynosi 100 procent podstawy wymiaru a podstawą do jego obliczenia jest przeciętne wynagrodzenie lub przychód z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy trzeba udokumentować

- W takiej sytuacji świadczenie przysługuje bez tzw. okresu wyczekiwania, nawet jeżeli wypadek zdarzył się pierwszego dnia ubezpieczenia – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. – Żeby dostać taki, pełnopłatny zasiłek, trzeba jednak udokumentować, jak doszło do zdarzenia oraz to, że droga do pracy lub z pracy była najkrótszą albo najwygodniejszą - dodaje.

Nie ma okresu wyczekiwania

Według rzeczniczki, jeżeli pracownik ulegnie wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy i z tego powodu nie może wykonywać obowiązków zawodowych, otrzyma od pierwszego dnia niezdolności do pracy odpowiednio wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. Nie obowiązuje tu tzw. okres wyczekiwania, czyli minimalny czas ubezpieczenia, który zwykle trzeba udowodnić, aby uzyskać świadczenie. Zasiłek przysługuje także wtedy, gdy niezdolność do pracy pojawi się dopiero po pewnym czasie jako skutek tego wypadku.

Zasiłek po wypadku w drodze do pracy lub z pracy - działalność gospodarcza

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby z nimi współpracujące oraz duchowni, którzy opłacają składki na własne ubezpieczenie, mogą otrzymać zasiłek chorobowy po wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeżeli nie mają zadłużenia w ZUS-ie przekraczającego 1 procent minimalnego wynagrodzenia, czyli w tej chwili 43 zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty warunkiem uzyskania świadczenia jest spłata zadłużenia w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do zasiłku.

Jak długo przysługuje zasiłek chorobowy po wypadku?

W pierwszej kolejności, za czas niezdolności do pracy, pracownikom, osobom wykonującym pracę nakładczą oraz odbywającym służbę zastępczą przysługuje wynagrodzenie chorobowe finansowane przez pracodawcę. Jest ono wypłacane maksymalnie przez 33 dni w roku kalendarzowym, a w przypadku osób, które ukończyły 50 lat, przez 14 dni. - Dopiero po wykorzystaniu tego okresu, czyli od 34. dnia lub od 15. dnia niezdolności do pracy, należy się zasiłek chorobowy – opowiada Iwona Kowalska-Matis.

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a w przypadku niezdolności przypadającej w czasie ciąży do 270 dni. O ile wypadek wydarzył się w czasie ubezpieczenia, a niezdolność do pracy trwa nieprzerwanie także po jego ustaniu, zasiłek po ustaniu ubezpieczenia przysługuje maksymalnie przez 91 dni.

Rehabilitacja po wypadku w drodze do pracy lub z pracy

Jeśli niezdolność do pracy się przedłuża, poszkodowany może skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego, które przysługuje maksymalnie przez 12 miesięcy. Wysokość świadczenia po wypadku w drodze do pracy lub z pracy jest taka sama jak w innych przypadkach niezdolności do pracy. Wynosi 90 procent podstawy przez pierwsze trzy miesiące i 75 procent w dalszym okresie, a w czasie ciąży 100 procent.

Wniosek o zasiłek chorobowy - karta wypadku

Żeby dostać zasiłek chorobowy z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy, potrzebne jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w tym: kartą wypadku w drodze do pracy lub z pracy, sporządzoną przez pracodawcę, - Potrzebne jest oświadczenie osoby poszkodowanej, w którym opisuje ona okoliczności wypadku, do tego zeznania świadków oraz dokumenty potwierdzające datę i miejsce zdarzenia oraz w przypadku wypadku drogowego notatka o zdarzeniu sporządzona przez Policję – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Rzeczniczka dodaje, że w przypadku pracowników i zleceniobiorców, którym zasiłek wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie płatnik składek, wniosek do ZUS-u wraz z kompletem dokumentów przekazuje pracodawca lub zleceniodawca na formularzach Z-3 lub Z-3a. Przedsiębiorcy, osoby współpracujące oraz duchowni składają formularz Z-3b lub ZAS-53. Osoby ubiegające się o zasiłek po ustaniu zatrudnienia przekazują formularz ZAS-53 wraz z oświadczeniem Z-10. Ważne jest, aby na wniosku zaznaczyć informację, iż niezdolność do pracy powstała z powodu wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Komplet tych dokumentów pozwala potwierdzić przez ZUS, iż zdarzenie było wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy i stanowi podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego.

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
