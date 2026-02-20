REKLAMA

Zasiłki i inne świadczenia » ZER MSWiA wypłaca 288 zł świadczenia od 1 marca 2026 r. Co, kiedy i dla kogo?

ZER MSWiA wypłaca 288 zł świadczenia od 1 marca 2026 r. Co, kiedy i dla kogo?

20 lutego 2026, 14:50
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ZER
ZER MSWiA wypłaca 288 zł świadczenia od 1 marca 2026 r. Co, kiedy i dla kogo?
Nie ZUS a ZER MSWiA wypłaca 288 zł świadczenia od 1 marca 2026 r. Co, kiedy i dla kogo? Poniżej najważniejsze informacje, a w szczególności wzór wniosku o świadczenie wypłacane przez ZER.

rozwiń >

ZER MSWiA wypłaca 288 zł świadczenia od 1 marca 2026 r. Co, kiedy i dla kogo?

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty świadczenia ratowniczego. Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 244 i 900 oraz z 2026 r. poz. 180) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2026 r. kwota świadczenia ratowniczego przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych wynosi 288,00 zł. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: wz. P. Jaroszek

OSP w Polsce - dlaczego wprowadzono świadczenie ratownicze?

Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) stanowią ponad 96% ogólnej liczby jednostek ochrony przeciwpożarowej. W uzasadnieniu do ustawy wprowadzającej świadczenie ratownicze czytamy: w całym kraju jest ponad 200 tys. strażaków ratowników OSP, którzy posiadają uprawnienia do działań ratowniczych. Tym samym OSP należą do najliczniejszej grupy jednostek działających na rzecz społeczności lokalnych oraz wykonujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej przypisane gminom. Mimo swojej liczebności i wagi wykonywanych zadań, brak jest kompleksowych przepisów rangi ustawowej regulujących warunki materiałowe i osobowe, jakie jednostki te powinny spełniać, by uczestniczyć w działaniach ratowniczych. W szczególności powinno to dotyczyć tych OSP, które wspierają obecnie Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, będący wysoce sprawnym i efektywnym systemem reagowania na zagrożenia. Uczestnictwo OSP i ich aktywność w tym systemie wymaga podniesienia obowiązujących i rozproszonych regulacji prawnych do jednego aktu prawnego rangi ustawowej. Projektowana ustawa wprowadza rozwiązania, które tworzą warunki sprzyjające rozwojowi OSP.

W 2021 r. wskazywano: "Projektowana ustawa przewiduje kompleksowe uregulowanie kwestii świadczeń dla ratowników OSP. Po raz pierwszy wprowadza się świadczenie dla ratowników OSP z 25 letnim stażem z tytułu czynnego członkostwa w OSP. Strażakowi-ratownikowi OSP przysługiwać będzie świadczenie ratownicze w wysokości 200 zł. Ze względu na ważny interes społeczny i potrzebę uhonorowania działalności prowadzonej przez ratowników OSP na przestrzeni ostatnich dekad, za ich zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnych, za bezinteresowną postawę w niesieniu pomocy osobom poszkodowanym, ochronę mienia oraz środowiska naturalnego, a także za wspieranie Państwowej Straży Pożarnej w akcjach ratowniczych, przewiduje się, że świadczenia określone w projektowanej ustawie obejmą wszystkich uprawnionych ratowników OSP. Analogiczne świadczenie ratownicze projekt przewiduje dla ratowników górskich niezatrudnionych przez podmiot wykonujący statutowo działania ratownicze. Projektowana ustawa ponadto ureguluje kwestie odszkodowań dla ratowników OSP, którzy uczestnicząc m.in. w akcji lub działaniu ratowniczym, medycznych działaniach ratowniczych albo zabezpieczeniu obszaru chronionego jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej doznali uszczerbku na zdrowiu lub ponieśli szkodę w mieniu.".

Czym jest świadczenie ratownicze?

Świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP to ogromne wsparcie dla wielu strażaków, którzy narażają swoje życie i zdrowie na rzecz społeczności. Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (jest ono corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP. Początkowo świadczenie było ustalone w wysokości 200 zł, wraz z kolejnymi waloryzacjami wzrastało. Od 1 marca 2026 r. będzie wynosiło 288 zł.

Kto ma prawo do świadczenia ratowniczego?

Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) - przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Wniosek o świadczenie ratownicze 2026

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP – tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.

Wzór wniosku o świadczenie ratownicze 2026

Wzór wniosku o świadczenie ratownicze można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego. Dostępny jest tutaj.

Kto finansuje świadczenie ratownicze?

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA:

  • wypłata następuje miesięcznie, do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze (art. 18 ust. 2 ustawy);
  • zgodnie z art. 51. ust 1. ustawy, osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu tym spełniała wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.

Pojęcia „działania ratowniczego” oraz „akcji ratowniczej” są zdefiniowane w art. 2

Czynne uczestnictwo w działaniach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych to udział co najmniej raz w roku w tych czynnościach. Przez rok rozumieć należy rok kalendarzowy. Czynne uczestnictwo powinno się odbywać w przypadku mężczyzn przez co najmniej 25 lat, a w przypadku kobiet przez co najmniej 20 lat. Zróżnicowany ze względu na płeć jest także wiek, od ukończenia którego można przyznać świadczenie ratownicze: świadczenie to może otrzymać mężczyzna, który ukończył 65. rok życia oraz kobieta, która ukończyła 60. rok życia. Zróżnicowanie takie widoczne jest także w przypadku przejścia na emeryturę.

Podstawa prawna

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty świadczenia ratowniczego (Monitor Polski rok 2026 poz. 225)

Art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 244 i 900 oraz z 2026 r. poz. 180)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022 r. poz. 316)

