To totalna nowość: resort pracy opracował projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (UDER106). Chodzi o działania deregulacyjne rządu i uproszczenia proceduralne. Czy już w 2026 r. to będzie koniec dla milionów rodzin uciążliwego obowiązku i wnioskowania w zakresie przyznawania świadczenia 800+ poprzez automatyczne odnawianie prawa do jego pobierania? Prace w toku - i miejmy nadzieję, że nie jest tak, że nie ma na nie widoku. Czy trzeba składać wniosek o 800+ od 1 lutego 2026?

800+ z automatu, bez wniosku: resort pracy ma projekt. Kiedy koniec uciążliwego obowiązku?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało propozycję nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (UDER106). Głównym założeniem zmian, które wpisują się w rządową politykę upraszczania przepisów, jest ułatwienie procedury otrzymywania świadczenia 800+ poprzez wprowadzenie automatycznego przedłużania uprawnień do jego wypłaty. Najważniejsze zmiany są takie:

Konieczność złożenia wniosku wystąpi tylko raz na konkretne dziecko, na przykład po jego narodzinach lub po powrocie rodziny z zagranicy.

Rodzice i opiekunowie nie będą już zobowiązani do corocznego ubiegania się o świadczenie – prawo do niego będzie przedłużane automatycznie.

Digitalizacja całego procesu pozwoli znacząco obniżyć wydatki związane z obsługą wypłat.

800+ jak jest teraz? Kiedy trzeba złożyć wniosek o 800+ w 2026?

Świadczenie wychowawcze 800+ funkcjonuje na podstawie ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1576). Według aktualnych przepisów świadczenie przyznawane jest wyłącznie na wniosek (art. 13 ust. 1 ww. ustawy), który można złożyć tylko drogą elektroniczną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS przyznaje świadczenie na dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku.

Ważne W praktyce rodzice i opiekunowie muszą corocznie, między 1 lutego a 30 czerwca, występować o ponowne przyznanie świadczenia. Takie rozwiązanie generuje dodatkowe obciążenia biurokratyczne zarówno dla obywateli, jak i dla instytucji państwowych.

800+ bez wniosku - od kiedy?

Proponowana nowelizacja usprawnia mechanizm przyznawania świadczenia 800+. Likwiduje wymóg corocznego wnioskowania, wprowadzając w zamian automatyczne przedłużanie uprawnień. Rodzice i opiekunowie zachowają przy tym możliwość aktualizacji informacji zawartych we wniosku w przypadku zmian w sytuacji rodzinnej. Gdy takie zmiany nie wystąpią, świadczenie będzie kontynuowane na podstawie wcześniej podanych danych.

Celem nowego rozwiązania jest ułatwienie korzystania ze świadczenia dzięki automatycznemu przedłużaniu uprawnień w oparciu o informacje będące w dyspozycji ZUS, który odpowiada za obsługę programu. Jednocześnie rodzice zachowują prawo do aktualizacji danych w razie zmian w życiu rodzinnym.

800+ dla szerszego grona: po ingerencji RPD

Ponadto, odpowiadając na postulaty Rzecznika Praw Dziecka, projekt precyzuje również krąg osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego. Umożliwi to pobieranie świadczenia przez osoby, którym sąd powierzył sprawowanie bieżącej opieki nad dzieckiem.

Od kiedy 800+ bez wniosku?

Projekt jest obecnie procedowany na poziomie Rady Ministrów, która planuje jego przyjęcie w drugim kwartale 2026 roku. Wdrożenie zmian będzie wymagało dostosowania systemów informatycznych ZUS. Przewidywany termin wejścia w życie nowych regulacji to okres świadczeniowy 2027/28, rozpoczynający się 1 czerwca 2027 roku.

