Wypadek przy pracy oraz wypadek w drodze do lub z pracy – o czym warto pamiętać przed końcem stycznia 2026?

Jak co roku, styczeń to miesiąc pełny wyzwań dla pracowników działów kadrowo-płacowych. Wysyłając coroczną deklarację ZUS IWA, warto przypomnieć jak ważna jest prawidłowa kwalifikacja wypadków przy pracy oraz w drodze do lub z pracy.

Wypadek przy pracy oraz wypadek w drodze do lub z pracy

Zrozumienie, co prawo uznaje za wypadek przy pracy, jest kluczowe zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Od właściwej kwalifikacji zdarzenia zależy bowiem prawo do świadczeń odszkodowawczych oraz zasiłków z ubezpieczenia wypadkowego. Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów (Dz.U.2025.1644 t.j.), definicja ta opiera się na czterech fundamentach.

Aby zdarzenie mogło zostać uznane za wypadek przy pracy, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

Nagłość zdarzenia – sytuacja musi być gwałtowna, a nie rozciągnięta w czasie. Przyczyna zewnętrzna – czynnik sprawczy musi pochodzić spoza organizmu poszkodowanego (np. upadek z wysokości, uderzenie przez maszynę), a nie być wynikiem wyłącznie stanu zdrowia (np. choroba przewlekła). Skutek w postaci urazu lub śmierci – zdarzenie musi wywołać realną szkodę na zdrowiu. Związek z pracą – kluczowy element łączący zdarzenie z aktywnością zawodową.

Kiedy występuje związek z pracą?

Ustawodawca precyzuje trzy główne sytuacje, w których uznaje się, że zdarzenie nastąpiło w związku z wykonywanymi obowiązkami:

1. Wykonywanie zwykłych czynności i poleceń

To najbardziej oczywista sytuacja. Dotyczy momentów, w których pracownik realizuje swoje codzienne zadania wynikające z umowy o pracę lub wykonuje konkretne polecenie wydane przez przełożonego.

2. Działanie na rzecz pracodawcy bez polecenia

Związek z pracą zostaje zachowany również wtedy, gdy pracownik z własnej inicjatywy podejmuje działania mające na celu dobro zakładu pracy (np. zabezpieczenie mienia przed nadchodzącą burzą), nawet jeśli nikt mu tego wyraźnie nie nakazał.

3. Droga między jednostkami firmy

Wypadkiem przy pracy jest także zdarzenie, do którego doszło, gdy pracownik pozostawał w dyspozycji pracodawcy, przemieszczając się między siedzibą firmy a innym miejscem, w którym miał wykonać swoje obowiązki (np. przejazd z biura do klienta lub na inną budowę).

Ważne Warto zapamiętać: Brak któregokolwiek z powyższych elementów (np. brak przyczyny zewnętrznej) uniemożliwia uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym.

Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań; podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Rozróżnienie między wypadkiem przy pracy a wypadkiem w drodze (do pracy lub z niej) jest kluczowe, ponieważ oba zdarzenia są finansowane z różnych składek ZUS, co przekłada się na wysokość wypłat i prawo do dodatkowych świadczeń. Mimo że w obu przypadkach pracownik może liczyć na 100% wynagrodzenia/zasiłku, to na tym podobieństwa w zasadzie się kończą.

Wypadek w pracy a wypadek w drodze do lub z pracy - porównanie INFOR

Kluczowe różnice w szczegółach

1. Jednorazowe odszkodowanie (Największa różnica)

To kluczowy punkt sporny. Jeśli ulegniesz wypadkowi przy pracy, po zakończeniu leczenia składasz wniosek do ZUS o jednorazowe odszkodowanie. ZUS wypłaca wówczas określoną kwotę za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku wypadku w drodze, takie odszkodowanie z ZUS nie przysługuje – pracownikowi pozostaje jedynie dochodzenie roszczeń z prywatnej polisy NNW lub z OC sprawcy (jeśli był to np. wypadek komunikacyjny).

2. Świadczenie rehabilitacyjne

Jeśli po 182 dniach chorobowego nadal nie jesteś zdolny do pracy:

Przy wypadku przy pracy otrzymujesz świadczenie w wysokości 100% podstawy.

Przy wypadku w drodze świadczenie spada do 90% (za pierwsze 3 miesiące) i 75% za pozostały okres.

3. Renta z ZUS

Wypadek przy pracy otwiera drogę do tzw. renty wypadkowej. Jest ona korzystniejsza od zwykłej renty z tytułu niezdolności do pracy, ponieważ nie wymaga posiadania odpowiedniego okresu składkowego (stażu pracy) i ma gwarantowaną minimalną wysokość (często wyższą niż „zwykła” renta).

Kwestie proceduralne w 2026 r.

Wypadek przy pracy: Wymaga powołania zespołu powypadkowego, który sporządza protokół. Pracodawca ma na to 14 dni.

Wypadek w drodze: Dokumentacja jest uproszczona – sporządza się kartę wypadku na podstawie oświadczenia poszkodowanego i ewentualnych dowodów (np. notatki policji).

Ważne!

Różnica w oskładkowaniu świadczeń może znacząco wpłynąć na deklarację Płatnika składek. Dlatego warto pamiętać o naliczaniu prawidłowych składek: