REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia społeczne » Ubezpieczenie wypadkowe » Wypadek przy pracy oraz wypadek w drodze do lub z pracy – o czym warto pamiętać przed końcem stycznia 2026?

Wypadek przy pracy oraz wypadek w drodze do lub z pracy – o czym warto pamiętać przed końcem stycznia 2026?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 stycznia 2026, 17:20
Aneta Kaleniuk
Aneta Kaleniuk
Specjalistka ds. kadr i płac
wypadek w pracy wypadek przy pracy w drodze do pracy porównanie
Wypadek w pracy a wypadek w drodze do pracy -porównanie do ZUS IWA
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jak co roku, styczeń to miesiąc pełny wyzwań dla pracowników działów kadrowo-płacowych. Wysyłając coroczną deklarację ZUS IWA, warto przypomnieć jak ważna jest prawidłowa kwalifikacja wypadków przy pracy oraz w drodze do lub z pracy.

Wypadek przy pracy oraz wypadek w drodze do lub z pracy

Zrozumienie, co prawo uznaje za wypadek przy pracy, jest kluczowe zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Od właściwej kwalifikacji zdarzenia zależy bowiem prawo do świadczeń odszkodowawczych oraz zasiłków z ubezpieczenia wypadkowego. Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów (Dz.U.2025.1644 t.j.), definicja ta opiera się na czterech fundamentach.

REKLAMA

REKLAMA

Aby zdarzenie mogło zostać uznane za wypadek przy pracy, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

  1. Nagłość zdarzenia – sytuacja musi być gwałtowna, a nie rozciągnięta w czasie.
  2. Przyczyna zewnętrzna – czynnik sprawczy musi pochodzić spoza organizmu poszkodowanego (np. upadek z wysokości, uderzenie przez maszynę), a nie być wynikiem wyłącznie stanu zdrowia (np. choroba przewlekła).
  3. Skutek w postaci urazu lub śmierci – zdarzenie musi wywołać realną szkodę na zdrowiu.
  4. Związek z pracą – kluczowy element łączący zdarzenie z aktywnością zawodową.

Kiedy występuje związek z pracą?

Ustawodawca precyzuje trzy główne sytuacje, w których uznaje się, że zdarzenie nastąpiło w związku z wykonywanymi obowiązkami:

1. Wykonywanie zwykłych czynności i poleceń

To najbardziej oczywista sytuacja. Dotyczy momentów, w których pracownik realizuje swoje codzienne zadania wynikające z umowy o pracę lub wykonuje konkretne polecenie wydane przez przełożonego.

REKLAMA

Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

2. Działanie na rzecz pracodawcy bez polecenia

Związek z pracą zostaje zachowany również wtedy, gdy pracownik z własnej inicjatywy podejmuje działania mające na celu dobro zakładu pracy (np. zabezpieczenie mienia przed nadchodzącą burzą), nawet jeśli nikt mu tego wyraźnie nie nakazał.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

3. Droga między jednostkami firmy

Wypadkiem przy pracy jest także zdarzenie, do którego doszło, gdy pracownik pozostawał w dyspozycji pracodawcy, przemieszczając się między siedzibą firmy a innym miejscem, w którym miał wykonać swoje obowiązki (np. przejazd z biura do klienta lub na inną budowę).

Ważne

Warto zapamiętać: Brak któregokolwiek z powyższych elementów (np. brak przyczyny zewnętrznej) uniemożliwia uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym.

Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

  1. w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
  2. podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
  3. przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Rozróżnienie między wypadkiem przy pracy a wypadkiem w drodze (do pracy lub z niej) jest kluczowe, ponieważ oba zdarzenia są finansowane z różnych składek ZUS, co przekłada się na wysokość wypłat i prawo do dodatkowych świadczeń. Mimo że w obu przypadkach pracownik może liczyć na 100% wynagrodzenia/zasiłku, to na tym podobieństwa w zasadzie się kończą.

Autopromocja

Zapłata zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – skutki podatkowe i składkowe

Sprawdź

Wypadek w pracy a wypadek w drodze do lub z pracy - porównanie

INFOR

Kluczowe różnice w szczegółach

1. Jednorazowe odszkodowanie (Największa różnica)

To kluczowy punkt sporny. Jeśli ulegniesz wypadkowi przy pracy, po zakończeniu leczenia składasz wniosek do ZUS o jednorazowe odszkodowanie. ZUS wypłaca wówczas określoną kwotę za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku wypadku w drodze, takie odszkodowanie z ZUS nie przysługuje – pracownikowi pozostaje jedynie dochodzenie roszczeń z prywatnej polisy NNW lub z OC sprawcy (jeśli był to np. wypadek komunikacyjny).

2. Świadczenie rehabilitacyjne

Jeśli po 182 dniach chorobowego nadal nie jesteś zdolny do pracy:

  • Przy wypadku przy pracy otrzymujesz świadczenie w wysokości 100% podstawy.
  • Przy wypadku w drodze świadczenie spada do 90% (za pierwsze 3 miesiące) i 75% za pozostały okres.

3. Renta z ZUS

Wypadek przy pracy otwiera drogę do tzw. renty wypadkowej. Jest ona korzystniejsza od zwykłej renty z tytułu niezdolności do pracy, ponieważ nie wymaga posiadania odpowiedniego okresu składkowego (stażu pracy) i ma gwarantowaną minimalną wysokość (często wyższą niż „zwykła” renta).

Kwestie proceduralne w 2026 r.

  • Wypadek przy pracy: Wymaga powołania zespołu powypadkowego, który sporządza protokół. Pracodawca ma na to 14 dni.
  • Wypadek w drodze: Dokumentacja jest uproszczona – sporządza się kartę wypadku na podstawie oświadczenia poszkodowanego i ewentualnych dowodów (np. notatki policji).

Ważne!

Różnica w oskładkowaniu świadczeń może znacząco wpłynąć na deklarację Płatnika składek. Dlatego warto pamiętać o naliczaniu prawidłowych składek:

Rodzaj zdarzenia

Świadczenie za pierwsze 33 dni*

Kto fizycznie robi przelew?

Kto ostatecznie finansuje?

Wypadek przy pracy

Zasiłek chorobowy (z ubezpieczenia wypadkowego)

Pracodawca (jeśli >20 osób) lub ZUS

ZUS (Fundusz Wypadkowy) od 1. dnia

Wypadek w drodze

Wynagrodzenie chorobowe (art. 92 KP)

Pracodawca

Pracodawca (środki własne firmy)

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Informacja do ubezpieczenia wypadkowego (ZUS IWA) do 31 stycznia
Informacja do ubezpieczenia wypadkowego (ZUS IWA) do 31 stycznia
ZUS IWA 2026: liczba ubezpieczonych, jak liczyć, kogo nie wliczamy? [Poradnik]
ZUS IWA 2026: liczba ubezpieczonych, jak liczyć, kogo nie wliczamy? [Poradnik]
Co najmniej 10 ubezpieczonych do składki wypadkowej [ZUS IWA]
Co najmniej 10 ubezpieczonych do składki wypadkowej [ZUS IWA]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Seniorom nie dali w 2025, to może w 2026 dadzą 800 plus za wychowanie pokolenia Polek i Polaków?
13 sty 2026

Nie dali w 2025 r. to może dadzą w 2026 r.? W ostatnim roku w Polsce pojawił się gorący temat: czy seniorzy, którzy wychowali dzieci, mają prawo do specjalnego dodatku emerytalnego? Apelują o to tysiące osób, a ich zdaniem państwo powinno docenić ich wieloletni trud i wkład w rozwój kraju. Czy propozycja "800 plus dla seniorów" stanie się rzeczywistością w 2026 r., a jeśli nie, to jakie alternatywne formy wsparcia są w stanie zaspokoić ich potrzeby? Czy Prezydent Karol Nawrocki, który zapowiadał poprawę sytuacji seniorów i wzrost emerytur, wyjdzie naprzeciw tym oczekiwaniom i przedłoży własną propozycję? Na odpowiedź czekają miliony Polaków.
Pracownicy 50+ nie przejdą na emeryturę w wieku emerytalnym: nie stać nas na taki luksus
13 sty 2026

Pracownicy 50+ nie przejdą na emeryturę w wieku emerytalnym. Mówią, że nie stać ich na taki luksus. Średnia emerytura w Polsce wynosi 3544,37 zł. Pół miliona emerytów musi wyżyć za minimalne świadczenie w wysokości 1878,91 zł. Co więcej, wiele osób ma przelewy niższe niż ta kwota.
Wypadek przy pracy oraz wypadek w drodze do lub z pracy – o czym warto pamiętać przed końcem stycznia 2026?
13 sty 2026

Jak co roku, styczeń to miesiąc pełny wyzwań dla pracowników działów kadrowo-płacowych. Wysyłając coroczną deklarację ZUS IWA, warto przypomnieć jak ważna jest prawidłowa kwalifikacja wypadków przy pracy oraz w drodze do lub z pracy.
Nie dają seniorom, a każą płacić - także w 2026 r. 465 zł miesięcznie od emerytów w OZZ
13 sty 2026

Od listopada 2025 roku seniorzy pobierający polską emeryturę muszą płacić 15 zł dziennie za pobyt w OZZ. Nowe przepisy będą obowiązywać również w styczniu i lutym 2026 r., miesięcznie jest to nawet koszt rzędu 465 zł - w zależności od liczby dni w miesiącu. Skąd i dlaczego tak rygorystyczne przepisy?

REKLAMA

Masowy problem ze stażem pracy po zmianach 2026. Pracodawcy odrzucają ważne dokumenty z ZUS - nie mają racji
13 sty 2026

Od stycznia 2026 roku obowiązują nowe zasady liczenia stażu pracy, co wywołało oblężenie systemu PUE ZUS (eZUS). Pracownicy masowo pobierają historię ubezpieczenia, by zyskać wyższy wymiar urlopu czy dodatki stażowe. Niestety, działy kadr nagminnie kwestionują te wydruki, żądając pieczątki i podpisu. ZUS reaguje stanowczym komunikatem: te dokumenty są ważne bez żadnego podpisu! Jak nie stracić swoich uprawnień?
ZUS na 2026 r. ogłosił co dla 50.latków. [programy, szkolenia, wsparcie]
13 sty 2026

Masz 50 lat lub więcej? ZUS ma dla Ciebie dobre wieści! W 2026 roku rusza rozwinięta inicjatywa Aktywni 50+, która nie tylko przełamuje stereotypy, ale też realnie wspiera dojrzałych pracowników. Korzystniejsze świadczenia, dostęp do szkoleń i rehabilitacji, ulgi podatkowe, a nawet specjalne wsparcie w miejscu pracy – to tylko część benefitów! Zobacz, jak przygotować się na zmiany i wykorzystać wszystkie możliwości programu.
Lekki stopień niepełnosprawności 2026. Jakie prawa i ulgi przysługują
13 sty 2026

Co w 2026 r. daje orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności? Czy można ubiegać się o zasiłki z pomocy społecznej? Na jakie dofinansowanie z PFRON może liczyć pracownik? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.
Zmiany w zwolnieniach lekarskich: Co czeka pracowników? ZUS wyjaśnia
13 sty 2026

Nowe zasady kontroli L4 wejdą w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia ustawy. ZUS wyjaśnia, że część przepisów, w tym możliwość pracy u jednego pracodawcy podczas zwolnienia w innej firmie, zacznie obowiązywać dopiero w 2027 roku.

REKLAMA

2026: Nowy Rok - nowy Ty? Sukces postanowień noworocznych pracowników zależy również od pracodawcy
13 sty 2026

2026: Nowy Rok - nowy Ty? Sukces postanowień noworocznych pracowników zależy również od pracodawcy. Badania Johna C. Norcrossa z Uniwersytetu w Scranton wskazują, że ok. ¾ osób nadal utrzymuje swoje postanowienia po 1 tygodniu, 64 proc. – po jednym miesiącu, a po 6 miesiącach około 46 proc. osób nadal trzyma się swoich celów. W realizacji postanowień dietetycznych pomóc mogą pracodawcy, którzy wciąż zbyt rzadko mają świadomość swojego wpływu na zdrowie pracowników.
Pracodawcy pod lupą inspektorów PIP. Widać, że nadal jest duża liczba przypadków wymagających reakcji. Jak będzie w 2026?
13 sty 2026

Pracodawcy pod lupą inspektorów PIP. Widać, że nadal jest duża liczba przypadków wymagających reakcji. Jak będzie w 2026? Zobaczymy. Na ten moment wiadomo, że w pierwszych trzech kwartałach ub.r. inspektorzy pracy przeprowadzili o ok. 3,5 tys. mniej kontroli niż w analogicznym okresie 2024 roku. Z danych udostępnionych przez GIP PIP wynika, że spadła rdr. liczba wydanych decyzji ogółem, w tym w związku z naruszeniami w zakresie BHP. Mniej rok do roku było też decyzji płacowych, ale w tym przypadku wzrosła ich łączna kwota. Reakcją na stwierdzone wykroczenia przeciwko prawom pracownika były m.in. mandaty karne i wnioski do sądu. Natomiast w związku z podejrzeniem przestępstwa złożono zawiadomienia do prokuratury.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA