Od 500 zł do 15 000 zł [a niekiedy więcej] dopłaty dla rolników w 2025 r. Można już składać wnioski

W 2025 r. rolnicy mogą liczyć na spore dopłaty. Właśnie ogłoszono stawki, które można otrzymać w ramach dofinansowania na 2025 r. W niektórych przypadkach ta kwota sięga nawet 15 000 zł.

rozwiń >

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

Celem nadrzędnym jest zachowanie rodzimych ras zwierząt poprzez wspieranie i utrzymanie hodowli lokalnych ras odpowiednich gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem, objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Interwencja ma na celu ochronę szczególnie cennych ras wybranych gatunków zwierząt gospodarskich (bydła, koni, owiec, świń i kóz), w przypadku których niska lub malejąca liczebność zwierząt hodowlanych stwarza zagrożenie ich wyginięcia, co przyczyni się do zachowania różnorodności genetycznej zwierząt gospodarskich. Upoważnionym do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych jest Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy. Instytut Zootechniki – PIB określa kryteria i progi liczebności, przy których dana rasa staje się zagrożona, tworzy program ochrony, którego realizacja ma zapewnić ochronę poszczególnych zagrożonych ras, nadzoruje realizację i koordynuje programy ochrony zasobów genetycznych oraz określa kryteria i progi liczebności, przy których dana rasa staje się zagrożona.

Jakie wsparcia dla rolników 2025?

Na dodatkowe wsparcie finansowe w 2025 r. mogą liczyć rolnicy, a konkretnie hodowcy. Uszczegóławiając można uzyskać nie małe dopłaty za zachowanie ras rodzimych zwierząt. Hodowcy mogą ubiegać się o kwoty od 500 zł za sztukę do nawet prawie 6000 zł. Przy dużej hodowli suma może zrobić się naprawdę pokaźna. Rolnicy biorący udział w Interwencji 6 dotyczącej ochrony zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023–2027 mają możliwość uzyskania dopłat, które wspierają zachowanie rodzimych ras zwierząt. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiadając na zapytanie Małopolskiej Izby Rolniczej o potrzebę zwiększenia środków finansowych na hodowlę zachowawczą takich ras, udzieliło informacji, że płatność jest możliwa przez 5 lat dla każdej sztuki zwierzęcia należącego do określonych ras.

Owce – wrzosówka, świniarka, olkuska, polska owca górska odmiany barwnej, merynos odmiany barwnej, uhruska, wielkopolska, żelaźnieńska, korideil, kamieniecka, pomorska, cakiel podhalański, merynos polski w starym typie, czarnogłówka, owca pogórza, polska owca górska i białogłowa owca mięsna. Stawka płatności: 500 z ł/szt.

Konie – koniki polskie, huculskie, małopolskie, śląskie, wielkopolskie, zimnokrwiste (w typie sokólskim i sztumskim). Stawki płatności wynoszą od 2 185 zł/szt. do 5 925 zł/szt.

– koniki polskie, huculskie, małopolskie, śląskie, wielkopolskie, zimnokrwiste (w typie sokólskim i sztumskim). Stawki płatności wynoszą Bydło – polskie czerwone, białogrzbiete, polskie czerwono-białe, polskie czarno-białe. Stawki płatności: 2 738 zł/szt. (użytkowanie mleczne), 1 752 zł/szt. (użytkowanie mięsne).

– polskie czerwone, białogrzbiete, polskie czerwono-białe, polskie czarno-białe. Stawki płatności: Świnie – puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra. Stawka płatności: 1 335 zł/szt.

– puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra. Stawka płatności: Kozy – koza karpacka, koza kazimierzowska i koza sandomierska. Stawka płatności: 953 zł/szt.

Ważne W zakresie Interwencji 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie płatność przysługuje do maksymalnej liczby zwierząt w jednym stadzie tj.: 100 krów;

70 loch stada podstawowego rasy puławskiej;

100 loch stada podstawowego rasy złotnickiej białej;

100 loch stada podstawowego rasy złotnickiej pstrej;

50 klaczy rasy sokólskiej lub sztumskiej;

80 klaczy pozostałych ras koni.

Dopłaty za dobrostan zwierząt

Jak podaje MRiRW: „Rolnikom jest udzielane wsparcie finansowe za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt (m.in. bydła), które wykraczają ponad odpowiednie, obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa oraz powszechnie stosowane praktyki. Celem tego wsparcia jest zrekompensowanie rolnikom dodatkowych kosztów i utraconych dochodów w wyniku prowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt”.

Dopłata za udostępnienie buhajów 2025

Ponadto w przypadku bydła przewidziano dodatkową płatność rekompensującą koszty udostępnienia buhajów w celu pozyskania nasienia wynoszącą 15 131 zł/szt., która uwzględnia m.in. koszty utrzymania w stacji hodowlanej, przekazanie nasienia do banku genów oraz koszty badań weterynaryjnych. Rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji zaświadczenie wydane przez podmiot upoważniony do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych potwierdzające, że nasienie zostało pobrane, w terminie do 30 września roku, w którym ten rolnik ubiega się o przyznanie dodatkowej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej. Płatność ta może być przyznana do danej sztuki zwierzęcia jednorazowo. Warto ubiegać się o świadczenie, bo rząd przeznaczył 5 mln zł na wsparcie hodowców. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłosiła, że na ten cel przeznaczono 5 mln zł w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Nabór wniosków potrwa do 30 listopada 2025 r. Można więc już wnosić dokumenty,

Dla kogo dopłata?

Dofinansowanie jest dostępne dla rolników, którzy są wpisani do ewidencji producentów i prowadzą działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Aby otrzymać wsparcie, rolnik musi zakupić (i mieć udokumentowanie zakupu) co najmniej jednego buhaja, spełniającego następujące wymagania:

zakupiony w latach 2024-2025,

rasa mięsna,

wiek powyżej 13 miesięcy,

posiada świadectwo zootechniczne.

Jak złożyć wniosek?

Rolnicy mogą składać wnioski do biur powiatowych ARiMR do 30 listopada 2025 r. Dokumenty można dostarczyć: osobiście w kancelarii Biura Powiatowego ARiMR, za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego (najlepiej rejestrowaną przesyłką pocztową), lub za pomocą publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego świadczonej przez operatora wyznaczonego (PURDE) na adres do doręczeń elektronicznych (ADE).