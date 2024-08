Jakie dodatki dla studentów? Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2024/2025

Student może ubiegać się w uczelni o bezzwrotne świadczenia w formie:

stypendium socjalnego,

stypendium dla osób niepełnosprawnych,

stypendium rektora,

zapomogi.

Stypendia przyznawane są na wniosek studenta na semestr lub rok akademicki i wypłacane co miesiąc przez okres do 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa jeden semestr – przez okres do 5 miesięcy.