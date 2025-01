900 zł świadczenia, gdy powyżej 1000 mieszkańców w gminie; 700 zł od 501 do 1000 mieszkańców; 600 zł od 251 do 500 mieszkańców; 500 zł do 250 mieszkańców. Czy wejdzie w 2025 r.?

Już od 1 marca 2025 r. ulegnie waloryzacji ważne świadczenie i dodatek dla wielu osób. Za przykładem wybranych gmin, propozycje w zakresie stałego miesięcznego świadczenia są też takie: 900 zł powyżej 1000 mieszkańców; 700 zł od 501 do 1000 mieszkańców; 600 zł od 251 do 500 mieszkańców; 500 zł do 250 mieszkańców. Skorzystałoby naprawdę wiele osób.

Na 2024 r. ten dodatek został podwyższony jedynie o 36 zł i 36 groszy. W 2024 r. wynosił 336,36 zł. Już niedługo dowiemy się ile dodatek sołtysowski wyniesie od marca 2025 r, ale przypuszcza się, że będzie to około 370 zł. Trwają prace, bo mają być wprowadzone obowiązkowe diety dla wszystkich sołtysów oraz zapewnienie im przez gminę ubezpieczenia. Być może będzie stała dieta nawet do 900 zł, zamiast aktualnie obowiązującego dodatku, który do końca lutego 2025 r. wynosi 336, 36 zł.

W dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz.U. z 2024 r. poz. 1246). Ustawą wprowadzono dodatek sołtysowski. Znane są więc odpowiedzi na takie pytania: Kto otrzyma dodatek sołtysowski? W jakiej wysokości będzie dodatek dla sołtysów? Czy konieczne jest zachowanie ciągłości kadencji? Czy dodatek sołtysowski będzie wypłacany jednorazowo czy miesięcznie? Co trzeba zrobić, aby otrzymać dodatek sołtysowski? Ile czeka się na decyzje w sprawie dodatku sołtysowskiego? Co ważne od 1 marca 2024 r. dodatek sołtysowski uległ waloryzacji! Dlaczego wprowadzono to świadczenie? Jak podkreśla projektodawca: "Mimo istotnej roli, jaką sołtys odgrywa w społeczności wiejskiej, ustawodawca nie przewidział dla niego obowiązkowego wynagrodzenia, jedynie rada gminy może przyznać sołtysowi diety oraz zwrot kosztów podróży. Tym samym sołtys nie jest, jak w przeszłości, opłacanym urzędnikiem, ale pełni on funkcję społeczną, gdyż nie otrzymuje wynagrodzenia. Sołtysi nie są również objęci ubezpieczeniem społecznym, a czas sprawowania kadencji nie jest wliczany do okresu zatrudnienia. Tym samym wysiłek włożony w pracę dla społeczności wiejskiej może nie zostać w odpowiedni sposób wynagrodzony, ponieważ może nie zostać mu przyznana ani dieta, ani nie zostanie zwiększona mu emerytura. Należy przy tym podkreślić nakład pracy, jaki wiąże się z pełnieniem funkcji sołtysa.".

Kto ma prawo do dodatku sołtysowskiego?

Od 16 września 2024 r. dodatek sołtysowski przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) pełniła funkcję sołtysa przez okres co najmniej 7 lat ( Wcześniej było 8. Wszystko na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa oraz ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz.U. 2024 poz. 1246);

2) osiągnęła wiek: a) w przypadku kobiet – 60 lat, b) w przypadku mężczyzn – 65 lat. Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Dodatek sołtysowski nie przysługuje: osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Podwyżka dodatku sołtysowskiego od marca 2025 r. A może lepiej stała dieta uzależniona od liczby mieszkańców?

Już od 1 marca 2025 r. ulegnie waloryzacji ważne świadczenie tzw. dodatek sołtysowski, który został podwyższony w 2024 r. o 36 zł i 36 groszy. W 2023 r. dodatek sołtysowski wynosił 300 zł, a w 2024 było to 336,36 zł. Ile będzie od marca 2025 r.? Zobaczymy, ale wydaj się, że nie więcej niż 400 zł. Za przykładem wybranych gmin, propozycje w zakresie diety są też takie: powyżej 1000 mieszkańców - 900 zł; od 501 do 1000 mieszkańców - 700 zł; od 251 do 500 mieszkańców - 600 zł; do 250 mieszkańców - 500 zł. Trwają prace, bo mają być wprowadzone obowiązkowe diety dla wszystkich sołtysów oraz zapewnienie im przez gminę ubezpieczenia.

Obowiązkowe diety dla wszystkich sołtysów

Obowiązkowe diety dla wszystkich sołtysów oraz zapewnienie im przez gminę ubezpieczenia. Posłowie Klubu Parlamentarnego Polska 2050 Trzecia Droga mają ciekawy pomysł. W dniu 30 lipca 2024 r. klub złożył na ręce Marszałka Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Projekt dotyczy wprowadzenia obowiązku tworzenia funduszu sołeckiego i modyfikacji zasad i trybu ustalania funduszu, podwyższenia wysokości refundacji gminom wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego, umożliwienia tworzenia młodzieżowych rad na poziomie jednostek pomocniczych, zagwarantowania diet i zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz wprowadzenia obowiązku ubezpieczenia przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków. W dniu 21 listopada 2024 r. odbyło się I czytanie w komisjach a 24 grudnia 2024 r. wpłynęło stanowisko rządu. Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń, ale szansa na zmiany jest duża!

Dodatek sołtysowski jest świadczeniem wypłacanym miesięcznie. Nie jest to świadczenie jednorazowe. Aby otrzymać świadczenie osoba uprawniona powinna złożyć wniosek. Wniosek o przyznanie świadczenia zawiera: 1) Dane wnioskodawcy: a) imię (imiona) oraz nazwisko, b) datę urodzenia, c) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano tego numeru – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, d) miejsce zamieszkania i adres zamieszkania, e) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania; 2) wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty; 3) podpis wnioskodawcy.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:

1) zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji;

2) oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Wniosek składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Świadczenie przyznaje w drodze decyzji i wypłaca Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.