Ile razy można otrzymać dodatek solidarnościowy?

Dodatek solidarnościowy wypłaca się w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Wypłata dla pierwszej grupy osób, które złożyły wnioski o dodatek ma nastąpić 25 czerwca 2020 r. Jeśli osoba uprawniona złoży wniosek do końca czerwca, otrzyma dodatek za wszystkie trzy miesiące: czerwiec, lipiec i sierpień. Jeśli nie zdąży zrobić tego do dnia 30 czerwca, otrzyma dodatek solidarnościowy za lipiec i sierpień. Ta sama reguła dotyczy złożenia wniosku dopiero w sierpniu, wówczas nowe świadczenie zostanie przyznane jedynie za sierpień. Warto więc jak najszybciej złożyć wniosek o dodatek.

Są więc trzy możliwości:





wniosek do 30 czerwca - dodatek za 3 miesiące,

wniosek o 31 lipca - dodatek za 2 miesiące,

wniosek do 31 sierpnia - dodatek za 1 miesiąc.

Dodatek solidarnościowy można więc otrzymać 1, 2 lub maksymalnie 3 razy. Osoba, która utraciła pracę w okresie od 15 marca do końca czerwca, powinna złożyć wniosek do ostatniego dnia czerwca. W ten sposób nie ominie jej pierwsza wypłata. W sumie za trzy miesiące otrzyma więc 4200 zł netto z ZUS.

