Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - oświadczenie, wysokość, wymiar

Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów. Stąd zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach czy żłobkach. Wszystkie działania są możliwe dzięki tzw. specustawie. Dzięki niej rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia, i są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe, jak ma to miejsce w przypadku pracujących na umowę o pracę, albo dobrowolne jak to jest przy umowie zlecenia lub własnej działalności gospodarczej. Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje bez tzw. okresu wyczekiwania.

Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który wynosi 14 dni, nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem.

Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka. Jeśli, więc dziecko urodziło się 22 marca 2012 r., to zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać rodzicowi do 21 marca 2020 r.

Więcej na ten temat >>> Najważniejsze informacje dot. dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu COVID-19

Żeby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej www.zus.pl. Osoby prowadzące działalność składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A.

POBIERZ WZÓR OŚWIADCZENIA >>> Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły (źródło: ZUS)

O korzystaniu z zasiłku można poinformować w dowolnym momencie, ale bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

Zasiłek wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Jest on całkowicie finansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nawet gdy wypłaca go pracodawca.