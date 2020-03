Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 (dodatkowy zasiłek opiekuńczy) - jak wypełnić druk, od kiedy

Specustawa ws. koronawirusa wprowadziła możliwość skorzystania z dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia placówek oświatowych (żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego).

Opieka nad dzieckiem do 8 roku życia

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia (jak informuje ZUS - z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka), i są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe w przypadku pracujących na umowę o pracę, albo dobrowolne przy umowie zlecenia lub własnej działalności gospodarczej.

reklama reklama



Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje bez tzw. okresu wyczekiwania.

Rząd pracuje nad zmianą specustawy w sprawie podniesienia limitu wieku (prawdopodobnie wiek zostanie podniesiony do 12 roku życia). Projekt ma być gotowy na początku przyszłego tygodnia. Więcej na ten temat >>> Zasiłek opiekuńczy (z powodu COVID-19) dla rodziców dzieci do 12 roku życia

Co z osobami pracującymi na umowę o dzieło? Jak podała Minister Rozwoju, zasiłek przysługuje również osobom pracującym na umowę o dzieło, jeżeli z umowy odprowadzane są składki.

Czy rząd będzie wypłacał zasiłki dla osób, które mają nieoskładkowane umowy o dzieło?

"Dzisiaj mówimy o tych umowach, które są oskładkowane. Tam, gdzie składkę pracownik płaci, tam otrzymuje świadczenie. Na razie nie rozważaliśmy rozszerzenia tego świadczenia. Będziemy analizowali sytuację na bieżąco" - odpowiedziała Minister Rozwoju. (źródło: PAP).

60 dni + 14 dni

Wymiar podstawowego zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym wynosi 60 dni łącznie nad wszystkimi dziećmi i innymi członkami rodziny wymagającymi opieki i niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego. W przypadku dodatkowego zasiłku opiekuńczego wymiar ten wynosi 14 dni. Zaznaczyć należy, że okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

Od kiedy do kiedy

W związku z zamknięciem placówek w związku z COVID-19 dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 12 do 25 marca.

Jak wpisać okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem?

W oświadczeniu można podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć z tego okresu dni, w których pracownik nie był zobowiązany pracować, np. sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapewnioną opiekę.

Oświadczenie złożone pracodawcy

Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy konieczne jest złożenie oświadczenia do swojego pracodawcy. Z kolei osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie do ZUS.

Nie jest potrzebne złożenie wniosku Z-15A ani zaświadczenia płatnika składek Z-3b.

ZUS przygotował uproszczony wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8.

POBIERZ WZÓR OŚWIADCZENIA >>> Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien powiadomić swojego pracodawcę, zleceniobiorca - zleceniodawcę, natomiast osoba prowadząca działalność gospodarczą powiadamia ZUS.

Oświadczenie może zostać złożone w trakcie korzystania lub po zakończeniu opieki.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki.

W sytuacji gdy oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą również podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.