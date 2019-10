Zasiłek pielęgnacyjny od 1 listopada 2019 r. - podwyżka, o ile wzrośnie

Komu przysługuje

Zasiłek pielęgnacyjny jest to świadczenie przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje wyłącznie:

- niepełnosprawnemu dziecku,

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia,

- osobie, która ukończyła 75 lat.

Kto nie otrzyma zasiłku

Jednakże powyższe osoby nie otrzymają zasiłku pielęgnacyjnego, jeżeli:

- są uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego,

- są umieszczone w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie, np. dom pomocy społecznej, areszt śledczy, zakład poprawczy, placówka opiekuńczo – wychowawcza.

Ponadto zasiłek nie zostanie przyznany, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W takim przypadku prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Okres pobierania zasiłku

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznawane jest:

- na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

- na czas nieokreślony, jeżeli orzeczenie wydano na stałe,

- na czas nieokreślony dla osób, które ukończyły 75 lat.

Wysokość od 1 listopada 2019 r.

Do 31 października 2019 r. zasiłek wynosi 184,42 zł. Od 1 listopada 2019 r. zasiłek pielęgnacyjny będzie wynosił 215,84 zł. Oznacza to wzrost zasiłku pielęgnacyjnego o 31,42 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bez względu na wysokość dochodów.

Wniosek i dokumenty

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego przyznawany jest wyłącznie na wniosek. Można go składać przez cały rok. Wniosek wraz z dokumentami i załącznikami należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy (zgodnie z miejscem zamieszkania osoby uprawnionej), czy też w jednostce wypłacającej świadczenia rodzinne (np. OPS). W urzędach gminy dostępne są formularze, które ułatwią złożenie wniosku.

Osoba ubiegająca się o zasiłek powinna złożyć następujące dokumenty:

wniosek o zasiłek pielęgnacyjny, kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej, kopia orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dziecka do lat 16, kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności w przypadku osoby w wieku powyżej 16 lat, zaświadczenie z instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, że pobyt osoby uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego i udzielane jej świadczenia nie są w całości lub w części finansowane z budżetu państwa lub z Narodowego Funduszu Zdrowia – w przypadku przebywania osoby uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego w takiej instytucji.

W razie otrzymania decyzji przyznającej świadczenie, pieniądze będą wypłacane będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Decyzja

Wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego powinien być rozpatrzony w ciągu 30 dni. Termin ten może zostać wydłużony celem przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego. Postępowanie w sprawie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania.

Zasiłek pielęgnacyjny a świadczenie pielęgnacyjne

Często zasiłek pielęgnacyjny mylony jest ze świadczeniem pielęgnacyjnym. Jednakże są to dwa różne świadczenia. Podstawową różnicą pomiędzy świadczeniami jest krąg osób uprawnionych do ich otrzymania oraz wysokość obu świadczeń.

Jak już wskazano, zasiłek pielęgnacyjny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji i wynosi od 1 listopada 2019 r. 215,84 zł. miesięcznie. W odróżnieniu od świadczenia pielęgnacyjnego ma on charakter stały i nie podlega waloryzacji w kolejnych latach.

Natomiast świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w przypadku rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Do przyznania świadczenia ważne jest, by osoby, które rezygnują z zatrudnienia robiły to w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności. W 2019 r. świadczenie wynosi 1583 zł.

