Dodatek dla samotnej matki w 2020 roku

Forma pomocy samotnym rodzicom uregulowana została w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Podstawowym świadczeniem dla samotnych rodziców jest zasiłek rodzinny.

Komu przysługuje dodatek?

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania przysługuje nie tylko samotnej matce, ale również ojcu, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu dziecka (o ile nie zostało nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub też sąd oddalił wniosek o alimenty od drugiego z rodziców dziecka).

Ponadto dodatek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej (do 24 roku życia), jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Samotny rodzic – definicja

Za samotnego rodzica uważa się osobę, która samodzielnie wychowuje dziecko, czyli pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Kryterium dochodowe

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie jest samoistnym świadczeniem, co oznacza, że można z niego skorzystać tylko wtedy, jeżeli samotna mama albo tata ma prawo do zasiłku rodzinnego. Podstawowym warunkiem przyznania zasiłku jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje bowiem osobom, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza ustawowych kwot.

Zasiłek rodzinny od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 roku będzie wypłacany przy takim samym kryterium dochodowym jak w roku poprzednim, tj.:

674 zł (na osobę w rodzinie),

764 zł dla rodzin, których członkiem jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ile wynosi dodatek

Od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r. dodatek z tytułu samotnego wychowywania wynosi 193 zł na dziecko, jednak nie może on przekroczyć 386 zł na wszystkie dzieci. Jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, dodatek może być zwiększony o 80 zł, nie wyżej jednak niż do 160 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek ten może być przyznany maksymalnie na dwoje dzieci (386 zł). Zatem jeżeli w rodzinie jest troje dzieci lub więcej dzieci dodatek będzie przysługiwał w wysokości 386 zł. Warto jednak pamiętać, że z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej, czyli takiej, w której jest ich więcej niż dwoje, przysługuje odrębny dodatek (95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego).

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacany jest co miesiąc wraz z zasiłkiem rodzinnym.

Jak się ubiegać

Jak już wspomniano, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym.

W celu otrzymania dodatku należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo w ośrodku pomocy społecznej.

Dokumenty do wniosku

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny, w zależności od sytuacji, powinna dołączyć (oprócz dokumentów wymaganych do zasiłku rodzinnego):

- kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację

- kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka – w przypadku gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje,

- kopię odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany,

- kopię odpisu prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.