Zasiłek dla bezrobotnych 2020 - kwota brutto/netto

Zasiłek dla bezrobotnych jest podstawową formą wsparcia dla osób, którzy stracili pracę i nie są w stanie samodzielnie się utrzymać.

Zasiłek dla bezrobotnych waloryzowany jest co roku, 1 czerwca. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od stażu pracy. W przypadku osoby, która pracowała mniej niż 5 lat, świadczenie będzie wynosiło 80 % zasiłku podstawowego. Z kolei osoba, która przepracowała od 5 do 20 lat, zasiłek podstawowy będzie wynosił 100 %. Natomiast w przypadku przepracowania co najmniej 20 lat, zasiłek będzie podwyższony do 120 %.

Od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2020 roku zasiłek dla bezrobotnych będzie wynosić miesięcznie (gdy został przyznany po dniu 31 grudnia 2009 r.):

podstawowy (od 5 do 20 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 90 dni: 861,40 zł brutto , w kolejnych miesiącach 676,40 zł brutto;

obniżony - 80 proc. (do 5 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 90 dni: 689,12 brutto , w kolejnych miesiącach 541,12 brutto;

podwyższony - 120 proc. (co najmniej 20 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 90 dni: 1033,68 brutto, w kolejnych miesiącach 811,68 brutto.

Natomiast w przypadku, gdy zasiłek dla bezrobotnych został przyznany do dnia 31 grudnia 2009 r., od 1 czerwca 2019 r. wynosi 690,90 zł.

Co ważne, zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest za każdy dzień roboczy przez okres 6 lub 12 miesięcy – w zależności od stopy bezrobocia, jaka panuje na danym terenie Polski.

Stawki brutto/netto od czerwca 2019 do maja 2020

Kto ma prawo do zasiłku

Podstawowym warunkiem uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest przepracowanie 365 dni z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. wynosi 2250 zł, natomiast zgodnie z zapowiedziami w 2020 roku wynosić będzie 2450 zł. Należy podkreślić, że nie ma znaczenia rodzaj umowy – o pracę czy zlecenie, jak też wymiar etatu. Ważna jest wysokość wynagrodzenia oraz odprowadzane składki.

Do 365 dni uprawniających do nabycia prawa do zasiłku zaliczane są także inne okresy:

prowadzenia działalności gospodarczej i odprowadzania składek naliczanych od co najmniej minimalnego wynagrodzenia;

zasiłek chorobowy pobierany po ustaniu zatrudnienia, naliczany od co najmniej minimalnego wynagrodzenia;

zasiłek macierzyński pobierany po ustaniu zatrudnienia, naliczany od co najmniej minimalnego wynagrodzenia;

renta z tytułu niezdolności do pracy;

urlop wychowawczy;

służba wojskowa.

Jak się zarejestrować

Koniecznym warunkiem otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest rejestracja w urzędzie pracy. W tym celu należy zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a w przypadku braku zameldowania – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

Zasiłek przysługiwać będzie już po 7 dniach od rejestracji.

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny powinna przedstawić (do wglądu) urzędowi następujące dokumenty:

- dowód osobisty albo inny dokument tożsamości,

- świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

- świadectwa pracy ze wszystkich miejsc pracy,

- dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada,

- dodatkowo osoba niepełnosprawna powinna przedstawić dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Polecamy: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami

Ponadto przy rejestracji należy przekazać inne dane, o które zapyta pracownik powiatowego urzędu pracy, m.in. numer PESEL, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, liczbę dzieci na utrzymaniu, itp.

Następnie, po pozytywnym zweryfikowaniu, osobie ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny zakładana jest karta rejestracyjna (w postaci elektronicznej).

Kiedy można stracić prawo do zasiłku

Osoba bezrobotna, która nie chce stracić prawa do zasiłku, przede wszystkim musi pamiętać o obowiązku zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd.

Ponadto osoba bezrobotna utraci prawo do zasiłku, jeżeli odmówi przyjęcia propozycji pracy z urzędu. Otóż bezrobotny może odmówić przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym – ale tylko jeśli poda uzasadnioną przyczynę.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.