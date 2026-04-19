Pomarańczowy Kwiecień: Polska uczy się o życiu po amputacji. Kompleksowe turnusy rehabilitacyjne

Co roku w Polsce wykonuje się tysiące amputacji kończyn. Wciąż przybywa osób, które potrzebują kosztownych protez i rehabilitacji. Krakowskie Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu, pierwsze w kraju dedykowane pacjentom po amputacji, od 2018 roku pokazuje, że powrót do pracy i aktywności jest możliwy dzięki kompleksowym turnusom rehabilitacyjnym. Już po raz trzeci organizuje też obchody Pomarańczowego Kwietnia, czyli Miesiąca Świadomości Amputacji.

Pomarańczowy Kwiecień: Polska uczy się o życiu po amputacji

Liczba pacjentów bez kończyny z roku na rok rośnie. Wbrew powszechnej opinii, to nie amputacje z powodu urazów i wypadków występują najczęściej. Stanowią tylko 1 na 10 przypadków. Większość pacjentów traci kończynę z powodu chorób przewlekłych, jak miażdżyca czy cukrzyca. Lekarze alarmują, że stale zwiększa się m.in. liczba amputacji z powodu zespołu stopy cukrzycowej.

Ważne W tym kontekście druga edycja Pomarańczowego Kwietnia, Miesiąca Świadomości Amputacji, organizowanego przez Fundację Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu i Fundację Poland Business Run, to ważna inicjatywa, przełamująca tabu wokół adaptacji do życia z protezą.

Pierwsze centrum dedykowane amputowanym

Otwarte w 2018 roku krakowskie Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu, jest pierwszym w Polsce miejscem dedykowanym pacjentom po amputacjach kończyn. Oferuje turnusy rehabilitacyjne łączące fizjoterapię z nauką chodu o protezie, konsultacje psychologiczne i doradztwo zawodowe, co pozwala pacjentom nie tylko chodzić, ale wracać do życia i pracy. Od 2021 r. wsparcie obejmuje również pacjentki po innej amputacji – mastektomii w wyniku raka piersi.

Dzięki ścisłej współpracy z Fundacją Poland Business Run, która poprzez bieg charytatywny dofinansowuje protezy i turnusy rehabilitacyjne, oraz projektom z PFRON i innymi instytucjami, setki osób otrzymały już bezpłatną opiekę w Centrum Znowu w Biegu.

– Turnusy w naszym Centrum to nie tylko nauka chodu o protezie, lecz kompleksowe wsparcie psychologiczne i budowanie pewności siebie w nowej rzeczywistości. Ale nasze działania nie kończą się na bezpośredniej pomocy pacjentom. Naszym celem jest również edukacja i włączenie społeczne osób po amputacji – mówi Anna Orzechowska, prezeska Fundacji Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu.

Pomarańczowy Kwiecień

Fundacja Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu jest organizatorem Forum Amputacji, konferencji naukowo-szkoleniowej dla specjalistów, a także inicjatorem Pomarańczowego Kwietnia – Miesiąca Świadomości Amputacji, pierwszej takiej kampanii w Polsce, wprowadzonej w 2024 roku wspólnie z Fundacją Poland Business Run. Akcja edukuje o wyzwaniach pacjentów po amputacji poprzez webinary, warsztaty, obozy i inne integracyjne wydarzenia.

Dotychczasowe edycje okazały się dużym sukcesem. W tym roku Fundacja zaprasza na kolejne bezpłatne wydarzenia: 10-12 kwietnia odbyły się Amp Girl Power w Warszawie, czyli warsztaty dla kobiet tuż po amputacji, 15 kwietnia beneficjenci zagrali w meczu amp futbolu, a 16-19 kwietnia obóz Base Camp w Niepołomicach skupi się na nauce chodu o protezie. 26 kwietnia na chętnych czeka integracyjna wycieczka Amp Walk, podczas której będzie można przetestować możliwości protez w Dolinie Kościeliskiej. Fundacja zaplanowała też 22 kwietnia warsztaty psychologiczne dla rodzin i osób z otoczenia amputowanych oraz tematyczne webinary.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Inicjatywy takie jak Pomarańczowy Kwiecień, wzorowany na amerykańskim Limb Loss Awareness Month, udowadniają, że edukacja i integracja mogą skrócić drogę od zabiegu amputacji do powrotu do aktywności. Fundacja Znowu w Biegu ma nadzieję, że kolejne organizacje i instytucje włączą się w obchody, a wsparcie instytucjonalne i społeczne dla osób po amputacji będzie na coraz wyższym poziomie.

Źródło: więcej informacji na stronie www.znowuwbiegu.pl.