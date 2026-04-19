Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Ubezpieczenie zdrowotne » Pomarańczowy Kwiecień: Polska uczy się o życiu po amputacji. Kompleksowe turnusy rehabilitacyjne

Pomarańczowy Kwiecień: Polska uczy się o życiu po amputacji. Kompleksowe turnusy rehabilitacyjne

19 kwietnia 2026, 04:00
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Pomarańczowy Kwiecień: Polska uczy się o życiu po amputacji. Kompleksowe turnusy rehabilitacyjne
Pomarańczowy Kwiecień: Polska uczy się o życiu po amputacji. Kompleksowe turnusy rehabilitacyjne
Co roku w Polsce wykonuje się tysiące amputacji kończyn. Wciąż przybywa osób, które potrzebują kosztownych protez i rehabilitacji. Krakowskie Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu, pierwsze w kraju dedykowane pacjentom po amputacji, od 2018 roku pokazuje, że powrót do pracy i aktywności jest możliwy dzięki kompleksowym turnusom rehabilitacyjnym. Już po raz trzeci organizuje też obchody Pomarańczowego Kwietnia, czyli Miesiąca Świadomości Amputacji.

Pomarańczowy Kwiecień: Polska uczy się o życiu po amputacji

Co roku w Polsce wykonuje się tysiące amputacji kończyn. Wciąż przybywa osób, które potrzebują kosztownych protez i rehabilitacji. Krakowskie Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu, pierwsze w kraju dedykowane pacjentom po amputacji, od 2018 roku pokazuje, że powrót do pracy i aktywności jest możliwy dzięki kompleksowym turnusom rehabilitacyjnym. Już po raz trzeci organizuje też obchody Pomarańczowego Kwietnia, czyli Miesiąca Świadomości Amputacji.

Liczba pacjentów bez kończyny z roku na rok rośnie. Wbrew powszechnej opinii, to nie amputacje z powodu urazów i wypadków występują najczęściej

Liczba pacjentów bez kończyny z roku na rok rośnie. Wbrew powszechnej opinii, to nie amputacje z powodu urazów i wypadków występują najczęściej. Stanowią tylko 1 na 10 przypadków. Większość pacjentów traci kończynę z powodu chorób przewlekłych, jak miażdżyca czy cukrzyca. Lekarze alarmują, że stale zwiększa się m.in. liczba amputacji z powodu zespołu stopy cukrzycowej.

W tym kontekście druga edycja Pomarańczowego Kwietnia, Miesiąca Świadomości Amputacji, organizowanego przez Fundację Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu i Fundację Poland Business Run, to ważna inicjatywa, przełamująca tabu wokół adaptacji do życia z protezą.

Pierwsze centrum dedykowane amputowanym

Otwarte w 2018 roku krakowskie Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu, jest pierwszym w Polsce miejscem dedykowanym pacjentom po amputacjach kończyn. Oferuje turnusy rehabilitacyjne łączące fizjoterapię z nauką chodu o protezie, konsultacje psychologiczne i doradztwo zawodowe, co pozwala pacjentom nie tylko chodzić, ale wracać do życia i pracy. Od 2021 r. wsparcie obejmuje również pacjentki po innej amputacji – mastektomii w wyniku raka piersi.

Dzięki ścisłej współpracy z Fundacją Poland Business Run, która poprzez bieg charytatywny dofinansowuje protezy i turnusy rehabilitacyjne, oraz projektom z PFRON i innymi instytucjami, setki osób otrzymały już bezpłatną opiekę w Centrum Znowu w Biegu.

– Turnusy w naszym Centrum to nie tylko nauka chodu o protezie, lecz kompleksowe wsparcie psychologiczne i budowanie pewności siebie w nowej rzeczywistości. Ale nasze działania nie kończą się na bezpośredniej pomocy pacjentom. Naszym celem jest również edukacja i włączenie społeczne osób po amputacji – mówi Anna Orzechowska, prezeska Fundacji Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu.

Pomarańczowy Kwiecień

Fundacja Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu jest organizatorem Forum Amputacji, konferencji naukowo-szkoleniowej dla specjalistów, a także inicjatorem Pomarańczowego Kwietnia – Miesiąca Świadomości Amputacji, pierwszej takiej kampanii w Polsce, wprowadzonej w 2024 roku wspólnie z Fundacją Poland Business Run. Akcja edukuje o wyzwaniach pacjentów po amputacji poprzez webinary, warsztaty, obozy i inne integracyjne wydarzenia.

Dotychczasowe edycje okazały się dużym sukcesem. W tym roku Fundacja zaprasza na kolejne bezpłatne wydarzenia: 10-12 kwietnia odbyły się Amp Girl Power w Warszawie, czyli warsztaty dla kobiet tuż po amputacji, 15 kwietnia beneficjenci zagrali w meczu amp futbolu, a 16-19 kwietnia obóz Base Camp w Niepołomicach skupi się na nauce chodu o protezie. 26 kwietnia na chętnych czeka integracyjna wycieczka Amp Walk, podczas której będzie można przetestować możliwości protez w Dolinie Kościeliskiej. Fundacja zaplanowała też 22 kwietnia warsztaty psychologiczne dla rodzin i osób z otoczenia amputowanych oraz tematyczne webinary.

Inicjatywy takie jak Pomarańczowy Kwiecień, wzorowany na amerykańskim Limb Loss Awareness Month, udowadniają, że edukacja i integracja mogą skrócić drogę od zabiegu amputacji do powrotu do aktywności. Fundacja Znowu w Biegu ma nadzieję, że kolejne organizacje i instytucje włączą się w obchody, a wsparcie instytucjonalne i społeczne dla osób po amputacji będzie na coraz wyższym poziomie.

Źródło: więcej informacji na stronie www.znowuwbiegu.pl.

Powiązane
Bezpłatny meleks dla seniorów i osób z niepełnosprawnością w ramach nowej inicjatywy. Można korzystać już od kwietnia 2026
Bezpłatny meleks dla seniorów i osób z niepełnosprawnością w ramach nowej inicjatywy. Można korzystać już od kwietnia 2026
NSA: MOPS przegrał. Świadczenie pielęgnacyjne 2988 zł. Amputacja. Znaczny stopień niepełnosprawności i pieluchomajtki
NSA: MOPS przegrał. Świadczenie pielęgnacyjne 2988 zł. Amputacja. Znaczny stopień niepełnosprawności i pieluchomajtki
Czy można zmienić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na stałe?
Czy można zmienić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na stałe?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Po 2025 r. pracownicy liczą na podwyżki w 2026 r. Najbardziej zadowoleni z zarobków są pracownicy 55+
19 kwi 2026

Po 2025 r., który pracownicy oceniają średnio, liczą na podwyżki w 2026 r. Najbardziej zadowoleni z zarobków są pracownicy 55+, a kto najbardziej narzeka na wysokość pensji? Pracodawcy powinni spodziewać się wniosków o podwyżki.
Pomarańczowy Kwiecień: Polska uczy się o życiu po amputacji. Kompleksowe turnusy rehabilitacyjne
19 kwi 2026

Co roku w Polsce wykonuje się tysiące amputacji kończyn. Wciąż przybywa osób, które potrzebują kosztownych protez i rehabilitacji. Krakowskie Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu, pierwsze w kraju dedykowane pacjentom po amputacji, od 2018 roku pokazuje, że powrót do pracy i aktywności jest możliwy dzięki kompleksowym turnusom rehabilitacyjnym. Już po raz trzeci organizuje też obchody Pomarańczowego Kwietnia, czyli Miesiąca Świadomości Amputacji.
Ekwiwalent za urlop policjanta po wyroku TK: Jak prawidłowo go wyliczyć?
18 kwi 2026

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z marca 2026 r. jednoznacznie określił, jak należy naliczać należności za zaległy urlop wypoczynkowy funkcjonariuszy Policji w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Przyglądamy się najnowszemu orzecznictwu oraz praktycznym aspektom jego wykorzystania.
ZUS ogłasza: mniej mitów, więcej wiedzy. Lekcje z ZUS bo warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych
17 kwi 2026

Nie wierzą w internetowe legendy o braku emerytur w przyszłości. Nie powtarzają też mitów o wszechwładzy urzędników, którzy przecież nie odpowiadają za brzmienie przepisów. Zamiast tego wybierają wiedzę. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Czym są lekcje z ZUS i kto wygrał?

REKLAMA

4806 zł brutto - ile to netto? [Umowa o pracę]
17 kwi 2026

4806 zł brutto to od stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę. Ile pracownik zatrudniony na najniższą krajową otrzyma na rękę? Jaka jest płaca minimalna netto? Ile trzeba zapłacić składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy? Pomocny w wyliczeniach jest kalkulator wynagrodzeń 2025.
Koszty zatrudnienia pracownika w 2026 r. Ile zarabia zawodowy kierowca? O ile wzrosły składki pracodawcy?
17 kwi 2026

Ile firmy muszą dołożyć do zatrudnienia pracownika w 2026 r.? Przyjrzyjmy się kosztom pracy w transporcie drogowym - o ile wzrosły składki finansowane przez pracodawcę? Ile zarabia kierowca zawodowy?
Sekrety udanego startu [WYWIAD]
17 kwi 2026

Rozmowa z Agnieszką Kowalczykowską, menedżerką, trenerką biznesu i coach, autorką książki „Onboarding pracownika. Jak go skutecznie wdrożyć i pomóc się rozwijać?”.
Drastyczny wzrost odpowiedzialności działu HR. Kadry i płace na skraju wydolności
17 kwi 2026

W ostatnich latach można zauważyć drastyczny wzrost odpowiedzialności działu HR. Kadry i płace są obecnie na skraju wydolności. Jakie skutki wywołuje to w organizacji? W czym tkwi problem i jak go rozwiązać?

REKLAMA

Prosić szefa o podwyżkę czy szukać nowej pracy. Teraz zdania wśród pracowników są podzielone, a kobiety oraz 55 plus wolą siedzieć cicho
17 kwi 2026

Gorsza sytuacja na rynku pracy widoczna jest w zachowaniach zarówno szefów firm jak i samych pracowników. Mniej ofert zatrudnienia, więcej zwolnień grupowych, a przede wszystkim wyhamowanie trendu podwyższania płac, to zjawiska, które teraz determinują relacje między pracodawcami a pracownikami.
60 zł za godzinę pracy w tej branży. Gorący sezon na pracowników potrwa aż do wakacji
16 kwi 2026

60 zł za godzinę pracy w tej branży, a specjaliści zarobią dużo więcej - nawet kilka tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy złotych za kilka godzin. Gorący sezon na pracowników potrwa aż do wakacji.
