Składki ZUS 2021 - tabela, kalkulator

Działalność gospodarcza - tabela

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z licznymi obowiązkami. Jednym z nich jest odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne. Jaka jest wysokość składek ZUS dla przedsiębiorcy w 2021 r.? Najlepiej przedstawić je w formie tabeli, dlatego poniżej znajdują się tabele zawierające kwoty składek emerytalnych, rentowych, zdrowotnych, chorobowych, wypadkowych i na Fundusz Pracy. Zostały one podzielone na 3 grupy, ponieważ inne są wysokości składek dla nowych firm (tzw. składki preferencyjne), inne dla firm objętych małym ZUS plus, a jeszcze inne dla pozostałych płatników.

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów 2020/2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS





Zdrowotna

Składka zdrowotna zmienia się co roku w zależności od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego. Stawkę tę podaje Prezes GUS. W 2020 r. wyniosło 5656,51 zł. Jest to podstawa do obliczenia składki zdrowotnej obowiązującej w całym 2021 r. Minimalna podstaw wymiaru składki zdrowotnej wynosi bowiem 75% tej kwoty. W 2021 r. będzie to więc 4242,38 zł. Jak z podstawy wymiaru wyliczyć składkę zdrowotną? Składka zdrowotna wynosi 9% podanej kwoty. 9% z 4242,38 zł daje wynik 381,81 zł.

Składkę zdrowotną za styczeń 2021 r. opłaca się w lutym. Podana stawka obowiązuje do grudnia 2021 r.

Składki ZUS w 2021 roku

Składki ZUS Wysokość (%) Wysokość w 2021 r. emerytalna 19,52% 615,93 zł rentowa 8% 252,43 zł chorobowa (dobrowolna) 2,45% 77,21 zł wypadkowa 1,67% 52,70 zł zdrowotna 9% 381,81 zł Na Fundusz Pracy 2,45% 77,31 zł

W sumie w 2021 r. miesięczne składki ZUS wynoszą 1457,39 zł (razem z chorobowym) i 1380,18 zł (bez chorobowego). Za same składki ZUS przedsiębiorca zapłaci więc prawie 1500 zł.

Preferencyjne – składki dla nowych firm

Składki ZUS Wysokość (%) Wysokość w 2021 r. emerytalna 19,52% 163,97 zł rentowa 8% 67,20 zł Chorobowa (dobrowolna) 2,45% 20,58 zł wypadkowa 1,67% 14,03 zł zdrowotna 9% 381,81 zł

W sumie składki miesięczne dla nowych firm wyniosą w 2021 r. 647,59 zł (razem ze składką chorobową) i 627,01 zł (bez składki chorobowej). Preferencyjny ZUS wyniesie więc niemalże 650 zł miesięcznie.

Ulga na start – pierwszy rok prowadzenia działalności

Co ważne, w pierwszym roku prowadzenia działalności obowiązuje tzw. ulga na start. Ulga ta trwa pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności i oznacza zwolnienie przedsiębiorcy z opłacania składek ZUS. Jedyną składkę, która trzeba opłacać jest składka zdrowotna, a więc 381,81 zł dla 2021 r. Przez kolejne 24 miesiące obowiązuje jedynie zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy, a więc nie płaci się kwoty 77,31 zł.

Preferencyjne składki obowiązują więc przedsiębiorców przez pierwsze 30 miesięcy prowadzenia działalności. Po upływie tego czasu zobowiązani są do opłacania pełnych składek.

Mały ZUS plus

Przedsiębiorcy, którzy spełniają określone warunki, mogą opłacać niższe składki ZUS – tzw. mały ZUS plus. Sprawdź, czy spełniasz te kryteria i jak skorzystać z małego ZUS plus:

Będąc na małym ZUS plus opłaca się składki, których wysokość uzależniona jest od dochodu danego przedsiębiorcy. Podstawą wymiaru składek jest wówczas 50% średniomiesięcznego dochodu. Natomiast składka zdrowotna opłacana jest na normalnych zasadach (381,81 zł).

Dla określenia wysokości składek na małym ZUSie posłużymy się przykładem. Jeśli średniomiesięczny dochód wyniósł 2000 zł, podstawa wymiaru składek wyniesie 1000 zł. Składki będą więc obliczane od tej kwoty.

Składki ZUS Wysokość (%) Wysokość w 2021 r. emerytalna 19,52% 195,20 zł rentowa 8% 80,00 zł Chorobowa (dobrowolna) 2,45% 24,50 zł wypadkowa 1,67% 16,70 zł zdrowotna 9% 381,81 zł

Na małym ZUSie przykładowy płatnik zapłaci więc w sumie 698,21 zł miesięcznie (wraz ze składką chorobową) zamiast 1457,39 zł przy pełnych składkach lub 673,71 zł (bez składki chorobowej) zamiast 1380,18 zł.

Kalkulator

Zachęcamy do korzystania z narzędzia pozwalającego na obliczenie wysokości składek na ZUS z uwzględnieniem kwot kierowanych do funduszu emerytalnego – KALKULATOR SKŁADEK ZUS