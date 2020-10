Umowa zlecenie - składki ZUS 2021

Składki ZUS od każdego zlecenia w 2021 r.

W ostatnich tygodniach w mediach pojawiła się informacja o planach rządu dotyczących oskładkowania wszystkich umów zlecenia, niezależnie od ich liczby, wymiaru i łączenia z innymi tytułami ubezpieczenia. Warto przyjrzeć się, jakie konsekwencje dla zatrudnionych i zatrudniających poniosą za sobą zamierzenia ustawodawcy.

Składki ZUS od umowy zlecenia - jak jest teraz?

Od 1 stycznia 2016 r. każda umowa zlecenia podlega obowiązkowemu oskładkowaniu:

Osoba wykonująca pracę w oparciu o dwie lub więcej umów zlecenia - odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne wyłącznie od pierwszej nich, o ile uzyskuje z niej wynagrodzenie na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od pozostałych pobierana jest jedynie składka zdrowotna. Oznacza to, że wynagrodzenie z kolejnych umów jest wyższe o ok. 30%.

W przypadku jednoczesnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia z tym samym podmiotem - zatrudniony z obu tytułów podlega ubezpieczeniom emerytalno-rentowym obowiązkowo.

W sytuacji, gdy osoba pozostająca w stosunku pracy, wykonuje jednocześnie umowę zlecenia na rzecz innego podmiotu - umowa ta podlega oskładkowaniu na ubezpieczenia społeczne wyłączne, jeśli przychód z umowy o pracę jest niższy niż kwota minimalnego wynagrodzenia i tylko do wysokości tego wynagrodzenia. Jeśli zaś wynagrodzenie ze stosunku pracy odpowiada co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia odprowadzane są dobrowolnie – zależnie od decyzji samego ubezpieczonego.

Przedsiębiorca wykonujący jednocześnie umowę zlecenia - podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z tego tytułu jedynie, jeśli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tej umowy jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – tj. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Zmiany w 2021 r.

Po stronie zleceniobiorców niższe dochody

Dotychczasowe objęcie obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne umów wyłącznie do kwoty minimalnego wynagrodzenia uznawane jest przez większość zleceniobiorców jako rozwiązanie korzystne, ponieważ pozwala na uzyskanie wyższych bieżących dochodów „do ręki”. Jednak od lat podkreśla się, że w dalszej perspektywie nie sprzyja to zgromadzeniu kapitału pozwalającego na uzyskanie prawa do wyższej niż minimalna emerytury.