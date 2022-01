Zwolnienie z PPK dla mikroprzedsiębiorcy nie jest bezterminowe

Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK, nie uruchamia tego programu. Po zakończeniu roku obrotowego powinien jednak sprawdzić, czy nadal ma status mikroprzedsiębiorcy. Zwolnienie z PPK nie jest więc bezterminowe.

Zwolnienie z wdrożenia PPK dla mikroprzedsiębiorcy nie jest bezterminowe

Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Warunkiem zaliczenia przedsiębiorcy do kategorii mikroprzedsiębiorców jest zatem spełnienie przez niego przynajmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych kryterium zatrudnienia oraz przynajmniej jednego z dwóch podanych wyżej kryteriów finansowych.

Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim i na warunkach urlopu macierzyńskiego, na urlopie ojcowskim, rodzicielskim i wychowawczym, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Rok obrotowy - definicja

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Jeżeli przedsiębiorca rozpoczął działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego, pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

przypadku, gdy rok obrotowy przedsiębiorcy jest rokiem kalendarzowym, to już na początku 2022 roku powinien on sprawdzić, czy spełniał przesłanki do uznania go za mikroprzedsiębiorcę co najmniej w 2021 roku lub w 2020 roku. Jeśli tak nie jest, musi wdrożyć PPK.

PPK a wola osób zatrudnionych

Jeśli przedsiębiorca utracił status mikroprzedsiębiorcy, to z obowiązku uruchomienia PPK (wyboru instytucji finansowej oraz zawarcia umowy o zarządzanie PPK) nie zwalnia go to, że wszystkie osoby zatrudnione, które nie ukończyły 55. roku życia złożyły mu deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK, a żadna osoba zatrudniona, która ukończyła 55 lat, ale nie ukończyła 70 lat, nie złożyła wniosku o zawarcie w jej imieniu i na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK. Miałoby to znaczenie tylko wtedy, gdyby podmiot zatrudniający nadal miał status mikroprzedsiębiorcy.

W przypadku, gdy choć jedna osoba zatrudniona w wieku poniżej 55+ nie złoży deklaracji o niedokonywaniu wpłat do PPK (a jeśli złożyła taką deklarację - złoży wniosek o dokonywanie wpłat do PPK) lub osoba zatrudniona w wieku 55+ złoży wniosek o zawarcie dla niej umowy o prowadzenie PPK, przedsiębiorca będzie musiał zawrzeć nie tylko umowę o zarządzanie PPK, ale także umowę o prowadzenie PPK dla tych osób.

Ważne!

Definicja „osób zatrudnionych” zawarta jest w ustawie o PPK. Są to nie tylko pracownicy (z wyjątkiem m.in. młodocianych), ale także np. zleceniobiorcy, podlegający z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Terminy na wdrożenie PPK

Utrata zwolnienia ze stosowania ustawy o PPK – np. w związku z utratą statusu mikroprzedsiębiorcy - oznacza konieczność uruchomienia PPK, czyli zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, jeśli choć jedna osoba zatrudniona chce oszczędzać w tym programie.

W celu ustalenia terminów na zawarcie tych umów stosuje się odpowiednio art. 8 ust. 1 i art. 16 ustawy o PPK. Oznacza to, że umowa o prowadzenie PPK powinna zostać zawarta w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie 90 dni liczonych począwszy od dnia, w którym przedsiębiorca utracił wyłączenie ze stosowania ustawy o PPK, a umowa o zarządzanie PPK nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym przypada termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

