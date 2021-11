Dopłata roczna do PPK wynosi 240,00 zł. Kiedy przysługuje? Czy można otrzymać dopłatę po złożeniu w trakcie roku deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK?

PPK - kiedy przysługuje dopłata roczna?

Osoby, które zawiesiły swoje wpłaty do PPK, powinny sprawdzić czy wpłaty, które wpłynęły w tym roku na ich rachunek PPK, wystarczą, aby otrzymały dopłatę roczną od państwa. Jeśli nie – mogą jeszcze swoje wpłaty do PPK wznowić.

Z tytułu uczestnictwa w PPK, w danym roku kalendarzowym uczestnik PPK otrzymuje dopłatę roczną (240 zł), o ile kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Oznacza to, że aby otrzymać dopłatę roczną za 2021 rok konieczne jest, by wymienione wyżej wpłaty wyniosły w tym roku co najmniej 588 zł (2800 zł x 6 = 16 800 zł; 16 800 x 3,5% = 588 zł). Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2 %, muszą zgromadzić co najmniej 25% powyższej kwoty, czyli 147 zł. Chodzi tu o uczestników PPK, którzy skorzystali z przysługującej im możliwości obniżenia finansowanej przez siebie wpłaty podstawowej do PPK. Przypomnijmy: wpłata podstawowa finansowana przez pracownika to 2 % jego wynagrodzenia, chyba, że wynagrodzenie pracownika osiągane z różnych źródeł nie przekracza w danym miesiącu 120% minimalnego wynagrodzenia. Wtedy bowiem pracownik może wnioskować o obniżenie swojej wpłaty podstawowej, maksymalnie do 0,5% wynagrodzenia.

Ważne!

Rozpoczęcie oszczędzania w PPK w trakcie roku nie będzie mieć znaczenia przy ustalaniu uprawnienia do dopłaty rocznej - ważne jest to, czy w ciągu roku na PPK zostanie przekazana odpowiednia kwota wpłat.

Osoby, które w trakcie roku z jakichś powodów przerwały oszczędzanie w PPK, składając pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, powinny zatem sprawdzić czy dokonane w tym roku wpłaty do PPK wyniosły wymagane minimum. Jeśli nie - mogą jeszcze spróbować szybko wrócić do oszczędzania i uzbierać wymagane minimum.

Dopłata roczna do PPK przy kilku rachunkach

Za dany rok kalendarzowy uczestnik PPK może nabyć prawo tylko do jednej dopłaty rocznej (niezależnie od liczby prowadzonych dla niego rachunków PPK), ale co istotne - przy ustalaniu uprawnienia do dopłaty rocznej - uwzględnia się kwoty wpłat dokonanych na wszystkie prowadzone dla uczestnika rachunki PPK.

Jeżeli uczestnik PPK posiada więcej niż jeden rachunek PPK, dopłata roczna podlega zewidencjonowaniu na rachunku PPK prowadzonym na podstawie umowy o prowadzenie PPK, która została zawarta w jego imieniu i na jego rzecz najpóźniej. Jeśli wszystkie umowy zostały zawarte w tym samym dniu, to dopłata trafi na rachunek PPK, na którym wartość zgromadzonych środków jest największa.

Kiedy dopłaca roczna wpływa na rachunek uczestnika PPK?

Dopłata roczna jest ewidencjonowana na rachunku uczestnika PPK nie później niż do 15 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, za który przysługuje.

Kiedy dopłata roczna nie przysługuje?

Ustawa o PPK przewiduje jednak sytuacje, w których dopłata roczna nie przysługuje, mimo że uczestnik PPK spełni warunki do jej otrzymania. Będzie tak, jeśli:

pracodawca nie finansuje wpłat do PPK za pracownika ze względu na utworzenie PPE (art. 13 ust. 2 ustawy o PPK), uczestnik PPK - w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez niego wynosiła mniej niż 2 % jego wynagrodzenia - osiągnął łączne miesięczne wynagrodzenie, ze wszystkich źródeł, przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym (art. 32 ust. 5 ustawy o PPK), uczestnik PPK po ukończeniu 60. roku życia rozpoczął dokonywanie wypłat środków zgromadzonych na jego rachunku PPK (art. 97 ust. 3 ustawy o PPK).

