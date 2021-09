Zapis do PPK a obywatelstwo

Zapis do PPK - czy jest uzależniony od obywatelstwa? Czy pracodawca zatrudniający cudzoziemca musi zapisać go do Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Przy zapisywaniu do PPK obywatelstwo nie ma znaczenia

Jeśli podmiot zatrudniający cudzoziemca prowadzi PPK, a cudzoziemiec spełnia warunki uczestnictwa w PPK, to obowiązkiem tego podmiotu jest zapisanie go do PPK, chyba że cudzoziemiec wcześniej zrezygnuje z oszczędzania w tym programie.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania, skierowany do osób aktywnych zawodowo i podlegających w Polsce obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Dotyczy on zarówno osób na etacie, jak i pracujących np. na zleceniu. W PPK obowiązuje zasada równego traktowania pracowników - niezależnie od narodowości, czy obywatelstwa. Każdy obcokrajowiec, spełniający warunki uczestnictwa w PPK, jest uprawniony do oszczędzania w tym programie.

Warunki uczestnictwa w PPK

Warunki, jakie musi spełnić cudzoziemiec, aby zostać zapisanym do PPK, nie różnią się od tych, które spełnić musi obywatel polski, który chce oszczędzać w tym programie. Oznacza to, że musi on być przede wszystkim osobą zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK. Zgodnie z definicją, zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK, przez osoby zatrudnione należy rozumieć osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z niżej wymienionych tytułów w Polsce, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli:

pracowników w rozumieniu kodeksu pracy - wyjątkiem są pracownicy przebywający na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz młodociani, osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji, osoby wskazane powyżej (z wyjątkiem członków rad nadzorczych) przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Aby pracodawca mógł zapisać cudzoziemca do PPK, powinien on mieć też wymagany 3-miesięczny (90-dniowy) staż pracy u tego pracodawcy. Pracodawca zawiera bowiem umowę o prowadzenie PPK dopiero po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia danej osoby u tego pracodawcy, jednak nie późnej niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął okres 3 miesięcy zatrudnienia. Do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w tym podmiocie, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach, jeżeli z mocy odrębnych przepisów obecny pracodawca jest ich następcą prawnym.

Uczestnicy PPK innej narodowości niż polska: ukraińska – 44,4 tys., białoruska – 4,4 tys., hinduska – 1,4 tys., rumuńska – 1,3 tys., rosyjska - 1,2 tys., włoska – 1,0 tys. dane z Ewidencji PPK, czerwiec 2021 r.

Automatycznie albo na wniosek

Należy pamiętać też, że w PPK obowiązuje tzw. automatyczny zapis. Jeśli osoba zatrudniona nie złoży deklaracji o niedokonywaniu wpłat do PPK, powinna zostać zapisana do programu automatycznie. Autozapis dotyczy jednak tylko osób między 18. a 55. rokiem życia. Osoby te, aby stać się uczestnikami PPK i zacząć oszczędzać, nie muszą podejmować żadnych działań. Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70 lat, aby przystąpić do PPK, powinni złożyć pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK, czyli zapisanie ich do PPK.

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o możliwości złożenia takiego wniosku. Aby ułatwić cudzoziemcom zapisanie się do PPK, wzór takiego wniosku - w trzech wersjach językowych (polskim, angielskim i ukraińskim) - dostępny jest na stronie www.mojeppk.pl, w zakładce „Pliki do pobrania” (https://www.mojeppk.pl/pliki-do-pobrania.html.) Wystarczy go wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć pracodawcy.

PPK u pracodawcy zagranicznego

Utworzenie PPK jest obowiązkiem podmiotu zatrudniającego. Nawet jeśli nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Jeśli pracodawca taki zatrudnia w Polsce osoby uprawnione do uczestnictwa w PPK, to ma obowiązek zapewnić im możliwość oszczędzania w PPK, czyli utworzyć i prowadzić PPK dla pracujących u niego osób zatrudnionych. Może to robić sam albo scedować swoje obowiązki wynikające z ustawy o PPK na zatrudnione osoby. Osoby takie będą wypełniać te obowiązki w imieniu pracodawcy w okresie ich zatrudnienia w tym podmiocie zatrudniającym. To oznacza, że - jeśli tak zostanie uzgodnione pomiędzy zagranicznym pracodawcą a jego pracownikiem - to pracownik zawrze umowę o zarządzanie PPK oraz umowę o prowadzenie PPK, a także będzie dokonywał wpłat na swój rachunek PPK.

Należy pamiętać, że umowa pomiędzy zagranicznym pracodawcą i jego pracownikiem, wskazująca na przejęcie obowiązków dotyczących PPK przez pracownika, a także określająca zakres tych obowiązków, powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 5 ustawy o PPK).

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.