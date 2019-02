Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK - wzór deklaracji

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt dotyczący wzoru deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego.

W deklaracji mają znaleźć się następujące informacje:

dane dotyczące uczestnika PPK: pierwsze imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL lub, w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, datę urodzenia, serię i numer dowodu osobistego lub, w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego, numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; dane dotyczące podmiotu zatrudniającego: nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub inny numer identyfikacyjny, serię i numer dokumentu tożsamości lub paszportu osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym, jeżeli nie nadano jej numeru identyfikacji podatkowej (NIP), adres siedziby, adres do korespondencji; oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia.

Komu należy złożyć rezygnację

Pracowniczy program kapitałowy to program dobrowolny. Choć pracownik będzie przypisany do niego automatycznie, można będzie zrezygnować z oszczędzania w dowolnym momencie.

W świetle art. 23 ust. 2 ustawy uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu. Natomiast podmiot zatrudniający będzie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia deklaracji, informował o złożeniu deklaracji wybraną instytucję finansową, z którą w imieniu i na rzecz uczestnika PPK podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK. Począwszy od miesiąca, w którym uczestnik PPK złoży deklarację, podmiot zatrudniający nie będzie dokonywał wpłat za tego uczestnika.

Jednocześnie uczestnik, który zrezygnował z udziału w programie, w każdym momencie będzie mógł ponownie do niego przystąpić. Ponadto co 4 lata, pracodawca będzie informował pracownika, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, o ponownym dokonywaniu wpłat. Oznacza to, że jeśli uczestnik PPK będzie chciał zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, to co 4 lata będzie musiał składać stosowną deklarację.

Harmonogram przystępowania firm do PPK

PPK weszło w życie już 1 stycznia 2019 roku, ale pracodawcy mają czas na przygotowanie się. PPK jest wprowadzane etapami. Najwcześniej, bo 1 lipca 2019 roku, mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Kolejni:

zatrudniający od 50 do 249 osób - 1 stycznia 2020

od 20 do 49 osób - 1 lipca 2020

pozostali - 1 stycznia 2021.

Załącznik do rozporządzenia określa wzór deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

- Projekt z dnia 30 stycznia 2019 r. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego.