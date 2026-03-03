REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Wyższe emerytury w marcu 2026 netto: waloryzacja [Tabela]

Wyższe emerytury w marcu 2026 netto: waloryzacja [Tabela]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 marca 2026, 22:16
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
emerytury 2026 waloryzacja netto tabela
Wyższe emerytury w marcu 2026 netto: waloryzacja [Tabela]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ile wynoszą wyższe emerytury w marcu 2026 netto? Za nami waloryzacja. Emerytury 2026 [Tabela] - o ile procent wzrosły świadczenia w marcu po waloryzacji? Tabela przedstawia podwyżki emerytur od 1 marca 2026 roku brutto i netto. Ile emeryt otrzymuje na rękę po waloryzacji?

rozwiń >

Wysokość emerytury 2026 od marca

Waloryzacja emerytur w Polsce odbywa się co roku 1 marca zgodnie z art. 88 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Wskaźnik waloryzacji ogłaszany jest w lutym. Jest on obliczany na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, powiększonego co najmniej o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Przy wyliczeniach uwzględnia się tzw. inflację emerycką, czyli średnioroczny wzrost cen dotyczący gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Najbliższa waloryzacja będzie miała charakter procentowy. Już wiadomo, że jej poziom będzie niższy niż w czterech poprzednich latach. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. wynosi 105,3%. Emerytury wzrosną więc o 5,3%. Dla porównania w poprzednich latach wskaźnik waloryzacji wyniósł:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026
  • 2025 r. - 105,5%
  • 2024 r. - 112,12%,
  • 2023 r. - 114,8%,
  • 2022 r. - 107,0%,
  • w 2021 r. - 104,24%,
  • w 2020 r. - 103,56%,
  • w 2019 r. - 102,86%.

W ostatnich latach wskaźnik wyraźnie rósł, osiągając najwyższy poziom w 2023 r., głównie z powodu wysokiej inflacji. Pierwsze obniżenie wskaźnika nastąpiło 2 lata temu, jednak nie było ono tak znaczące, jak spadek w 2025 r. W tym roku podwyżka emerytur i rent utrzymuje się na zbliżonym poziomie jak zeszłoroczna.

Zobacz również:

Emerytury brutto w 2026 r.

Wskaźnik waloryzacji pozwala na samodzielnie wyliczenie wzrostu wysokości emerytury 1 marca 2026 roku. Należy wykonać poniższe równanie:

kwota aktualnej emerytury brutto x 105,3 : 100 = kwota emerytury brutto po waloryzacji

REKLAMA

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Warto podkreślić, że waloryzacja wpływa również na podwyżkę dodatków do głównych świadczeń emerytalno-rentowych. Tak jak wysokość rent i emerytur rośnie także kwota dodatku dla sieroty zupełnej, dodatku pielęgnacyjnego czy dodatku za tajne nauczanie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Kodeks pracy 2026

Emerytury 2026 - tabela brutto

Waloryzacja emerytur to więc nic innego jak zwiększenie kwoty wypłacanych świadczeń emerytalnych o przyjęty w danym roku wskaźnik waloryzacji. Jak już zostało wspomniane wskaźnik o wysokości 105,3% oznacza, że emerytura wzrośnie o 5,3%.

Emerytura 2025

Emerytura po waloryzacji 5,3%

1 878,91 zł

1978,49 zł

1 899,00 zł

1999,65 zł

2 004,50 zł

2110,74 zł

2 110,00 zł

2221,83 zł

2 215,50 zł

2332,92 zł

2 321,00 zł

2444,01 zł

2 426,50 zł

2555,10 zł

2 532,00 zł

2666,20 zł

2 637,50 zł

2777,29 zł

2 743,00 zł

2888,38 zł

2 848,50 zł

2999,47 zł

2 954,00 zł

3110,56 zł

3 059,50 zł

3221,65 zł

3 165,00 zł

3332,75 zł

3 270,50 zł

3443,84 zł

3 376,00 zł

3554,93 zł

3 481,50 zł

3666,02 zł

3 587,00 zł

3777,11 zł

3 692,50 zł

3888,20 zł

3 798,00 zł

3999,29 zł

3 903,50 zł

4110,39 zł

4 009,00 zł

4221,48 zł

4 114,50 zł

4332,57 zł

4 220,00 zł

4443,66 zł

4 325,50 zł

4554,75 zł

4 431,00 zł

4665,84 zł

4 536,50 zł

4776,93 zł

4 642,00 zł

4888,03 zł

4 747,50 zł

4999,12 zł

4 853,00 zł

5110,21 zł

4 958,50 zł

5221,30 zł

5 064,00 zł

5332,39 zł

5 169,50 zł

5443,48 zł

5 275,00 zł

5554,58 zł

Emerytury 2026 - tabela netto

Emeryci i renciści najbardziej zainteresowani są informacją, ile więcej pieniędzy otrzymają na rękę od marca 2026 r. Aby otrzymać kwotę netto od kwoty brutto odejmuje się składkę zdrowotną (9%), a w przypadku emerytur wyższych niż 2500 zł także zaliczkę na podatek dochodowy (12%). Zaliczkę wylicza się z nadwyżki od 2500 zł. Wynika to z obowiązującej kwoty wolnej od podatku, która rocznie wynosi 30 tys. zł. Dzieląc przez 12 miesięcy, otrzymujemy wynik 2,5 tys. zł. Przykładowo emerytury, których kwotę brutto pomniejsza się tylko o składkę zdrowotną wyniosą netto:

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

Emerytura brutto od marca 2026

Emerytura netto od marca 2026

1978,49 zł

1800,43 zł

2000,00 zł

1820,00 zł

2100,00 zł

1911,00 zł

2200,00 zł

2002,00 zł

2300,00 zł

2093,00 zł

2400,00 zł

2184,00 zł

2500,00 zł

2275,00 zł

Najniższa emerytura brutto w 2025 r. wynosiła 1878,91 zł, a netto 1709,81 zł. Od 1 marca 2026 r. wyniesie 1978,49 zł brutto i 1800,43 zł. Realnie emeryci otrzymali więc 90,62 zł podwyżki świadczenia. Wyższe wyliczaniu wyższych emerytur od nadwyżki nad 2500 zł odlicza się dodatkowo zaliczkę na podatek dochodowy (12%).

Przykład

Emerytura brutto 3500 zł. Podstawa do wyliczenia podatku dochodowego 3500 - 2500 = 1000 zł. Zaliczka na podatek 1000 zł x 12 : 100 = 120 zł. Zasadą jest automatyczne naliczanie przez ZUS kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 300 zł. W tym przypadku ZUS nie pobierze zaliczki na podatek, ponieważ podatek jest niższy niż ulga 120 < 300 zł.

Przykład

Emerytura brutto wynosi 5200 zł. 5200 - 2500 = 2700. 2700 x 12% = 324 zł. 324 zł - 300 zł = 24 zł. Zaliczka na podatek wynosi 24 zł

Kiedy wypłata wyższej emerytury?

Co ważne, waloryzacja emerytur i rent następuje z urzędu. Nie trzeba składać co roku wniosku o podwyżkę zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji (art. 93 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). ZUS wypłaca zwaloryzowane świadczenia pierwszego dnia miesiąca. W 2026 roku 1 marca wypada w niedzielę, a więc dzień wolny od pracy. Pierwszych wypłat należy więc spodziewać już w lutym - najpóźniej w piątek 27 lutego 2026 r. Nieco dłużej świadczeniobiorcy poczekają na decyzje ZUS o waloryzacji emerytur. Będą wysyłane dopiero w kwietniu 2026 r. Nową wysokość emerytury można sprawdzić na własnym koncie w PUE ZUS. Decyzje ZUS zawierają kwoty brutto. Będą różniły się od otrzymywanych na konto i drogą pocztową (netto).

Kalkulator emerytalny 2026

Kalkulator emerytalny pozwala na ustalenie podstawy wymiaru emerytury oraz obliczenie wysokości emerytury brutto i netto w 2026 roku. Oblicz swoją emeryturę »>

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw z 2024, poz. 1631)

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. (Monitor Polski z 2025, poz. 129)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1048)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 r.

Powiązane
Od marca 2026 r. będzie można dorobić więcej do emerytury (renty) bez jej obniżenia lub zawieszenia. ZUS wyjaśnia kogo dotyczą te limity
Od marca 2026 r. będzie można dorobić więcej do emerytury (renty) bez jej obniżenia lub zawieszenia. ZUS wyjaśnia kogo dotyczą te limity
Ile wynoszą emerytury, renty i dodatki po marcowej waloryzacji?
Ile wynoszą emerytury, renty i dodatki po marcowej waloryzacji?
Najniższa emerytura 2026 NETTO. Komu należy się gwarantowana minimalna emerytura?
Najniższa emerytura 2026 NETTO. Komu należy się gwarantowana minimalna emerytura?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
[ZUS informuje] W jaki sposób lekarze ZUS podchodzą do niepełnosprawności intelektualnej albo problemów osób w spektrum autyzmu?
03 mar 2026

Nasze pytanie do ZUS: W jaki sposób lekarze ZUS podchodzą do niepełnosprawności intelektualnej albo problemów osób w spektrum autyzmu. Czy można niesamodzielność /niepełnosprawność rozpoznać przez kilka pytań? Czy jest możliwe rozpoznanie sytuacji zdrowotnej po 2 minutach badania?
[ZUS informuje] Orzeczenia ZUS sprzeczne z dokumentacją medyczną wnioskodawcy
03 mar 2026

Nasze pytanie do ZUS: "Przychodzi osoba chora albo niepełnosprawna na komisję ZUS. Komisja wydaje orzeczenie wprost sprzeczne z dokumentacją medyczną przedstawioną Komisji. Czy ZUS ma pomysł jak rozwiązać ten problem?"
Ruszyły nabory PARP 2026. Ważne terminy do zapamiętania według województw [Dofinansowanie, szkolenia]
03 mar 2026

Ruszyły nabory PARP w 2026 roku. Oto ważne terminy do zapamiętania dla poszczególnych województw w Polsce. Można składać wnioski o dofinansowanie usług rozwojowych dla firm oraz wsparcie rozwoju kompetencji mieszkańców priorytetowych województw, powiatów i gmin.
[ZUS informuje] Sprzeczność orzeczeń ZUS i PZON
03 mar 2026

Nasze pytanie do ZUS: "Dla osób niepełnosprawnych orzeczenie o niesamodzielności wydane przez ZUS często wydaje się sprzeczne z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez PZON. Jak sprawić, aby te orzeczenia były kompatybilne?"

REKLAMA

Reforma PIP: czego najbardziej boją się przedsiębiorcy? [WYWIAD]
03 mar 2026

Reforma PIP wciąż budzi wiele emocji. Kolejny projekt przynosi pozytywne zmiany, ale przedsiębiorcy nadal mają mu wiele do zarzucenia. Czego boją się najbardziej? Odpowiada mecenas Marek Jarosiewicz, partner w kancelarii Wódkiewicz Sosnowski Jarosiewicz, ekspert Północnej Izby Gospodarczej i trener Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
[ZUS informuje] Czy brak komisji lekarskich nie osłabi niezależności i obiektywizmu decyzji?
03 mar 2026

"Czy brak komisji lekarskich nie osłabi niezależności i obiektywizmu decyzji?" Takie pytanie zadaliśmy ZUS.
Kolosalne zmiany w KP: dyskryminacja przez założenie i dyskryminacja przez skojarzenie
03 mar 2026

Szykuje się naprawdę spora zmiana w Kodeksie Pracy (oczywiście na korzyść pracowników). Chodzi o doprecyzowanie przepisów i nałożenie dodatkowych obowiązków na pracodawców, no i oczywiście zaostrzenie zasad odpowiedzialności. Jedną z ciekawszych regulacji jest dyskryminacja przez skojarzenie oraz dyskryminacja przez założenie. Na czym polegają i czy w praktyce będzie łatwo to uprawdopodobnić pracownikom?
[ZUS informuje] Orzekanie jednoosobowe nie niesie ryzyka większej liczby błędów i odwołań
03 mar 2026

Nasze pytanie do ZUS: "Czy orzekanie jednoosobowe nie niesie ryzyka większej liczby błędów i odwołań?"

REKLAMA

Piotr Duda o reformie PIP: Tylko pozory czy realna zmiana?
03 mar 2026

Rząd mówi o wzmocnieniu Państwowej Inspekcji Pracy. Solidarność odpowiada: to projekt bez realnych narzędzi - mówi przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, w wywiadzie dla „Rz”.
Wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy, gdy pracownik utknął za granicą w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie?
03 mar 2026

W związku z konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie wielu Polaków utknęło za granicą. Ze względu na zamknięcie przestrzeni powietrznej w regionie objętym wojną zostały odwołane loty do Polski. Czy taka sytuacja stanowi usprawiedliwienie nieobecności w pracy, a pracownik otrzyma wynagrodzenie za pracę? Są sposoby na to, by otrzymać pieniądze od pracodawcy.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA