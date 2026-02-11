REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » KRUS wypłaca emerytury i renty w gotówce do ręki, a listonosz kosztuje. Dlaczego lepiej wybrać przelew?

KRUS wypłaca emerytury i renty w gotówce do ręki, a listonosz kosztuje. Dlaczego lepiej wybrać przelew?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 lutego 2026, 11:15
Newseria.pl
krus listonosz emerytura renta poczta konto wypłata
krus listonosz emerytura renta poczta konto wypłata
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

KRUS wypłaca emerytury i renty w gotówce do ręki aż jednej trzeciej uprawnionych, tymczasem listonosz kosztuje aż 30 mln zł co roku. KRUS przekonuje seniorów do założenia konta w banku i wypłacie emerytury i renty w formie przelewu. Dlaczego warto to zrobić?

KRUS wypłaca emerytury i renty w gotówce jednej trzeciej uprawnionych

Około 30 mln zł rocznie kosztuje Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłata świadczeń gotówką przez listonosza. Co trzeci świadczeniobiorca wciąż nie decyduje się na otrzymywanie pieniędzy na konto bankowe. Kasa prowadzi kampanię, która ma ich przekonać do korzystania z bankowości, podkreślając, że przelew na konto to szansa na większe bezpieczeństwo oraz szybszy i wygodniejszy dostęp do pieniędzy. Problem ubankowienia seniorów jest jednak szerszy.

REKLAMA

REKLAMA

KRUS ma ponad 1 mln 171 tys. świadczeniobiorców, czyli osób pobierających emerytury, renty czy renty rodzinne. – Jeśli chodzi o ubankowienie naszych świadczeniobiorców, to jedna trzecia korzysta z usług Poczty Polskiej. Oznacza to, że 400 tys. osób dostaje swoje świadczenie emerytalne bądź rentowe za pośrednictwem listonosza. To nas kosztuje jako KRUS ok. 30 mln zł co roku – mówi w wywiadzie dla agencji Newseria Arkadiusz Iwaniak, zastępca prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. – Regionalizm jest tu bardzo mocno zauważany. Podkarpacie to jest region, w którym jest najniższe ubankowienie i w którym ok. 40 proc. osób jest obsługiwanych przez Pocztę Polską i listonosz przynosi im tę emeryturę. Ale są regiony takie jak lubuskie, zachodniopomorskie czy pomorskie, gdzie ubankowienie jest zdecydowanie większe.

ZUS więcej wypłaca na konta

Nieco lepiej wskaźnik ubankowienia wygląda w przypadku świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale wciąż co piąta osoba dostaje rentę lub emeryturę z ZUS przekazem pocztowym (dane na marzec 2025 roku).

Koszt listonosza i mniejsze bezpieczeństwo

Jak informuje KRUS, koszt każdego takiego przekazu to 18 zł. W przypadku przelewów na konto takie opłaty nie są ponoszone. Gotówkowa obsługa świadczeń wiąże się jednak nie tylko z kosztami, ale i mniejszym bezpieczeństwem. Osoby starsze, gromadzące oszczędności w gotówce, są bardziej narażone chociażby na częste w ostatnich latach wyłudzenia pieniędzy metodą na wnuczka. W przypadku gdy pieniądze są zdeponowane w banku, próba wypłaty wysokiej kwoty może zostać zauważona przez pracownika. W przypadku gdy pieniądze są przechowywane w domu, takiej szansy nie ma.

REKLAMA

Prowadzimy szeroko zakrojoną akcję chociażby na Facebooku. Robimy wiele ważnych wydarzeń związanych z ubankowieniem. To są ulotki, różne akcje promocyjne, zwiększanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa. Dzisiaj bezpieczniej jest trzymać swoją emeryturę w banku niż w tak zwanej skarpecie. Dostępność środków, które my jako KRUS przekazujemy, jest też już zdecydowanie większa. Po pierwsze, jest więcej placówek bankowych, można też swoje środki wypłacić w różnych sklepach, a wiele banków świadczy również usługę bezpłatnego dostarczania części emerytury – przekonuje Arkadiusz Iwaniak.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Emerytura i renta z KRUS szybsza na konto niż do ręki

KRUS zwraca w swoich kampaniach uwagę na inne korzyści wynikające z bankowej obsługi świadczeń. Jednym z podnoszonych przez ubezpieczyciela publicznego argumentów jest to, że pieniądze na koncie pojawiają się szybciej niż za pośrednictwem poczty. Mogą być do dyspozycji nawet o dwa–trzy dni przed stałym miesięcznym terminem wypłaty świadczenia.

Ubankowienie seniorów

Komunikacja w ramach kampanii kierowana jest nie tylko do osób starszych, ale i ich dzieci i wnuków. – Dzisiaj to wnuczek, syn czy córka może przekonać seniorów do tego, że warto założyć konto i że obsługa wcale nie jest mocno skomplikowana, a pieniądze są dostępne każdego dnia. Pracujemy nad tym, żeby zachęcić młodych ludzi, żeby pokazywali całe to oblicze sfery ubankowienia, że to nie jest coś nowego i strasznego, tylko praktyczne, bezpieczne i szybko dostępne rozwiązanie – przekonuje zastępca prezesa KRUS.

Ważną kwestią związaną z zarządzaniem pieniędzmi zdeponowanymi na koncie jest umiejętność korzystania przez seniorów z narzędzi cyfrowych. Z danych Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że 52 proc. osób w wieku 65–74 lat regularnie korzysta z Internetu. Jednocześnie zaledwie 14 proc. posiada przynajmniej podstawowe umiejętności cyfrowe. Budowanie tych kompetencji u osób starszych jest o tyle istotne w kontekście zarządzania finansami, że z jednej strony buduje ich bezpieczeństwo i odporność na próby wyłudzeń, a z drugiej – stwarza możliwości dłuższego samodzielnego funkcjonowania, chociażby poprzez korzystanie z rynku e-commerce. W lutym 2023 roku Rada Ministrów przyjęła Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do 2030 roku, który przewiduje rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, począwszy od etapu edukacji przedszkolnej aż do wieku senioralnego.

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Podwyżka ważnego świadczenia z KRUS w 2026 roku! Kto dostanie ten specjalny dodatek w wyższej kwocie?
Podwyżka ważnego świadczenia z KRUS w 2026 roku! Kto dostanie ten specjalny dodatek w wyższej kwocie?
Nawet 4258,32 zł rocznie ekstra z KRUS. Mało kto korzysta z tego dofinansowania
Nawet 4258,32 zł rocznie ekstra z KRUS. Mało kto korzysta z tego dofinansowania
KRUS wysyła już deklaracje podatkowe PIT
KRUS wysyła już deklaracje podatkowe PIT
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Nowe przepisy dot. wypłaty wynagrodzenia 2026: zmiany w Kodeksie pracy
11 lut 2026

W 2026 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wypłaty wynagrodzenia. Zmiana w Kodeksie pracy odnosi się konkretnie do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy czyli tzw. ekwiwalentu urlopowego.
KRUS wypłaca emerytury i renty w gotówce do ręki, a listonosz kosztuje. Dlaczego lepiej wybrać przelew?
11 lut 2026

KRUS wypłaca emerytury i renty w gotówce do ręki aż jednej trzeciej uprawnionych, tymczasem listonosz kosztuje aż 30 mln zł co roku. KRUS przekonuje seniorów do założenia konta w banku i wypłacie emerytury i renty w formie przelewu. Dlaczego warto to zrobić?
11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego: prawie połowa pracujących Polaków deklaruje średni lub zły stan zdrowia
11 lut 2026

Dzień 11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Okazuje się, że prawie połowa pracujących Polaków deklaruje średni lub zły stan zdrowia. Z czego to wynika i co mogą zrobić z tym pracodawcy? Co ważne, ten dzień możemy też rozpatrywać z perspektywy religijnej - np. opieki nad chorymi. Dzień ten ustanowiony został w 1992 r. przez papieża Jana Pawła II.
Rezerwacja wizyty w ZUS - załatwianie spraw w ZUS bez kolejki
11 lut 2026

ZUS przypomina komunikatem z 11 lutego 2026 o możliwości umówienia wizyty w ZUS za wcześniejszą rezerwacją, bez konieczności stania w kolejce w placówce. Opcja ta jest dostępna w większej ilości placówek od stycznia 2026 r.

REKLAMA

Tłusty Czwartek: tylko 14% firm nie przyznaje pracownikom tego dnia żadnych benefitów
11 lut 2026

Okazuje się, że większość polskich firm świętuje Tłusty Czwartek. Zwykle pracodawca kupuje pączki dla pracowników. Zaledwie 14% z nich nie przyznaje pracownikom żadnych benefitów związanych z tym świętem.
Nowość w ZUS: można wstecznie opłacić składki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r. [nie dotyczy każdego]
11 lut 2026

Nowość w ZUS: można wstecznie opłacić składki ubezpieczenia społecznego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r. Co więcej zmiana prawa zapewnia prawo nie tylko do rent i emerytur, ale także do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Należy złożyć specjalny wniosek udostępniony przez ZUS. Trzeba jednak wiedzieć, że taka możliwość dotyczy ograniczonego grona osób, bo specyficznej grupy zawodowej.
ZUS otwiera drzwi dla marynarzy. Sprawdź, jak samodzielnie opłacać składki i zyskać prawo do świadczeń
11 lut 2026

Od tego roku obowiązują przepisy, dzięki którym osoby, które pracują na statkach morskich mogą samodzielnie opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Aby uzyskać prawo do świadczeń, marynarze powinni zgłosić się do ZUS. Z nowych regulacji może skorzystać blisko 18 tys. osób.
Wyższa emerytura dla matek 4. dzieci w 2026 r. Ile wynosi po marcowej waloryzacji?
10 lut 2026

Emerytura dla matek 4. dzieci będzie wyższa od 1 marca 2026 r. Ile rodzicielskie świadczenie uzupełniające wynosi po marcowej waloryzacji? Znamy już wysokość wskaźnika waloryzacji emerytur i rent.

REKLAMA

Ci pracownicy mają te 2 dodatkowe dni wolnego w 2026 r.: oficjalny komunikat z 9 lutego 2026 r.
10 lut 2026

Ci pracownicy mają te 2 dodatkowe dni wolnego w 2026 r., bo wydano właśnie oficjalny komunikat. Dokument jest z 9 lutego 2026 r. i został publicznie ogłoszony - kto zyska?
Dotyczy milionów Polaków: ZUS wydał ważny komunikat dot. nowej funkcji w eZUS
10 lut 2026

Dotyczy milionów Polaków: ZUS wydał ważny komunikat dot. nowej funkcji w eZUS. Uszczegóławiając chodzi o automatyczną aktywację i dezaktywację aplikacji ePłatnik. Jakie konsekwencje to powoduje?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA