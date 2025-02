ZUS: dodatkowe przychody na rencie i emeryturze w 2024 r. muszą zostać zgłoszone do końca lutego 2025 r.

To już ostatnie dni na rozliczenie się z ZUS wcześniejszych emerytów i rencistów. Do 28 lutego 2025 r. wcześniejsi emeryci i renciści, którzy dorabiali w 2024 r., muszą poinformować ZUS o wysokości przychodów. Kto nie musi składać zaświadczenia o dochodach?

Kto musi poinformować ZUS o dodatkowych przychodach?

Obowiązek poinformowania ZUS o dodatkowych przychodach nie dotyczy wszystkich emerytów. Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), przeszły na emeryturę i dodatkowo pracują, nie muszą składać zaświadczenia o swoich przychodach. Nie mają też żadnych ograniczeń kwot dorabiania. Zobowiązani do dostarczenia ZUS EROP (Zaświadczenie o przychodach emeryta i rencisty) są tylko wcześniejsi emeryci i renciści. Jeśli pracują na podstawie umowy o pracę, zlecenia, prowadzą działalność gospodarczą albo pełnią funkcję członka rady nadzorczej (także za granicą), muszą pilnować limitów dorabiania. W przeciwnym razie świadczenie emerytalne lub rentowe może zostać obniżone albo nawet zawieszone.

Kto jeszcze nie musi informować ZUS o dodatkowych przychodach do końca lutego? Zaświadczenia nie wymaga się od osób pobierających rentę rodzinną z ustalonym prawem do emerytury powszechnej (po osiągnięciu wieku emerytalnego), osób otrzymujących emeryturę częściową, rentę inwalidy wojennego lub wojskowego, jeśli niezdolność do pracy wiąże się ze służbą wojskową oraz od osób pobierających rentę rodzinną po wspomnianych inwalidach. Rzeczniczka ZUS, Iwona Kowalska-Matis tłumaczy, że również uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci do 26. roku życia, którzy pobierają rentę rodzinną i są zatrudnieni na zleceniu lub umowie agencyjnej, nie muszą składać informacji o swoich zarobkach z 2024 r.

Po co informować ZUS o dodatkowych przychodach?

ZUS potrzebuje informacji od rencisty lub emeryta dorabiającego w 2024 r., aby móc sprawdzić czy renta lub emerytura była wypłacana w odpowiedniej wysokości. Osoby zatrudnione powinny otrzymać zaświadczenie o swoich przychodach z zakładu pracy, a prowadzące własną działalność przekazują oświadczenie z podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Limit dorabiania do renty i emerytury w 2024 r.

W ujęciu rocznym limit dorabiania bez konsekwencji do renty i emerytury w 2024 r. wyniósł 65611,40 zł brutto. Natomiast limit, którego przekroczenie skutkuje zawieszeniem prawa do emerytury, wyniósł 121849,50 zł brutto.

Zaświadczenie o przychodach powinno zawierać miesięczne kwoty dorabiania. Wówczas ZUS sprawdza, który sposób rozliczenia będzie dla danego świadczeniobiorcy bardziej korzystny – miesięczny czy roczny. W niektórych miesiącach rencista lub emeryt może mieć przekroczony limit, ale w ujęcie rocznym nie. Stosuje się wtedy rozliczenie roczne.

