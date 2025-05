Ważne

Zmniejszeniu lub zawieszeniu podlegają następujące świadczenia: wcześniejsza emerytura; emerytura pomostowa; renta socjalna; nauczycielskie świadczenie kompensacyjne; renta z tytułu niezdolności do pracy; renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r., chorobą zawodową; renta inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową; renta rodzinna po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała w związku ze służbą wojskową; renta rodzinna.