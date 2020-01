Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli 2020

Nauczyciele, którzy legitymują się odpowiednim stażem pracy i wiekiem mogą przejść na świadczenie kompensacyjne. Przysługuje do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego lub uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury.

Ze świadczenia kompensacyjnego mogą skorzystać tylko nauczyciele w rozumieniu przepisów ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Chodzi o nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w:

- publicznych i niepublicznych przedszkolach,

- szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

- publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego,

- młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,

- specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,

- ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku: rocznego przygotowania przedszkolnego (w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

- placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom, którzy łącznie spełnią warunki:

- osiągnęli wymagany wcześniejszy wiek emerytalny,

- udowodnili okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat wykonywania pracy w wymienionych placówkach oświaty co najmniej w 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,

- rozwiązali stosunek pracy.

Zarówno okres składkowy i nieskładkowy w wymiarze co najmniej 30 lat, jak również co najmniej 20-letni okres pracy w wymienionych jednostkach muszą być osiągnięte najpóźniej na dzień rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z taką jednostką.

Wiek uprawniający do uzyskania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego Rok ukończenia obniżonego wieku Wymagany wiek do nabycia uprawnień 2009-2014 55 lat kobieta, 55 lat mężczyzna 2015-2016 55 lat kobieta, 56 lat mężczyzna 2017-2018 55 lat kobieta, 57 lat mężczyzna 2019-2020 t kobieta, 58 lat mężczyzna 2021-2022 55 lat kobieta, 59 lat mężczyzna 2023-2024 55 lat kobieta, 60 lat mężczyzna 2025-2026 56 lat kobieta, 61 lat mężczyzna 2027-2028 57 lat kobieta, 62 lata mężczyzna 2029-2030 58 lat kobieta, 63 lata mężczyzna 2031-2032 59 lat kobieta, 64 lata mężczyzna

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne?

Wysokość świadczenia kompensacyjnego oblicza ZUS, biorąc pod uwagę: średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat sumę zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego zapisanego na indywidualnym koncie ZUS. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie może być jednak niższe niż najniższa emerytura ZUS.

Według danych ZUS, ze świadczenia kompensacyjnego korzysta obecnie 13 tys. nauczycieli. W ciągu roku ich liczba wzrosła o 1,3 tys. Wzrosła także średnia wysokość świadczenia. Obecnie wynosi ona 2644 zł brutto.