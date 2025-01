Do 31 stycznia 2025 r. czas na złożenie informacji o działalności. Kara to wykreślenie z rejestru na 3 lata

Ważne

Na podstawie art. 18m ust. 1 pkt 3 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 735): Marszałek województwa wykreśla, w drodze decyzji, podmiot wpisany do rejestru w przypadku wydania decyzji, w zakresie sytuacji gdy podmiot złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 18e ust. 2 pkt 1, niezgodne ze stanem faktycznym; podmiot nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do prowadzenia agencji zatrudnienia w wyznaczonym przez organ terminie; stwierdzi naruszenie przez podmiot warunków wymaganych prawem do prowadzenia agencji zatrudnienia, określonych w ww. ustawie. Zatem w przypadku niezłożenia informacji o działalności marszałek województwa wykreśla w drodze decyzji podmiot wpisany do rejestru z 3-letnim zakazem działalności. Podmiot, który wykreślono z rejestru na skutek wydania decyzji, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji.