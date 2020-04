Jak założyć konto w niemieckim banku?

Konto w niemieckim banku? To proste!

Racjonalność wymaga, aby przed wyjazdem do pracy w Niemczech zadbać o wszelkie możliwe kwestie, które będą miały wpływ na codzienne funkcjonowanie. Wśród nich bez wątpienia priorytetowe jest utworzenie konta bankowego.

W dobie koronawirusa ważne jest także to, że częściowo możemy uczynić to bez wychodzenia z domu. Opcja otwarcia rachunku przez Internet jest bardzo popularna i powoduje, że cała operacja jest szybka i nie nastręcza wielu żmudnych formalności do wykonania. Gotowi? Przechodzimy do konkretów.





Elektroniczny wniosek o założenie rachunku

Wejdź na stronę internetową banku, a następnie wypełnij elektroniczny wniosek o założenie rachunku. Kliknięcie „online abschließen” spowoduje, że zostaniesz przekierowany do wniosku o otwarcie konta osobistego. Kolejno zostaniesz poproszony o wybranie interesujących cię opcji z zestawu przeróżnych możliwości. To bardzo ważne, ponieważ m.in. teraz zdecydujesz czy chcesz, aby właśnie na to konto wpływało twoje wynagrodzenie, czy wymagasz potwierdzania transakcji bankowych za pomocą numerów TAN, przesyłanych przez SMS, a także czy będziesz dzielić konto ze współmałżonkiem. Koniecznie sprawdź dwa razy czy aby na pewno wpisałeś poprawne dane osobowe. Będziesz musiał również odpowiedzieć na pytanie, czy mieszkasz w Niemczech powyżej, czy poniżej 3 lat. Obowiązkowo potwierdź zapis o ochronie danych osobowych.

Niemiecki numer telefonu

Nie bez powodu traktujemy ten opis z taką dokładnością. Wiele drobnych elementów zakładania konta jest pomijana, co później skutkuje przeróżnymi dylematami. Bo czy takie oczywiste jest, że musicie podać niemiecki numer telefonu? Tymczasem w większości banków klient otrzymuje SMS jednorazowy kod do potwierdzenia wszystkich transakcji wykonywanych przez Internet. Jeśli będziesz potrzebować pomocy to pamiętaj, że większość banków dysponuje całodobową obsługą klienta. Jeśli więc któryś aspekt wyda ci się zastanawiający to możesz rozwiać wątpliwości za pomocą rozmowy telefonicznej lub wymiany wiadomości na czacie.

Potwierdzenie tożsamości

Obowiązkiem każdej placówki jest weryfikacja nowego użytkownika. Musisz więc z wypełnionym i wydrukowanym wnioskiem udać się do niemieckiego urzędu pocztowego (Deutsche post), notariusza albo do filii banku, z którym nawiązujesz kooperację. Pamiętaj, że potwierdzenie tożsamość u notariusza będzie wiązało się z obowiązkiem poniesienia kosztów za tę usługę. Inną sprawą jest, że część banków zwraca te środki. Koniecznie weź ze sobą dowód osobisty oraz PostIdent-Coupon (dokument do identyfikacji), który jest na końcu wniosku. W ciągu maksymalnie kilkunastu dni otrzymasz pakiet powitalny. Karta bankomatowa oraz kod PIN są ze względów bezpieczeństwa przesyłane najczęściej w osobnym liście.