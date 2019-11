Zatrudnianie osób niepełnosprawnych - dofinansowanie z PFRON

Możliwość spotkania z ludźmi, poczucie przynależności, bycia potrzebnym, samorealizacja – korzyści płynących z pracy jest wiele. – Wiedzą o tym szczególnie ci, dla których możliwość pracy zawodowej nie jest wcale oczywista, np. osoby niepełnosprawne. Dlatego tak ważne jest wspieranie ich zatrudnienia – mówi minister Marlena Maląg.

Każdy chce czuć się potrzebny i być możliwie samodzielny. Osoby niepełnosprawne niczym się tutaj nie różnią.

– Bardzo często te potrzeby zaspokaja praca. Regularne obowiązki, satysfakcja z wykonywanych zadań, kontakt z innymi ludźmi – to wszystko jest niezwykle ważne. Praca zawodowa to jedna z form rehabilitacji, dlatego powinniśmy robić co w naszej mocy, by wyrównywać szanse osób niepełnosprawnych i tworzyć dla nich warunki umożliwiające znalezienie, utrzymanie i wspieranie zatrudnienia – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Pracodawcy, dofinansowanie czeka!

Jedną z cieszących się największym zainteresowaniem form wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. Mogą ubiegać się o nie pracodawcy - ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności miesięczne dofinansowanie wynosi maksymalnie 1800 zł, dla umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jest to – 1125 zł, a dla stopnia lekkiego – 450 zł. Co ważne, kwoty te wzrastają o 600 zł, jeśli u pracownika stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję lub gdy jest on osobą niewidomą.

W 2018 r. na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ze środków PFRON przeznaczono ponad 3,3 mld zł i objęto nim 38,4 tys. pracodawców oraz blisko 321 tys. pracowników niepełnosprawnych.

Pracodawcy mogą również uzyskać wsparcie ze strony PFRON na:

wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej;

przystosowanie stanowisk pracy i pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika, a także adaptację lub zakup urządzeń czy oprogramowania ułatwiających pracownikowi wykonywanie pracy.

W 2018 r. na te działania, w tym na zwrot kosztów wyposażenia 714 stanowisk pracy dla niepełnosprawnych pracowników, Fundusz przeznaczył ponad 27,2 mln zł.

Formą wsparcia pracodawców jest również zwrot kosztów szkoleń pracowników niepełnosprawnych organizowanych przez kierowników Powiatowych Urzędów Pracy. W ub. r. przeszkolono 149 pracowników, a wypłacone środki to blisko 390 tys. zł.

Kolejnym instrumentem wspierającym pracodawców jest zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy oraz szkolenia pracowników pomagających. W 2018 r. było to 180 zatrudnionych pracowników pomagających, a łączna kwota dofinansowania zatrudnienia i szkoleń wyniosła 550 tys. zł.

Działalność gospodarcza? PFRON pomoże

Środki PFRON mogą być również przyznane osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne. To m.in. dofinansowanie do 50 proc. oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności. W ub.r. z takiego wsparcia na łączną kwotę 110 tys. zł skorzystało 25 osób.

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą mogą ubiegać się również o wsparcie obejmujące refundację obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności refundacja przysługuje w wysokości 100 proc. kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, dla umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jest to – 60 proc., a dla stopnia lekkiego – 30 proc. W 2018 r. refundacją składek objęto 33,3 tys. osób na łączną kwotę przeszło 100 mln zł.

Coraz więcej osób niepełnosprawnych pracuje

Według danych GUS w 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosił 26,3 proc. To o 3,8 pkt proc. więcej niż w 2015 r. (wówczas było to 22,5 proc.). Jak wynika z Badania Aktywności ekonomicznej Ludności (BAEL) do rekordowo niskiego poziomu zmniejszyła się stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, osiągając w 2018 r. poziom 7,3 proc. W 2015 r. wynosiła ona 13,1 proc. To spadek o 45 proc.

– To bardzo dobra wiadomość, która nie zmienia faktu, że wiele wciąż jest w tym zakresie do zrobienia. Bardzo zależy nam na tym, by osoby niepełnosprawne znajdowały zatrudnienie i mogły jak najpełniej uczestniczyć w życiu społecznym – mówi minister Marlena Maląg.