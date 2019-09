Czy przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu oznacza zawarcie kolejnej umowy na czas określony

Okres przedłużenia umowy (od 1 stycznia 2020 r.) nie jest traktowany jako zawarcie kolejnej umowy na czas określony. Czas przedłużenia nie będzie również w przyszłości wliczany do limitów umów na czas określony zawieranych pomiędzy stronami stosunku pracy. Oznacza to, że w zakresie "limitowania" zatrudnienie obejmie 20 miesięcy (tj. do końca grudnia 2019 r.).

Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu (art. 177 § 3 Kodeksu pracy). Nie odnosi się to do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jak również nie obejmuje umów o pracę zawieranych z pracownikami tymczasowymi.

Termin upływu trzeciego miesiąca ciąży oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni). Tak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 5 grudnia 2002 r. (I PK 33/02, OSNP 2004/12/204). W uzasadnieniu tego orzeczenia sąd podkreślił, że tylko "taka wykładnia art. 177 § 3 Kodeksu pracy zapewnia konieczne uporządkowanie i jednolite rozumienie upływu terminu trzeciego miesiąca ciąży u każdej pracownicy ciężarnej, którego wyliczenie nie jest obarczone żadnym błędem, albowiem każdy tydzień ciąży pracownicy liczy 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od dnia poczęcia, a 4 takie tygodnie wskazują jednolicie miesięczny okres ciąży".

Przedłużenie umowy do dnia porodu nie jest w tym przypadku wynikiem działań stron. Wystąpienie warunków wskazanych w art. 177 § 3 Kodeksu pracy oznacza, że umowa automatycznie - z mocy prawa - przedłuża się do dnia porodu, który staje się dniem rozwiązania umowy o pracę. Po urodzeniu dziecka osoba ta przestaje być pracownicą danego zakładu pracy, otrzymywać jednak będzie zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS.

W razie przedłużenia umowy o pracę na czas określony do dnia porodu, dzień ten staje się dniem rozwiązania tej umowy.

W razie przedłużenia w związku z ciążą umowy do dnia porodu okres przedłużenia nie jest wliczany do limitów ani też nie skutkuje ewentualnym przekształcaniem się umowy w umowę na czas nieokreślony (art. 251 § 41 Kodeksu pracy).

