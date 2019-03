Kiedy rozwiąże się umowa o pracę, jeżeli pracownik wskazał błędny okres wypowiedzenia

Umowa o pracę Państwa pracownika rozwiąże się po 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia. Długość okresu wypowiedzenia może być skrócona na wniosek pracownika, ale potrzebna jest wówczas zgoda pracodawcy.

Jeżeli pracownik lub pracodawca zastosowali okres wypowiedzenia krótszy niż wymagany, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem właściwego okresu wypowiedzenia (art. 49 Kodeksu pracy). Pracownik nie może skrócić okresu wypowiedzenia jednostronnie.

Obowiązujący okres wypowiedzenia umowy zawartej z Państwa pracownikiem nie zależy od okresu, jaki wskazał on w swoim wniosku, lecz od okresu zatrudnienia tego pracownika w Państwa firmie. W przedstawionej sytuacji powinni Państwo poinformować pracownika o prawidłowym terminie wypowiedzenia umowy o pracę. W przypadku gdy pracownik nie zgłosi się do pracy po upływie okresu wskazanego w wypowiedzeniu, będą Państwo mogli zwolnić pracownika w trybie dyscyplinarnym (art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy).

Okresy wypowiedzenia umów zawartych na czas nieokreślony wynoszą:

2 tygodnie (jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy),

1 miesiąc (jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy),

3 miesiące (jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata).

Oznacza to, że jeśli Państwa pracownikowi przysługuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia, powinien on posiadać udokumentowany staż pracy w Państwa firmie nie mniejszy niż 3 lata (art. 36 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy). Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 15 stycznia 2003 r. (III PZP 20/02, OSNP 2004/1/4), przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy.

Pracownik był zatrudniony w firmie w okresie od 1 lutego 2010 r. do 31 maja 2011 r. Ponownie podjął pracę w tej firmie od 1 stycznia 2018 r. na podstawie umowy na czas nieokreślony. Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia należy pracownikowi uwzględnić rok i 4 miesiące pracy z poprzedniego okresu pracy. Trzymiesięczny okres wypowiedzenia będzie przysługiwał pracownikowi od 1 września 2019 r. Wtedy osiągnie bowiem 3-letni okres zatrudnienia.

Nie ma jednak przeszkód, aby zaakceptowali Państwo wcześniejsze odejście pracownika, zgodnie z jego wolą. Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy (art. 36 § 6 Kodeksu pracy). Ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. W tej sytuacji umowa o pracę z Państwa pracownikiem rozwiązałaby się za wypowiedzeniem z inicjatywy pracownika, a nie w drodze porozumienia stron. Konieczne jest jednak porozumienie w tej kwestii, a więc zgodne ustalenie między pracodawcą a pracownikiem konkretnego wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę. Należy zaznaczyć, że termin ten nie musi przypadać na koniec miesiąca. Może to być każdy inny dzień w miesiącu. Wynagrodzenie za okres wypowiedzenia będzie przysługiwać tylko do nowo ustalonej daty rozwiązania umowy. Również do stażu pracy zostanie wliczony okres do dnia rozwiązania umowy o pracę.

Zmiana okresu wypowiedzenia przez strony umowy o pracę w drodze porozumienia stron nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Podstawa prawna:

● art. 30 § 1 pkt 2, art. 32 § 1-2, art. 36 § 1, § 6, art. 49 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2432).