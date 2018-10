Rejestracja oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi 2018/2019

Wejdź na stronę właściwego urzędu pracy i sprawdź, jakie dokumenty musisz dołączyć do oświadczenia.

Sprawdź na stronie urzędu, na jakie konto powinieneś przesłać jednorazową opłatę za wpis do ewidencji oświadczeń i jaki powinien być tytuł przelewu.

Gdy już dokonasz opłaty i zbierzesz wszystkie potrzebne dokumenty, wypełnij druk oświadczenia. W zależności od urzędu – oświadczenie uzupełniasz cyfrowo na stronie praca.gov.pl i wysyłasz elektronicznie do urzędu lub dostarczasz do urzędu wersję papierową. Sprawdź, jak ta procedura wygląda w Twoim urzędzie!

Cudzoziemiec powinien udać się do polskiej placówki dyplomatyczno-konsularnej w kraju swojego stałego pobytu i wystąpić o wizę w celu wykonywania pracy – do tego właśnie potrzebne będzie mu oświadczenie, które uzyskałeś.

6