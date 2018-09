Czy pracownikowi przywróconemu do pracy należy wystawić nową umowę o pracę

Problem

Sąd przywrócił naszego pracownika do pracy na skutek nieprawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę. Czy z dniem przywrócenia pracownika do pracy powinniśmy zawrzeć nową umowę o pracę? Czy orzeczenie sądu zastępuje umowę o pracę? Czy orzeczenie to powinniśmy umieścić w aktach osobowych, a jeśli tak, to w której części - B czy C?

Rada

Mogą Państwo podpisać z pracownikiem nową umowę o pracę, ale nie jest to konieczne. Przywrócenie do pracy na mocy wyroku sądowego powoduje bowiem reaktywację stosunku pracy, który istniał przed wyrokiem i został rozwiązany z naruszeniem prawa. Dlatego pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy zawartej przed przywróceniem do pracy. Orzeczenie sądu powinno zostać umieszczone w części C akt osobowych dotyczącej rozwiązania umowy o pracę.

Uzasadnienie

Jeżeli sąd pracy prawomocnym wyrokiem przywróci pracownika do pracy, powinien on zgłosić gotowość podjęcia pracy w ciągu 7 dni od wydania tego wyroku (art. 48 § 1 Kodeksu pracy). Pracodawca nie może odmówić przyjęcia takiego pracownika do pracy. Przekroczenie 7-dniowego terminu może nastąpić jedynie z przyczyn niezależnych od pracownika.

Gotowość do pracy pracownik powinien zgłosić pisemnie, ustnie lub telefonicznie (wyrok Sądu Najwyższego z 12 października 2007 r., I PK 117/07, M.P.Pr. 2008/3/114). Siedmiodniowy termin zgłoszenia gotowości niezwłocznego podjęcia pracy biegnie od daty uprawomocnienia się orzeczenia o przywróceniu do pracy.

Pracownik został przywrócony do pracy 8 maja 2018 r. prawomocnym wyrokiem sądu pracy. Następnie 10 maja 2018 r. zgłosił gotowość do podjęcia pracy i jednocześnie przedstawił zwolnienie lekarskie na okres od 10 do 18 maja 2018 r. Do pracy faktycznie zgłosił się 21 maja 2018 r. Pracodawca powinien go przyjąć do pracy, ponieważ pracownik zgłosił swoją gotowość do pracy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się wyroku, a zwolnienie lekarskie uniemożliwiło mu jedynie wcześniejsze podjęcie pracy.

Pracownik, który przed przywróceniem do pracy podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, może bez wypowiedzenia, za 3-dniowym uprzedzeniem, rozwiązać umowę o pracę z tym pracodawcą w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy. Rozwiązanie umowy w tym trybie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem (art. 48 § 2 Kodeksu pracy).

Na mocy wyroku sądowego przywracającego do pracy pracodawca ma obowiązek zatrudnić pracownika na takich samych warunkach jak przed bezprawnym zwolnieniem (art. 45 § 1 Kodeku pracy). Sam wyrok sądowy nie zastępuje umowy o pracę. Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem przywróconym do pracy nową umowę o pracę, w której potwierdzi jego warunki zatrudnienia. Nie jest to jednak konieczne, ponieważ przywrócenie pracownika do pracy powoduje reaktywację dotychczas istniejącego stosunku pracy. W przypadku niezawarcia z pracownikiem nowej umowy o pracę będzie on zatrudniony na podstawie dotychczasowej umowy o pracę. Takie stanowisko potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z 26 listopada 2003 r. (I PK 490/02, OSNP 2004/20/353), w którym sąd stwierdził, że:

(…) przywrócenie do pracy następuje na warunkach istniejących w chwili rozwiązania umowy i pracodawca nie musi ich ponownie określać przez wskazanie stanowiska pracy, warunków wynagradzania i innych elementów treści stosunku pracy.

Przywrócenie pracownika do pracy na poprzednich warunkach polega na dopuszczeniu go do wykonywania pracy tego samego rodzaju, a więc do wykonywania czynności na stanowisku zajmowanym przed ustaniem stosunku pracy.