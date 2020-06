Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi?

Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy jest coroczną, nieprzerwaną i płatną przerwą w wykonywaniu pracy, przysługującą ogółowi pracowników w wymiarze uzależnionym od okresów zatrudnienia. Prawo do pierwszego urlopu pracownik uzyskuje z upływem miesiąca pracy, a prawo do kolejnych urlopów 1 stycznia albo później, w chwili podjęcia zatrudnienia. Urlop w pierwszym roku kalendarzowym pracy jest więc nabywany okresowo (co miesiąc) w wymiarze ułamkowym, niezależnie od liczby przepracowanych miesięcy.

Wymiar urlopu

Długość urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi jest uzależniona od okresu zatrudnienia. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy wymiar urlopu wynosi:

20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu obejmujący pracowników zatrudnionych na pełnym etacie. Należy pamiętać, że niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Pracownik zatrudniony na pół etatu ma prawo odpowiednio do 10 lub 13 dni urlopu w zależności od stażu pracy u danego pracodawcy.

Wymiar urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym nie może przekraczać wymiaru przysługującego pracownikowi zgodnie z jego stażem urlopowym za cały rok. Należy przy tym pamiętać, że wymiar urlopu ustalony w Kodeksie pracy jest wymiarem minimalnym. Oznacza to, że pracownik, którego staż pracy wynosi odpowiednio mniej niż 10 lat i co najmniej 10 lat, nie może mieć wymiaru urlopu niższego niż przewidziany w przepisach. Nie ma natomiast żadnych przeszkód, aby pragmatyką służbową, układem zbiorowym pracy, statutem, regulaminem pracy czy indywidualną umową o pracę ustalić wyższy wymiar urlopu. Jak podał Sąd Apelacyjny w Katowicach wymiar urlopu może być zwiększony w umowie o pracę lub układzie zbiorowym pracy (wyrok z 2 grudnia 2008 r., III AUa 449/08, OSA 2010, nr 4, poz. 80).

Okresy zatrudnienia

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.