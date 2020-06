Zaległy urlop wypoczynkowy 2020

Zaległy urlop wypoczynkowy

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika uzależniony jest od jego stażu pracy. Co w przypadku, kiedy pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego? Sprawdź jakie prawa Ci przysługują!

Zgodnie z art. 161 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym dany pracownik nabył do niego prawo. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów ustalonym przez pracodawcę, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

Komu przysługuje urlop wypoczynkowy

Pełnopłatny urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w wymiarze odpowiadającym jego stażowi pracy:

20 dni - jeżeli staż pracy wynosi mniej niż 10 lat,

26 dni – w przypadku stażu pracy powyżej 10 lat.

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, który nie przewiduje urlopu wypoczynkowego. W tym przypadku dni wolne ustalane są na mocy porozumienia pracodawcy i zleceniodawcy. Urlopy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się proporcjonalnie do wymiaru ich etatu.

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Urlop zostaje udzielony pracownikowi na jego wniosek, po wyrażeniu zgody przez pracodawcę. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. W takiej sytuacji pracodawca będzie obowiązany do pokrycia kosztów poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy

W myśl art. 168 Kodeksu pracy urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z planem urlopów, należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. W tym przypadku pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi mu udzielić urlopu do końca września następnego roku, w którym pracownik nabył prawo do urlopu.

[Warto zaznaczyć, że trwają prace nad tymczasową zmianą tej reguły w związku z kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa - przewiduje to Tarcza Antykryzysowa 4.0]

Warto podkreślić, że nieudzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego może stanowić wykroczenie przeciwko prawom pracownika, podlegające karze grzywny. W kwestiach spornych dotyczących zaległego urlopu wypoczynkowego jednoznaczne rozstrzygnięcie może wydać Sąd Pracy.