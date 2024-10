Wykorzystaj 2 dni opieki na dziecko do końca roku. W przeciwnym razie przepadną

Każdy pracujący rodzic powinien znać swoje prawa. 2 dni albo 16 godzin zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym w wieku do 14 lat nie przechodzi na kolejny rok. Niewykorzystany wymiar przepada. Warto więc skorzystać z tego uprawnienia - do końca roku pozostały już tylko 2 miesiące.

rozwiń >

2 dni opieki nad dzieckiem – podstawa prawna

Jednym z uprawnień rodzicielskich są tzw. 2 dni albo 16 godzin opieki na dziecko zdrowe w wieku do 14 lat. Prawo to zapisane jest w art. 188 Kodeksu pracy. Może z niego skorzystać jeden z rodziców – albo matka albo ojciec dziecka. Rodzice muszą się w tej sprawie porozumieć.

2 dni opieki na dziecko zdrowe - wymiar

2 dni opieki nad dzieckiem należą się na każdy rok kalendarzowy. Niewykorzystane nie przechodzą na rok kolejny. Przepadają, dlatego warto skorzystać z tego uprawnienia. Koniec roku zbliża się wielkimi krokami. Można wykorzystać wolne w dniach albo w godzinach – o tym decyduje pierwszy wniosek złożony w danym roku kalendarzowym. Jeśli w pierwszym wniosku prosimy o udzielenie wolnego w godzinach, w drugim również trzeba przeliczyć czas wolny na godziny.

Z omawianego uprawnienia można korzystać do kończenia przez dziecko 14 roku życia. Warto pamiętam więc o tym, aby wykorzystać 2 dni wolne albo 16 godzin wolnych od pracy do dnia urodzin dziecka, a nie do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 14 lat. W przeciwnym razie prawo to przepadnie. W przypadku obliczania wieku osoby fizycznej zgodnie z art. 112 Kodeksu cywilnego termin 14 lat minie z początkiem ostatniego dnia. Dni wolne można maksymalnie wykorzystać do dnia poprzedzającego dzień urodzin dziecka.

Przykład Córka urodziła się 15 listopada 2010 roku. Pracownik może korzystać ze zwolnienia od pracy z art. 188 KP co roku aż do dnia 14 listopada 2024 roku.

Ważne 2 dni lub 16 godzin przysługuje niezależnie od liczby dzieci w rodzinie. Oznacza to, że wymiar tego zwolnienia nie powiększa się w przypadku posiadania dwójki czy większej liczby dzieci.

Opieka na dziecko zdrowe a niepełny etat

W przypadku niepełnego etatu 2 dni opieki na dziecko czyli 16 godzin pomniejsza się proporcjonalnie do wymiaru etatu (np. ½ etatu daje prawo do 1 dnia wolnego albo 8 godzin zwolnienia z pracy). Jeśli wynik obliczeń będzie niepełny, zaokrąglamy w górę.

Przykłady

2 dni albo 16 godzin na opiekę nad dzieckiem zdrowym można wykorzystać w różnych sytuacjach. Co istotne, nie trzeba uzasadniać chęci skorzystania z tego uprawnienia. Najczęściej spotykanym przykładem jest jednak szczepienie dziecka albo inna planowana wizyta lekarska. Do innych przykładów można zaliczyć udział w uroczystościach szkolnych czy przedszkolnych, które odbywają się w godzinach pracy.

2 dni opieki na dziecko zdrowe a drugi rodzic bez pracy

Czy można skorzystać z 2 dni wolnych na opiekę nad dzieckiem z art. 188 KP, gdy drugi z rodziców jest bezrobotny? Tak. Prawo pracy nie przewiduje takiego wyłączenia. To samo dotyczy przebywania drugiego rodzica na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym czy bezpłatnym.

Wniosek o 2 dni opieki nad dzieckiem - wzór

Wniosek o 2 dni albo 16 godzin zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym w wieku do 14 lat - wzór doc i wzór pdf do pobrania.

Wniosek o 2 dni albo 16 godzin zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem (art. 188 kp) WZÓR Infor.pl