Jakie zmiany czekają stażystów i pracodawców w 2019 roku

W mediach głośno o rewolucji w urzędach pracy, którą ma wprowadzić nowelizacja przepisów. Jedna ze zmian ma dotyczyć m.in. staży.

Jak podaje Ministerstwo, ustawa ma na celu wprowadzenie mechanizmów uniemożliwiających stosowanie staży zamiast zatrudnienia i traktowania stażystów jako darmowej siły roboczej oraz silniejszego powiązania stażu z zatrudnieniem po nim. Dlatego ograniczony został okres, na który można uzyskać skierowanie na staż oraz wprowadzono zapis mówiący o konsekwencjach niewywiązania się przez pracodawcę z deklaracji zatrudnienia.

Nowe terminy realizacji stażu

Obecnie staż może trwać od 3 do 6 miesięcy, a dla osób poniżej 30. roku życia do 12 miesięcy. Nowe przepisy skrócą okres realizacji stażu do 6 miesięcy dla wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. Dodatkowo doprecyzowano, że na staż u tego samego organizatora bezrobotny może zostać skierowany, jeśli od dnia zakończenia poprzedniego stażu, zatrudnienia lub przygotowania zawodowego dorosłych u tego organizatora upłynęły co najmniej 24 miesiące. Łączny okres staży realizowanych przez bezrobotnego u tego samego organizatora nie może przekroczyć 12 miesięcy. Maksymalny okres staży odbywanych przez bezrobotnego nie będzie mógł przekraczać 24 miesięcy.

Rewolucja w stypendiach

Stypendium nadal będzie wypłacane przez urząd pracy. Pracodawca nie poniesie żadnych kosztów, oprócz kosztów badań lekarskich (ten zapis również znalazł się w nowej ustawie). Wysokość stypendium ulegnie zmianie, nie będzie to już 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Nastąpi wzrost na 140 proc.

Za okres udokumentowanej niezdolności do pracy bezrobotny nadal zachowa prawo do stypendium, jednak w wysokości 50 proc. kwoty stypendium.

Kary dla pracodawców

W przypadku przerwania stażu z winy pracodawcy, np. z powodu nierealizowania przez organizatora programu lub przerwania bez uzasadnionej przyczyny, nowelizacja przepisów uniemożliwi mu przez okres 12 miesięcy korzystanie z form pomocy dostępnych w urzędzie pracy. Karencja ma również dotyczyć pracodawców, którzy nie wywiążą się z obowiązku zatrudnienia i utrzymania w zatrudnieniu bezrobotnego. Obowiązek utrzymania zatrudnienia ma być równy co najmniej okresowi stażu.

Źródło: Projekt ustawy o rynku pracy https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r20136183567369,Projekt-ustawy-o-rynku-pracy.html