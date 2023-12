Rekrutacja. Czy w CV trzeba umieścić numer PESEL

Życiorys zawodowy, znany powszechnie jako „CV” (łac. curriculum vitae, bieg życia) to podstawowy dokument, jaki osoba poszukująca pracy przesyła w odpowiedzi na ofertę zatrudnienia. CV służy do prezentacji historii zatrudnienia, doświadczeń zawodowych, kwalifikacji kandydata. Jakie dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie powinno zawierać CV? Czy konieczne jest podanie numeru PESEL potencjalnemu pracodawcy? Odpowiedzi na te pytania zawierają przepisy prawa pracy.

Dane osobowe przetwarzane są w związku ze stosunkiem pracy w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy. Inny jest zakres danych osobowych, które powinien potencjalnemu pracodawcy przekazać kandydat do pracy. Inny – szerszy – jest zakres danych, o które pracodawca ma prawo prosić pracownika.

Dane osobowe kandydata – w CV

Od osoby ubiegającej się o zatrudnienie pracodawca może żądać podania danych osobowych obejmujących:

imię (imiona) i nazwisko;

datę urodzenia;

dane kontaktowe wskazane przez kandydata.

Pracodawca może ponadto – jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku – żądać od kandydata do pracy podania danych dotyczących:

wykształcenia;

kwalifikacji zawodowych;

przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Pracodawca może przy tym żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia, w szczególności może żądać przedstawienia dokumentów dotyczących wykształcenia, kwalifikacji, przebiegu zatrudnienia.



Kandydat przygotowując swoje CV powinien zatem umieścić dane we wskazanym powyżej zakresie. Biorąc pod uwagę, że zazwyczaj podanie danych dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest niezbędne do wykonywania pracy, w CV powinny znaleźć się takie dane.

Dane osobowe pracownika – po podpisaniu umowy

Dopiero po powstaniu stosunku pracy (w szczególności – po zawarciu umowy o pracę) pracodawca może żądać od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących:

adres zamieszkania ;

; numer PESEL , a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; inne dane osobowe pracownika , a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy (np. do zgłoszenia takich osób do ubezpieczenia zdrowotnego );

, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy (np. do zgłoszenia takich osób do ); wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia , jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

i , jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie; numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.